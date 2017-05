Alfaro reitera disculpa a la afición del Atlas

Repite que no tuvo conocimiento de existencia del video que molestó a los rojinegros

GUADALAJARA, JALISCO (04/MAY/2017).- Tras la molestia que generó en la afición del Atlas un video que circuló en las redes sociales del Ayuntamiento de Guadalajara, donde un supuesto seguidor de los rojinegros fue utilizado como ejemplo de un mal ciudadano, el alcalde tapatío Enrique Alfaro reiteró personalmente la disculpa que ya había ofrecido en las plataformas digitales del municipio.

“Yo ya le puse un calificativo a lo que sucedió, ya le ofrecí una disculpa a la afición del Atlas, lo reitero, es una asunto que se hizo sin mi consentimiento e insisto en mi disculpa pública al club, a los aficionados, es un asunto que no tiene que ver conmigo”, dijo un tanto molesto el primer edil tras una rueda de prensa donde se anunció un torneo de futbol auspiciado por el Ayuntamiento.

De momento, esta acción no ha traído como consecuencia mermas en el equipo de trabajo del alcalde. “Estamos analizando el tema, pero de inicio hubo un regaño muy fuerte; me parece que la intención no era ésa, pero no se cuidó la forma que a fin de cuentas manda un mensaje equivocado. Vamos a ver qué repercusiones tiene”.

Alfaro recordó que ha tenido mucha comunicación con los rojinegros antes del incidente. “Tenemos una relación muy cercana con el club, estuve en el aniversario de los cien años de la institución, jugué futbol con ellos en la cancha del Atlas Colomos, logramos concretar el control perimetral del Estadio Jalisco y en general tenemos una agenda muy cercana con ellos. Yo soy Chiva y siempre lo he dicho, pero eso nunca ha sido motivo para faltarle el respeto a una institución que es de Jalisco y de la ciudad. He ido muchas veces a los Clásicos tapatíos y mi relación con la gente del Atlas es de respeto y de reconocimiento de mi parte de que es una de las mejores del país”.

¿Alguien del Atlas se comunicó con usted para pedir una explicación?

Nosotros nos comunicamos para ofrecer una disculpa por lo que había sucedido, lo expresé de la manera que creo se puede expresar en las redes sociales y no quiero repetir la palabra, pero eso fue, no hay otra forma de decirlo. Lo lamento y espero que la gente del Atlas entienda que no hay de nuestra parte más que respeto por ellos”.

EL INFORMADOR / MARIO VALDÉZ