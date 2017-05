Acusan al Gobierno estatal de ser juez y parte en conflicto de tierras

Particulares reclaman al Gobierno de Jalisco el despojo de un predio en avenida Acueducto número 5056, por lo que exigen su restitución

GUADALAJARA, JALISCO (05/MAY/2017).- Cuatro familias de empresarios de apellido De Anda reclaman ser dueños de una extensión de 1.1 hectáreas de las 12 que el Gobierno del Estado resguardó con malla y policías desde el 1 de marzo de 2017 (según los quejosos), con el argumento de que son los propietarios de estos terrenos ubicados en Los Colomos III. Por eso los abogados de los particulares anuncian que en 15 días presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado por delitos de despojo, robo, daños en las cosas o los que resulten, en contra de quien resulte responsable.

El abogado Iván Novia detalla que en marzo interpusieron un amparo por el despojo, acción que es negada por la autoridad estatal. “El juicio continúa en el Juzgado 8° de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco”.

Sin embargo, también recurrirán a la denuncia penal porque durante la apropiación del predio por parte del Gobierno desapareció un vehículo y demolieron una vivienda donde habitaba un velador y otras construcciones.

Indica que el terreno, ubicado en Avenida Acueducto número 5056, fue adquirido con fines comerciales en 2010, por la cantidad de 88 millones de pesos. “No nos confundamos con el tema de 4,000 viviendas. El permiso es de uso comercial de bajo impacto, iba a ser una tienda, como las muchas que hay allí. Desconocemos y no tenemos ningún vínculo o acercamiento con otro propietario que tenga un permiso para construcción de vivienda”.

Subraya que no han llegado al punto de que se ordene que les restituyan el predio.

“Ahorita lo tiene ese debate el Tribunal Colegiado de Circuito y en breve tendremos una resolución”.

Rodolfo Monarque, director de la firma de abogados que representa a los denunciantes, resalta que no se puede regalar a los jaliscienses lo que no es del Gobierno. “Si permitimos que el Ejecutivo del Estado se convierta en juez para decidir si un bien es del Estado o no, lo que seguiría es una anarquía y retroceder cientos de años, donde no importa la ley ni las instituciones de justicia. Si el Gobierno quiere obtener algo debería acudir a los tribunales, y no ejercer violencia de propia mano para obtenerlo”. Por eso acentúa que al Ejecutivo le “resultó más fácil ser juez y parte y violar la Constitución. El despojo que realizaron va en contra de la Constitución federal, porque establece, en su Artículo 14, que cualquier acto de autoridad que prive de algún derecho al ciudadano debe ser mediante mandamiento judicial y juicio previo, lo que en este caso no aconteció, pues el Gobierno, mediante un acuerdo unilateral, se erigió como juez y se le ocurrió y decidió que le correspondía el inmueble de nuestros representados con una violación a múltiples de sus derechos humanos, como el de audiencia, debido proceso y juicio previo”.

Añaden que en el amparo interpuesto se concedió una suspensión para que no fueran demolidas las construcciones y la vivienda dentro del inmueble referido, por lo que será la Procuraduría General de la República, y en su caso el juez federal, los que determinen si hay responsabilidad penal por el delito de incumplimiento de una suspensión de amparo.

“Dentro del juicio de amparo, la autoridad negó haber ocupado el inmueble en cuestión, por lo que, de igual forma, serán las autoridades penales las que investigarán y determinarán si se cometió el delito”, finalizó Monarque.

POLICÍAS RESGUARDAN TERRENO EN PUGNA

Dos anuncios espectaculares de dimensiones gigantescas se imponen. Atrapan la mirada de cualquier conductor o peatón que recorra la Avenida Acueducto y pase frente a las dos empresas automotrices que se encuentran antes del Periférico Norte.

“Predio propiedad de los jaliscienses”, está escrito en ambos anuncios. “Colomos es de todos”, es la primera frase del letrero.

