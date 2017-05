Proponen ligar productividad laboral con los supersueldos

Los magistrados mantienen todos los años sus privilegios, incluso cuando no hay conflictos electorales

GUADALAJARA, JALISCO (06/MAY/2017).- Mientras en los países con las economías más desarrolladas en el mundo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) documenta que la productividad laboral se refleja directamente en los salarios de la población, y la Organización Internacional del Trabajo promueve incentivos salariales basados en la productividad, los magistrados del Tribunal Electoral de Jalisco se embolsan supersueldos que no tienen relación con sus niveles de productividad.

Mientras el costo de la nómina del Tribunal Electoral se ha disparado en los últimos tres años, su productividad se desploma cuando no hay un periodo electoral en proceso.

En el periodo de octubre de 2014 a noviembre de 2015, los magistrados atendieron 12 mil 329 asuntos jurisdiccionales, cifra que disminuyó a 63 entre noviembre de 2015 y septiembre de 2016, según los informes anuales del órgano judicial. Esto significa que si en el primer periodo cada magistrado atendió dos mil 465 asuntos, en el último lapso a cada magistrado le tocaron 12 asuntos.

Sobre la caída de la productividad, el Tribunal Electoral señaló que el cúmulo de trabajo no depende de los magistrados que lo integran, sino de los casos que se les presenten para su estudio y resolución, “su intervención obedece a iniciativa de parte afectada en sus derechos”.

En este contexto, los especialistas proponen vincular la productividad de los magistrados con el presupuesto y partidas que disponen en años no electorales.

Gustavo Gómez Domínguez, de la facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, recuerda que la carga laboral más pesada es en años electorales, por lo que deben suprimirse partidas englobadas en el capítulo de “servicios generales”.

A decir del especialista, se debe analizar el tamaño de la nómina jurisdiccional y también los asuntos que están resolviendo en un año no electoral: “No podemos expandir el Tribunal con una nómina gigantesca cuando no se justifica el trabajo jurisdiccional, sobre todo en un año no electoral donde el número de asuntos es ínfimamente menor, pero ese problema no se ha logrado resolver ni a nivel federal”.

La respuesta es que, en buena medida, el salario debe estar ligado a la productividad, lo que no sucede en años donde no hay elecciones.

Rogelio Barba, de la UdeG, exhorta al Tribunal a aplicar la Ley de Austeridad, “a los magistrados no les llegan (muchos) asuntos en un año, pero siguen percibiendo lo mismo”.

Sin embargo, como constitucionalmente no se pueden disminuir los sueldos, sugiere contener o eliminar el gasto de otras partidas presupuestales, como los gastos de representación, viáticos, teléfonos celulares, gasolina y autos oficiales, entre otros privilegios que gozan.

Considera pertinente que en una situación de austeridad y ahorro, todos los magistrados ganen lo mismo o menos que el gobernador Aristóteles Sandoval, “nuestros representantes nos salen muy caros y es evidente que en un año no electoral se abusa de ese enorme presupuesto”.

Para que eso proceda se debe emprender una armonización jurídica en relación a los topes salariales, así como una legislación nacional para que todos los magistrados electorales perciban el mismo ingreso, “si los partidos políticos se bajan las prerrogativas en año no electoral, de manera coherente el gasto del Tribunal debe bajar”.

La otra recomendación de Gustavo Gómez Domínguez, de la Universidad Panamericana, es analizar el costo de cada sentencia emitida por el Tribunal respecto al presupuesto asignado, de manera que en años no electorales podría reducirse el número de magistrados para disminuir el gasto.

LA CIFRA

202 MIL 2, es la percepción bruta mensual de los magistrados electorales de Jalisco. La prsidenta pecibe 221 mil 606.

Productividad

Tipo de asunto Periodo 2014-2015* Periodo 2015-2016** Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 11,927 48 Juicios de inconformidad 113 0 Procedimientos especiales laborales 33 8 Procedimientos sancionadores especiales 220 0 Recursos de apelación 35 6 Recurso de revisión 1 1 Total 12,329 63

* Periodo comprendido del 07 de octubre de 2014 al 15 de noviembre de 2015.

** Periodo del 16 de noviembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016

Fuente: Informes Anuales del Tribunal Electoral.

Presupuesto del Tribunal Electoral de Jalisco

Puesto Plazas Percepción bruta mensual por cada uno Magistrados 5 202,002 Secretario general de acuerdos 1 113,930 Secretario técnico 1 62,831 Director de administración 1 81,081 Secretarios relatores 11 46,309 Jefes de departamentos 6 38,986 Jefes de oficina 4 30,066 Contador 1 16,019 Operadores administrativos 3 16,019 Actuarios 5 15,139 Asistente judicial 15 14,240 Asistentes administrativos 5 14,240 Auxiliares 2 14,240 Técnico en mantenimiento 1 14,240 Secretarías 11 10,650 Intendencia 3 7,979

Comparativo de salarios Top 5

Entidad Percepción bruta mensual Ciudad de México 203,464 Jalisco 202,002 Chiapas 196,206 Guanajuato 177,425 Nuevo León 162,162

