Ignoran brote de gripe aviar en Tepatitlán

Los habitantes de la ciudad alteña no se inmutan ante la aparición del virus; no se encontró vigilancia cerca de la granja infectada

GUADALAJARA, JALISCO (06/MAY/2017).- Un tráiler cargado con 10 mil gallinas ponedoras circulaba con toda libertad la tarde de ayer por la carretera Tepatitlán-Yahualica. El conductor se detuvo a comer en el entronque con la carretera libre a Zapotlanejo, en la glorieta del Huevo. Traía aves para su venta en una granja de Tepatitlán, donde, según información difundida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Segarpa), existe un cerco epidemiológico de 10 kilómetros de radio luego que en una nave se detectó la presencia del virus de la gripe aviar H7N3. El chofer no sabía nada de la alerta o del cerco, que fue noticia en todo el mundo, pero que en Tepatitlán ayer era desconocida.

“Hace cinco años, cuando hubo lo de la gripe, apenas íbamos a cargar el tráiler y luego luego nos detuvieron y nos dijeron que descargáramos. Esta vez ni nos dijeron nada”, contó el conductor de Arandas, quien reservó su nombre. Fueron aproximadamente 12 kilómetros los que circuló sin ver a autoridad sanitaria alguna.

Pese a ser una alerta sanitaria, la población ni se inmuta, no obstante que la actividad avícola es la principal en Tepatitlán. Pocos sabían —por las noticias— que habían encontrado una nave en donde 10 mil gallinas estaban infectadas y desconocían dónde está esa granja.

“Yo no he sabido nada. Es raro que no haya salido si dicen que pasó eso, pero no se ha oído nada”, señaló Rafael Franco Morones, un habitante sorprendido. Y sobre el cerco... “No es cierto, yo no he sabido nada”.

“Yo tengo una hermana que trabaja en eso y que es puro mitote”, dijo otro.

En las oficinas de la Asociación de Avicultores de Tepatitlán sólo se hallaban las secretarias. “Él es el presidente pero para acá casi no viene”, dijo una trabajadora de Lorenzo Martín, quien pese al delicado tema estaba ausente. No se encontró algún representante que atendiera.

Sagarpa, dependencia que informó sobre la instalación del cerco de 10 kilómetros, señaló que ningún productor hablaría. Y sobre la ubicación de la granja, dijeron desconocerla.

En redes sociales un usuario señaló que la nave, foco del virus, se ubica en la Carretera a Yahualica, entre los kilómetros tres y cuatro, donde trabajan otras granjas. Fuentes del Gobierno del Estado confirmaron esa ubicación. Sin embargo, en los alrededores del lugar no se encontraban autoridades vigilando la situación.

A principios de 2013 se registró una contingencia sanitaria en granjas de la Región Altos tras detectarse el virus AH7N3 en 38 granjas. El hecho provocó especulación con productos avícolas y encarecimiento del huevo.