Ambos anuncios se localizan junto a un enmallado en cuya parte superior se colocaron púas. Los jaliscienses pueden ver el espacio que les pertenece, pero no entrar a él.

La rehabilitación ambiental prometida por las autoridades en Los Colomos III aún no se percibe en la zona. Los menos de cinco árboles que se observan desde el banquetón de Acueducto son la única oferta de sombra que tienen los oficiales de la Policía del Estado que resguardan el sitio.

Tres patrullas con elementos armados se encuentran en el lugar como medida de seguridad adicional al enmallado. Las bardas que limitaban un espacio privado al interior del predio no están más en pie. Igual sucedió con un pequeño cuarto que estaba a escasos metros de la estructura en la que, hasta hace meses, se publicitaba una famosa marca de tequila. Ambos fueron demolidos.

Tampoco hay vegetación; sólo tierra compactada y un letrero parcialmente legible en el que aún se distingue la mitad del escudo de Jalisco y que el predio en cuestión pertenece al Gobierno del Estado.

“No hay problema, puede tomar fotos… pero desde afuera”, recomienda un oficial tras reportar a sus jefes sobre la presencia de medios de comunicación.

El agente no tiene mayores datos. “Nadie que no tenga un documento que demuestre que está involucrado en el tema legal puede ingresar”.

Cuestionan escrituras

Iván Novia abunda que el Gobierno del Estado pretende adjudicarse la propiedad mediante escrituras con los números 19 y 20 que no son claras al momento de detallar las ubicaciones.

De acuerdo con documentos presentados por los abogados, la transcripción de la escritura 20, que data de 1898, menciona en un párrafo que, primero, el Ejecutivo compró un terreno de regadío “comprendido en todo el arroyo de Los Colomos, comenzando frente a los antiguos baños de éste nombre y que sigue hacia el Norte por todo lo que queda cuyo alojo está entre los dos paredones de dicho arroyo hasta tocar con el río principal de la Villa de Zapopan”.

Considera que eso es un ejemplo de que no son pruebas válidas. “La referencia de esos inmuebles refieren a cualquier lugar en cualquier parte de Zapopan, y con eso quiere decir que la casa de cualquier persona puede quedar en ese polígono. Es algo absolutamente inaceptable. Imposible llegar a una determinación con esas escrituras”.

Como prueba de la titularidad del terreno, los abogados presentaron escrituras y una copia del pago de predial de 2015 por el monto de 233 mil 250 pesos. Previamente a que se diera este despojo, señalan, sus clientes hicieron un estudio donde hay coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) perfectamente establecidas en el polígono y las pruebas están en los juzgados.

Lemus niega permiso

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, afirmó que su administración negó un permiso para construir una tienda departamental en el polígono de Los Colomos III.

Puntualizó que su gobierno rechazó esta solicitud por la existencia de una declaratoria del Gobierno estatal en la que se decreta el polígono como Área Natural Protegida. “Lo hicimos basados en dos cosas: la primera porque conocíamos que todo este polígono pertenece al Gobierno del Estado; la segunda, porque sabíamos de esta iniciativa enviada por el gobernador al Congreso del Estado donde se decreta este polígono de Área Natural Protegida”.

Aseguró que tienen la garantía y la certeza jurídicas de que los predios recuperados en Los Colomos III son propiedad de los jaliscienses. Y destacó que entiende la molestia que sienten algunos particulares que tienen fines comerciales e inmobiliarios en la zona.

Hasta el momento, Zapopan no ha implementado ninguna demanda por este tema, pues todos los juicios relacionados se siguen en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del Gobierno de Jalisco.

En marzo pasado, Lemus anunció que buscaría junto con el Gobierno estatal que las 12 hectáreas recuperadas y el Bosque Pedagógico del Agua fueran integradas como un nuevo parque público para la ciudad.

