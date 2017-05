Llevan a hombre ya fallecido a la Cruz Verde Delgadillo Araujo

Las personas que lo trasladan quedan retenidas al no dar información al respecto

GUADALAJARA, JALISCO (05/MAY/2017).- La noche de este jueves un hombre muerto fue llevado a bordo de una camioneta a las inmediaciones de la Cruz Verde Delgadillo Araujo, en Guadalajara.

Autoridades municipales informaron del incidente ocurrido en la Unidad de Servicios Médicos ubicada en el cruce de las calles Mariano Bárcenas y De Veracruz, en la colonia Alcalde Barranquitas.

Hasta el lugar arribaron varios sujetos a bordo de una camioneta modelo Ford Expedition en color blanca con placas del Estado de México y manchas de sangre en su exterior, en la cual llevaban el cuerpo de un hombre que presentaba al menos tres heridas de impacto de bala en el cuerpo.

Paramédicos confirmaron el deceso de la víctima de aproximadamente 25 años.

Hasta el momento se desconocen las causas por las que estos sujetos llevarían a bordo al fallecido pues no quisieron hablar sobre lo sucedido, sólo refirieron que al no ser de aquí, no conocen los nombres de las calles.

Por esta razón, los sujetos fueron retenidos en el lugar en espera de las investigaciones por parte del Ministerio Público para determinar responsabilidades.