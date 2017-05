Denunciarán penalmente por despojo en Colomos III

Cuatro familias de empresarios reclaman ser copropietarios de 1.2 hectáreas de este terreno

GUADALAJARA, JALISCO (04/MAY/2017).- Cuatro familias de empresarios jaliscienses reclaman ser copropietarios de 1.2 hectáreas que forma parte de las 12 hectáreas que el Gobierno del Estado tomó el 1 de marzo de 2017 bajo el argumento de que los terrenos son parte de Colomos III, por lo que en 15 días sus representantes presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de despojo, robo, daños en las cosas o los que resulten, y en contra de quien resulte responsable.

Iván Novia, abogado de la firma que representa jurídicamente a los denunciantes, señaló que en marzo interpusieron un amparo por el despojo, el cual fue negado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), el titular del Poder Ejecutivo y la Secretaría General de Gobierno, por lo que recurren a la denuncia penal luego de que durante la apropiación del predio, las autoridades desaparecieron un vehículo y demolieron una vivienda donde habitaba un velador.

"El juicio continúa en el Juzgado 8° de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco. La demanda va contra quien resulte responsable porque si bien es cierto que los actos son expedidos por el gobernador, hay otras autoridades que participaron en la ejecución de las cuales no tenemos el nombre preciso".

Novia indicó que el terreno, ubicado en avenida Acueducto número 5056, fue adquirido en 2010 por 88 millones de pesos con el objetivo de construir un local comercial. "No nos confundamos con el tema de cuatro mil viviendas, el permiso para negocio es de uso comercial de bajo impacto, iba a ser una tienda, como las muchas que hay allí, desconocemos y no tenemos ningún vínculo o acercamiento con otro propietario que tenga un permiso para construcción de vivienda".

El abogado añadió que no han llegado al punto de que se ordene que les restituyan el predio. "Porque ahorita lo tiene ese debate el Tribunal Colegiado de Circuito y en breve tendremos una resolución que mediante la suspensión deberíamos ser restituidos o no del predio".

Rodolfo Monarque, director de la firma, resaltó que no se puede regalar a los jaliscienses lo que no es del Gobierno. "Si permitimos que el Ejecutivo del Estado se convierta en juez para decidir si un bien es del Estado o no, lo que seguiría es una anarquía y retroceder cientos de años donde no importa la ley ni las instituciones de justicia. Si el gobierno quiere obtener algo debería acudir a los tribunales, y no ejercer violencia de propia mano para obtenerlo".

Acusan escrituras ambiguas del Gobierno

Iván Novia, abogado y representante de las familias que reclaman la propiedad de 11 mil 283.33 m², explicó que el Gobierno del Estado quiere adjudicarse la propiedad mediante escrituras número 19 y 20 que no son claras al momento de detallar las ubicaciones.

De acuerdo con documentos presentados por los abogados, la transcripción de la escritura 20 que data de 1898, menciona en un párrafo que primero el Ejecutivo compró un terreno de regadío "comprendido en todo el arroyo de Los Colomos, comenzando frente a los antiguos baños de éste nombre y que sigue hacia el norte por todo lo que queda cuyo alojo está entre los dos paredones de dicho arroyo hasta tocar con el río principal de la Villa de Zapopan".

Novia consideró que eso es un ejemplo de que no son pruebas válidas. "Se podrán dar cuenta que la referencia de esos inmuebles refieren a cualquier lugar en cualquier parte de Zapopan, y con eso quiere decir que la casa de cualquier persona puede quedar en ese polígono, es algo absolutamente inaceptable. Imposible llegar a una determinación con esas escrituras".

Como prueba de la titularidad del terreno, los abogados también presentaron escrituras y una copia del pago de predial de 2015 por el monto de 233 mil 250 pesos. Además mencionaron que previamente a que se diera este despojo, sus clientes hicieron un estudio donde hay coordenadas UTM perfectamente establecidas en el polígono que están en los juzgados.