CRONOLOGÍA

25 de enero de 2016

Organizaciones ciudadanas presentaron un amparo colectivo para impedir que se otorgara una licencia de construcción para edificar en el predio “El Chuchucate”. El Tribunal de lo Administrativo del Estado había ordenado a Guadalajara que entregara dicha licencia.

El Gobierno del Estado comenzó a reunir firmas para interponer otro amparo colectivo y presumió más de 22 mil firmas recabadas para proteger Los Colomos.

9 de febrero de 2016

La Proepa clausuró, de manera preventiva, el predio continuo a Los Colomos porque se estaban realizando acciones de urbanización. Y la Secretaría de Medio Ambiente (Semadet) expuso que “trabaja en función de la conservación de Los Colomos”.

4 de marzo de 2016

“El Chuchucate” obtuvo una suspensión definitiva, que implica que “no podrá ser urbanizado”, después de tramitado el amparo colectivo.



28 de febrero de 2017

El Gobierno toma posesión de 12 hectáreas de Los Colomos III.

2 de marzo de 2017

La Semadet comenzó con “acciones preventivas y de rehabilitación” en el predio de 12 hectáreas.

La secretaria Magdalena Ruiz dijo que la intención de esas tareas es “prolongar el concepto de Área Natural Protegida, de protección hidrológica, el manejo de una cuenca prioritaria y procesos de restauración, rehabilitación y recuperación que sean necesarios”.

3 de marzo de 2017

El gobernador recorrió la zona. Dijo que el Gobierno “cuenta con escrituras” y aseguró que “no permitiría que los intereses o negocios privados afecten a los jaliscienses”.

4 de abril de 2017

Aristóteles afirmó que su administración “no ha admitido ni permitirá la corrupción inmobiliaria”, y que va contra “intereses de muchos poderosos”.

4 de mayo de 2017

Abogados de una familia de apellido De Anda denuncian que el Gobierno los despojó de un terreno en la zona. El Gobierno lo niega y afirma que el dueño.

POSTURA DEL GOBIERNO DE JALISCO

“Tendrán que demostrar la propiedad de sus terrenos”

A los reclamos de empresarios por el despojo de un predio en Acueducto, la subsecretaria de Asuntos jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, Martha Gómez Hernández, refirió que los predios que se recuperaron el 28 de febrero son propiedad pública.

“Yo no puedo despojar a nadie de un bien público porque no son susceptibles de posesión, estamos hablando de un bien de propiedad pública”.

La funcionara indica que los quejosos reclaman que compraron los predios que pertenecían a la Hacienda La Providencia, los cuales no están en los terrenos del Gobierno estatal. También reclaman que derribaron la vivienda de un velador, a lo que Gómez Hernández responde que no había ninguna, “solo (se derribaron) bardas y malla ciclónica. Si tienen los elementos de que había una vivienda, que los acrediten”.

Por lo tanto, reitera que el Gobierno del Estado no emprendió ninguna acción de despojo el 1 de marzo, ya que los hechos emprendidos para recuperar las 12 hectáreas del Gobierno en Colomos III se llevaron a cabo un día antes, “el Gobierno no despojó a nadie porque no puede perder la posesión de sus bienes porque son bienes del dominio público… si a ellos los engañaron (en su escritura) es otro tema porque ni yo los engañé ni yo les vendí, por lo que tendrán que demostrar en juicio las colindancias y límites de la propiedad que reclaman. No somos peritos para decir si estaban aquí o allá”.

En la mira, otras cinco hectáreas

Apenas han pasado dos meses desde que la Secretaría General de Gobierno informó que autoridades estatale s ordenaron la recuperación de 12 hectáreas que son parte de la etapa tres de Los Colomos, ubicado en las inmediaciones de las avenidas Patria y Acueducto, y la dependencia ya tiene detectadas otras cinco hectáreas que podrían ser susceptibles de ser recuperadas, “ya las tenemos identificadas en el mapa, a priori”.