Pasivos del Tribunal

2017 3’793,824 2016 6’037,003 2015 1’746,400 2014 1’755,842

SE REPARTEN 4.1 MILLONES DE PESOS EN COMPENSACIONES

Aunque la resolución A8/2015 de la Suprema Corte aprobada el 23 de mayo pasado reconoce la validez de la Ley de Austeridad de Jalisco que prohíbe los bonos y las percepciones extraordinarias, el Tribunal Electoral de Jalisco ignora la legislación a casi un año del fallo de los ministros.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos, este año los magistrados se asignaron cuatro millones 143 mil pesos a través de la partida “otras compensaciones”, que contradice el Artículo 10 de la Ley de Austeridad: “Por ningún motivo se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias”. Sobre este punto, el Tribunal respondió que esta compensación no es una percepción extraordinaria, “ésta se otorga de manera general y proporcional a todos los servidores públicos del Tribunal Electoral, en razón de que forma parte de la integración de sus sueldos mensuales”.

De acuerdo con el Clasificador por Objeto y Tipo de Gasto para la Administración Pública del Estado 2017, se trata de una asignación destinada al pago de otras compensaciones por el desempeño de las labores encomendadas que será de carácter discrecional en cuanto a su monto y tiempo de duración de acuerdo con la normatividad aplicable.

El Tribunal respondió por escrito y evitaron una entrevista para profundizar en el tema.

Al respecto, el académico Gustavo Gómez de la Universidad Panamericana refiere que los magistrados deben explicar cómo se asigna esta compensación, pues “se podría pensar que es un bono” y bajo ningún motivo se deben otorgar este tipo de percepciones extraordinarias, “la norma no prevé estos bonos”.

La Ley de Austeridad también refiere en su Artículo 20 que las erogaciones por concepto de combustibles deberán reducirse al mínimo indispensable; sin embargo, en enero pasado los magistrados suscribieron un contrato para el su ministro de combustible para los 11 vehículos oficiales por la cantidad de 24,500 pesos mensuales. Al ejercer estos gastos, el Tribunal incumple con la Ley de Austeridad pese a que en su informe anual del 2015 presume la creación de un programa y reglamento de austeridad y ahorro.

Además, no es posible consultar el monto destinado en este año a: productos alimenticios, servicios de telefonía celular, gastos de representación, pasajes aéreos y terrestres, viáticos, servicios de hospedaje, gasto para congresos y convenciones, seguros de gastos médicos mayores, entre otros. Tampoco publica la cuenta pública 2016 ni el padrón de proveedores actualizado.

¿Qué dice la Ley de Austeridad?

El Artículo 14 señala:

Los gastos en servicios profesionales, científicos, técnicos, de asesoría y otros equivalentes de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto, no podrán rebasar el cero punto uno por ciento del presupuesto total.

El Artículo 12 dice:

Se optimizarán las estructuras orgánicas y ocupacionales de los sujetos obligados, en todos los niveles y categorías tabulares. Adicionalmente, se restringirán los servicios de consultoría y asesoría, y la contratación de personal por honorarios.

En tres años sólo hay 83 sanciones

La imposición de sanciones es uno de los procedimientos de reciente incorporación a las competencias del Tribunal Electoral; sin embargo, en el periodo de octubre de 2014 a septiembre de 2016 se atendieron 220 procedimientos sancionadores, pero sólo se emitió una infracción en 38% de los casos (83 asuntos).

Los procedimientos sancionadores son promovidos por candidatos y partidos políticos principalmente por violaciones a las normas de propaganda electoral con ocho de cada 10 las denuncias; el resto se refiere a denuncias relacionadas con actos anticipados de campaña.

En un periodo electoral, como lo fue de octubre de 2014 a noviembre de 2015, la carga laboral en el Tribunal se incrementó a través de los medios de impugnación presentados en ese periodo, que corresponden a un total de 12 mil 329 medios interpuestos.

En ese lapso se impugnaron los resultados en 24 municipios y en los 20 distritos electorales que componen el Estado. También se estudiaron un total de dos mil 049 casillas, de las cuales se anularon 47 casillas por diversas causales, lo que representó un total de 14 mil 911 votos anulados, según el informe anual del Tribunal.

Sin embargo, el año pasado los magistrados tuvieron un periodo muy relajado pues apenas se interpusieron 63 medios de impugnación, que corresponden a 48 juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, ocho procedimientos especiales laborales, seis recursos de apelación y un recurso de revisión.

No se presentaron sanciones ni juicios de inconformidad.

¿QUIÉNES SON LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE JALISCO?

Rodrigo Moreno Trujillo

Tiene una carrera judicial de más de 16 años. Fue secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A partir de 2014 fue designado por el Senado como magistrado electoral de Jalisco.

José de Jesús Ángulo Aguirre

Visitador judicial por oposición, integrante de la Dirección de Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Estado. Magistrado de la Décima Primera Sala del Poder Judicial de Jalisco. Impulsado por el senador panista José María Martínez.

Teresa Mejía

Fue secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Impulsada por el Partido Revolucionario Institucional.

Luis Fernando Martínez Espinosa

Especialista en derecho electoral. Es hermano del actual presidente del PAN en Jalisco, Miguel Ángel Martínez Espinosa. Impulsado por ese partido.

Everardo Vargas Jiménez

Ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Llegó al cargo avalado por el PRI, con el apoyo del ex senador Arturo Zamora.

