¿Quieres crecer profesionalmente? Consíguelo con una Licenciatura Ejecutiva

Estudiar una carrera en modalidad ejecutiva afianza tu experiencia laboral y te permite mejorar tus ingresos

GUADALAJARA, JALISCO (04/MAY/2017).- El mundo actual nos exige ser altamente competitivos. Las empresas son cada vez más rigurosas en sus procesos de selección y solicitan colaboradores altamente capacitados y preparados para enfrentarse a los retos que presenta el día a día. Como profesionistas es nuestra obligación ir al mismo ritmo buscando las herramientas necesarias para nuestro crecimiento profesional y personal. Es también nuestro deber formar parte del movimiento que nos invita a salir de la zona de confort y enriquecer el entorno en el que nos desarrollamos.

La universidad es primordial para ser más competitivos, pues nos forja como el talento que requiere un contexto global y tecnológico como en el que hoy vivimos. Estudiar una carrera brinda un mayor panorama para lograr nuestros objetivos y formar parte de las empresas que están en la búsqueda de nuestros perfiles.

¿Por qué estudiar una Licenciatura Ejecutiva?

Es común encontrarnos con personas que están de lleno en el mundo ejecutivo, pero por no tener en orden su educación universitaria o porque no creyeron que tener un título sería importante, no pueden ser consideradas para un puesto más alto o un mejor salario. Los empleadores de la actualidad valoran la formación universitaria, pues ésta permite adquirir un sinnúmero de habilidades que favorecen el buen desempeño profesional.

Sin embargo, sabemos que las personas como tú tienen múltiples responsabilidades y que acudir a la universidad en horarios de trabajo les resulta prácticamente imposible. En este sentido, una Licenciatura Ejecutiva es una excelente opción para tener una formación universitaria sin descuidar el trabajo o la familia, pues permite ajustar los horarios al resto de las actividades.

La UNITEC te ofrece la posibilidad de estudiar y trabajar

La Universidad Tecnológica de México (UNITEC) es una institución educativa de gran prestigio, pues cuenta con más de 50 años formando profesionales en diversas licenciaturas, ingenierías, carreras relacionadas con la salud y posgrados.

Las Licenciaturas Ejecutivas de la UNITEC ofrecen una modalidad de estudios alternativa a los métodos educativos presenciales, y representan una gran opción para todas aquellas personas mayores de 25 años que desean trabajar y estudiar al mismo tiempo de manera presencial y en línea. Además, se adaptan a tus horarios laborares, a tu experiencia profesional y a la disponibilidad que tengas para conseguir tus propósitos.

La oferta educativa de Unitec comprende licenciaturas en Administración de Empresas, Administración de Tecnologías de la Información, Comercio Internacional, Contaduría Pública, Mercadotecnia, Derecho, Negocios Internacionales, Pedagogía y Psicología, además de diplomados ejecutivos.

¿Deseas crecer profesionalmente y crees que el camino universitario es para ti? Consulta la oferta académica, disponible en el sitio web, visita un campus o acércate a alguno de los asesores para solicitar información. Recuerda: nunca es tarde para recorrer el camino hacia el éxito. ¡Comienza ya a cristalizar tus metas!