Una de las razones por las que fue posible recuperar estas hectáreas es porque no se encontraban urbanizadas, situación que podría replicarse en otros terrenos dentro del polígono de Los Colomos, pertenecientes al Gobierno estatal. El antecedente se remonta cuando el entonces gobernador Luis C. Curiel adquirió predios en esa zona, entre los años 1897 y 1903, para abastecer de agua a la ciudad de Guadalajara. La subsecretaria de Asuntos Jurídicos, Martha Gómez Hernández, acentúa que se trata de 248 hectáreas documentadas en 10 escrituras, de las cuales el polígono recuperado corresponde solo a una.

El resto de las escrituras están en proceso de análisis y georreferenciación para poder determinar si las hectáreas están o no urbanizadas; sin embargo, “a parte de las 12 hectáreas recuperadas (en Los Colomos III) estamos considerando que se puedan recuperar cinco más de las que no están urbanizadas y que están dentro de la declaratoria del Área Natural Protegida”.

Para recuperarlas, la Subsecretaría ha iniciado un proceso de documentación para tener la certeza de que se trata de propiedad pública, “tenemos que descartar que puedan pertenecer (a algún particular), haberse enajenado o hecho permutas, se tiene que hacer un proceso de investigación desde los antecedentes de su adquisición”.

Respecto al avance que lleva la revisión de las nueve escrituras que datan de 1900, refirió que se encuentran en proceso de recuperar documentos históricos e información catastral. Una vez que se tengan los planos se procederá a ubicar geográficamente los polígonos posibles de recuperar.

El proceso será lento.

Los predios son del Estado: López Lara

Los asuntos jurídicos no se litigan ni en cafés ni en medios de comunicación. Así respondió el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara.

Después del simulacro de sismo que se realizó en el Palacio de Gobierno, el funcionario declaró que la razón en este tema legal asiste al Estado, pues “estas personas no han podido ganar una sola suspensión.

Anticipó que habría “algunas denuncias penales”, pero no explicó exactamente por qué razón ni contra quién.

“Lo estamos evaluando… estamos estudiando ya todos los temas. Lo que sí: hay certeza que estos predios son del Gobierno del Estado, es por eso que actuamos conforme marca un acuerdo administrativo en ese sentido (…) Pudieron haber hecho la compra, pero hay que ver el historial de las escrituras. Es la parte en la que estamos en tribunales y hemos ganado todas las instancias”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Declaratoria limita a los particulares

Raquel Gutiérrez Nájera (doctora en Derecho Ambiental)

La académica afirma que existe una declaratoria de Área de Protección Hidrológica Municipal que impide que particulares intervengan 36 hectáreas de Los Colomos III.

“Independientemente de quién sea el dueño, el decreto de protección les impediría a los dueños (construir)”. Sin embargo, los quejosos afirman que están fuera del área protegida.

Gutiérrez destaca que el Gobierno del Estado debe contratar despachos competentes e independientes que sigan los juicios, pues con sus áreas jurídicas no se dan abasto.

“Estos son casos emblemáticos de patrimonio natural tangible e intangible de los que vivimos en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Con los cambios climáticos cada vez se hace más apremiante el preservar y conservar estas áreas que son espacios pagados que ya no deberían tocarse”.

Un error que el Ejecutivo cometió en el pasado, remarca, fue dividir artificialmente la zona de Los Colomos, que tenía alrededor de 200 hectáreas, de las cuales actualmente conserva alrededor de 140.

“Era todo un terreno muy rico en recargas de agua pluviales, de acuíferos que corren por debajo de ellos. En su conjunto forma parte de la Cuenca de Atemajac. Un primer error de origen al dividir Colomos de manera artificial. Así fue como siguió manejándose Los Colomos y fue perdiendo terreno poco a poco”.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de la defensa del Gobierno de Jalisco en los predios de Los Colomos?

Participa en Twitter en el debate del día @informador