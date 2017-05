Se incrementa cifra de taxis retenidos

Ya son 218 los vehículos retirados de circulación por incumplir el registro estatal

GUADALAJARA, JALISCO (05/MAY/2017).- Suman 218 autos de alquiler retirados de circulación por no haber acudido al registro estatal. Felipe, es uno de los taxistas a quienes este jueves lo detectaron sin el holograma que acredita el cumplimiento del trámite, aunque en su caso ya lo terminó, cometió el error de no recoger el engomado y su unidad fue enviada al corralón.

Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) reportó que durante el operativo, en la jornada de este jueves, se realizó la detención de un chofer y el vehículo al detectarse la presunta falsificación del holograma; la Dirección Jurídica levantó un acta.

Los autos de alquiler son detenidos en distintos puntos de la ciudad sin que cometan una falta previa, indicó Felipe, en su caso lo revisaron en Tonalá. Los agentes corroboran si portas el holograma, pero además te levantan folio por otros aspectos.

El hombre creyó que al haber terminado el trámite, aunque dejó para después recoger el holograma, se le daría por válido su registro, pero no fue así.

Hace alrededor de mes y medio "se terminó el proceso de registro, todo ya estaba, pero no fui por la calcomanía... les mostré (a los agentes) una fotografía que me mandaron de los papeles" del trámite de registro efectuado, pero no se la hicieron válida.

Con relación al operativo consideró que los elementos de la Policía Vial no están debidamente capacitados, "porque entre ellos se estaban preguntando qué ponerle a los folios".

Sin sanción económica por incumplir con registro

Por incumplir con el registro de taxis, no se estipuló una sanción económica en la Ley de Ingresos, precisó el director Jurídico de la Semov, José Luis Quiroz, aunque por omitir esta obligación procede el retiro de la unidad.

"No hay sanción pecuniaria establecida ahorita en la Ley de Ingresos relacionada al artículo que se está aplicando", indicó.

Sin embargo, los taxistas a quienes se les retira la unidad, deben pagar la grúa, el corralón y dejan de percibir ingresos los días que no laboran.

La mayoría cumplen

En el Sitio 40 de las Águilas al menos 150 de los 168 vehículos que pertenecen a éste, cubrieron el trámite de registro en tiempo, dos de ellos se presentaron este jueves a Calle 2 a efectuarlo para tratar de evitar que sus unidades sean enviadas al corralón, informó su secretario general, Mario Galván.

Mencionó que en estos días existen más dificultades para hacer el trámite, ya que quienes dejaron al final el registro están acudiendo y no hay garantía de que los atiendan en la jornada que visitan el módulo de Calle 2.

En el Sitio 40 hay 15 taxistas castigados, por lo cual el entrevistado desconoce si ya se registraron, aunque su recomendación es que acudan.

Dijo que el operativo por parte de la Policía Vial está muy intenso, incluso, el miércoles lo detuvieron para verificar si ya estaba registrado; no tuvo problemas al demostrar que ya efectuó el trámite.

Faltan alrededor de dos mil taxistas de acudir al registro, de acuerdo a estimaciones de Semov.

Se entregan alrededor de 100 fichas al día para el registro de taxis, que se efectúa en Calle 2.