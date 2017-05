Buscan proyecto alterno al Peribús; piden se garantice

Ante la dificultad de añadir un cuarto carril en cada sentido al Periférico, autoridades estudian otras alternativas de transporte

GUADALAJARA, JALISCO (07/MAY/2017).- Para implementar el Peribús no sólo hay dificultades financieras, sino técnicas. El proyecto, que obtuvo registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), establece para su operación la construcción de un carril adicional por sentido en Periférico; sin embargo, en distintos puntos existe infraestructura que impide cumplir el requisito, por lo que se gestiona una modificación a ese aspecto y se analizan otras alternativas de transporte.

De acuerdo con el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, otras opciones para Periférico serían un corredor en el esquema de ruta-empresa, también con unidades a gas natural o un servicio que opere con autobuses eléctricos autónomos. En este caso no se requeriría un cuarto carril, ya que la circulación sería por el cuerpo lateral de manera preferente, y no por el centro de forma exclusiva como plantea Peribús, que sería una troncal tipo BRT.

Aunque no se tiene la certeza de que se implementará el Peribús, el funcionario prometió que se aplicará una solución en materia de transporte en Periférico.

“De que se le pondrá orden o se le dará una solución al Periférico, sí se le va a dar en esta administración; de que sea o no el Peribús, es lo que estamos analizando”, manifestó.

En el tema financiero, el proyecto de Peribús, por tratarse de una Asociación Pública Privada (APP), requerirá recursos del Gobierno de Jalisco, la Federación y particulares, y en el caso de la aportación estatal no se tiene resuelta. “Peribús es un tema que ha quedado pendiente, sobre todo por la capacidad de que haya inversionistas”, señaló Sepúlveda.

En el tema técnico autoridades estatales intentan que la Federación acepte ajustes al proyecto y se elimine la condición de crear un cuarto carril. Aunque el acotamiento de Periférico se podría utilizar para ampliar la arteria, la dificultad llega en los puentes vehiculares o retornos elevados: “¿Cómo los mueves si quedaron en el acotamiento algunos de ellos?” Señaló que una de las condiciones que pusieron en México es que se establezca un cuarto carril en Periférico, pero ya se han realizado estudios y análisis técnicos y afirman que simplemente no caben.

El funcionario dijo desconocer si se perderían los recursos para el Peribús en caso de no invertirse; incluso, estarían revisando la posibilidad de que se canalicen a algún otro proyecto estatal de transporte. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) es la encargada del tema con autoridades federales.

Aunque el Gobierno del Estado manifestó que carece en estos momentos de recursos para el proyecto de Peribús, el coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Enrique Dueñas, consideró que debe garantizarse la implementación de ese servicio que calificó de alta rentabilidad para la ciudad, y aprovechar que ya existe una autorización federal que incluye una parte de la inversión.

El Peribús tiene una gran importancia, ya que permitiría darle orden al Periférico, además movería más pasajeros que la Línea 3 del Tren Ligero, de modo que el Gobierno del Estado debería garantizar la realización del proyecto.

“Creo que es un esfuerzo que debe hacer el Gobierno del Estado para dejar una obra completamente significativa para la ciudad. Pero el hecho de que ellos no la hagan no quiere decir que no la vamos a hacer. Yo creo que va a ser una obra que estará entre los pendientes para quien llegue, con la lástima que el actual Gobierno no le dio viabilidad a ese proyecto tan importante y de tanta rentabilidad para la ciudad”.

El Peribús le daría eficiencia a la ciudad e integralidad a las líneas de Tren Ligero, empezaría hacerse una red de transporte “traería mucho beneficio”, subrayó.

Desde el punto de vista de Dueñas, Peribús representa una gran oportunidad para el Gobierno del Estado que durante la campaña de su titular, prometió una movilidad y transporte diferentes.

El Peribús está incluido en el Programa General de Transporte, incluso operaría también en un esquema empresarial una vez que se concurse la ruta troncal. Sería necesario fusionar una veintena de rutas que actualmente prestan el servicio en Periférico.

Preocupa futuro de recursos

Legisladores locales, en meses pasados, manifestaron su preocupación señalando que estaban en riesgo de perderse 660.8 millones de pesos federales, aprobados a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) para el proyecto, si autoridades estatales no determinaban el destino de Peribús a finales de marzo.

El proyecto de Peribús que tendrá una demanda de 364 mil usuarios al día y una inversión de tres mil 330 millones de pesos, captará más viajeros respecto a Línea 3 del Tren Ligero que contará con 230 mil por jornada, y una inversión de alrededor de 20 mil millones de pesos.

En el proyecto de Peribús participarán Fonadin con 660.8 millones de pesos, el Gobierno del Estado con mil 124.8 millones de pesos y la aportación privada ascenderá a mil 544.8 millones de pesos; en total, más de tres mil 330 millones de pesos.