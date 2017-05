Camioneros venden publicidad, pero sin permiso de Movilidad

La Secretaría restringirá los anuncios en unidades de la nueva ruta empresa y regulará parabuses

GUADALAJARA, JALISCO (04/MAY/2017).- Para reducir la contaminación visual en el Área Metropolitana de Guadalajara, la Secretaría de Movilidad no irá sólo en contra de los camiones que ofrecen publicidad. También los paraderos quedarán libres de anuncios. Así lo expone el secretario Servando Sepúlveda Enríquez.

Sin embargo, advierte que sólo sucederá así en los paraderos que se adquieran e instalen a propósito de la puesta en marcha del nuevo modelo de transporte en los 18 corredores del Área Metropolitana de Guadalajara (el primero inicia el próximo lunes en Artesanos). Retirar los anuncios del resto dependerá de los Ayuntamientos, si éstos lo consideran necesario.

“La cosa no es sólo nuestra. También intervienen los municipios y muchos de esos paraderos son del Ayuntamiento. Nosotros buscamos, en los que estamos comprando, que no haya contaminación visual (…) Estamos pidiendo que evitemos esto, que haya más información para el usuario en el interior, y que en el exterior se reduzca lo más posible la contaminación”.

En la actualidad, los puntos de abordaje y descenso del transporte público en la ciudad se han convertido en aparadores de anuncios. Cualquier tipo de publicidad puede observarse en éstos. El titular del Instituto de Movilidad, Mario Córdova España, reconoce que éstos son “un elemento distractor” que puede provocar accidentes.

El servicio de taxi también está en la mira. De acuerdo con la autoridad estatal, estos vehículos serán regulados en su esquema de publicidad para que sólo sea permitida la instalación de anuncios en una parte del vidrio trasero. “Y con micro perforado, para que no obstruya la visualización”, acentúa Sepúlveda Enríquez.

El titular de la Semov explica que si bien se requiere de un permiso para instalar publicidad, pocos son quienes lo han tramitado. En ese sentido, Gustavo Flores, director de Transporte Público, acota que no se ha entregado ningún permiso en la actualidad, por lo que todas las unidades con anuncios lo hacen de manera ilegal.

La unidad jurídica de la Secretaría precisa que tampoco se han implementado operativos para sancionar a estas unidades. Servando Sepúlveda argumenta: “son muy pocos los que realmente van y pagan el permiso”.

El Instituto de Movilidad realizó un estudio y sostiene que sólo una de cada 10 unidades del transporte público en los registros cuenta con anunciantes o publicidad.

“Se verificó que era un porcentaje mínimo el que trae publicidad (…) Buscamos que en la ruta-empresa la Policía (Vial) lo desinhiba, pero no significa que esté prohibida porque, además, hay una normatividad que se los permite”.

TREN LIGERO, LA EXCEPCIÓN

La norma técnica que hoy regula la publicidad en transporte público no aplica para el Tren Ligero. Rodolfo Guadalajara, titular del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), explica que este medio de traslado se regula mediante otra fundamentación.

No obstante, explica que sí se han hecho esfuerzos para reducir los anuncios.

“Es ya una concesión que tiene varios años. Lo que estamos haciendo es, en el caso de los trenes, quitarla en la parte de los conductores (el frente), para que no tengan ninguna interrupción visual”.

La Policía Vial tiene jurisdicción en la supervisión del transporte público. “Entonces, cualquiera de los agentes que esté participando en un operativo de inspección (y detecta omisiones en los anuncios), la publicidad puede ser un elemento de sanción”, indica Mario Córdova.

Sin información

Se solicitó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) el total de ingresos anuales en 2016 y lo que va de 2017 por concepto de publicidad en unidades del transporte público, desglosada por permiso y empresa, pero no respondió.

Destaca que los dueños de los camiones no reportan cuántos ingresos tienen por la venta de sus espacios para publicidad.

LA CIFRA

10% de los camiones que circulan en el Área Metropolitana de Guadalajara lo hacen con anuncios publicitarios, según el Instituto de Movilidad. Sin embargo, la Dirección de Transporte Público no ha entregado un solo permiso, por lo que ese porcentaje recorre la ciudad con anuncios y sin contar con el visto bueno de la Semov.

“Sólo en los costados”

Actualmente es fácil encontrar camiones recorriendo la ciudad con anuncios publicitarios en sus costados y su parte posterior; incluso, hay algunos que están completamente cubiertos de anuncios. Eso está prohibido.

La norma técnica que especifica la imagen y publicidad en los camiones establece que “no está permitido colocar publicidad sobre el techo de los vehículos, ni al frente ni en la concha trasera exterior”. Actualmente, la permisividad es únicamente para los costados.

Los anuncios también deben distinguirse de los logotipos oficiales y otra información de importancia para el usuario. Nunca deben invadir las luces ni abarcar espacio de ventanillas, puertas de acceso y descenso, entre otras.

“Es decir, está prohibida la publicidad envolvente”, dice el documento que fue publicado en noviembre pasado.

Los vinilos tampoco están permitidos. Cada anuncio que se instale en los camiones que recorren la ciudad debe ser con paneles intercambiables “que se puedan retirar sin afectar la pintura del vehículo”. La colocación de publicidad envolvente quedó prohibida porque, en algunos casos, se usaba para ocultar el mal estado de los camiones.

El Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte señala que para instalar publicidad, el propietario del vehículo debe presentar fotografías de la unidad y el diseño que se promocionará, así como pagar por los derechos de instalación. Ninguna del transporte público puede usar perifoneo, o publicidad auditiva.

Según el Artículo 316 del Reglamento, los anuncios están prohibidos si “atentan contra los derechos humanos”, mencionan o hacen alusión a la explotación animal, o tienen luces y colores que, por su intensidad, representen un riesgo para los otros conductores.

Considera, además, “estrictamente prohibida” la colocación de publicidad agresiva u ofensiva, que invite al consumo de cigarros, alcohol o drogas, e incluso de los lugares donde “se incite el consumo de estos”.

CLAVES

Las normas

• El Artículo 309 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte establece que tanto vehículos motorizados como no motorizados podrán portar publicidad en tanto cuenten con permisos de la Secretaría.

• El Artículo 315 dice que las unidades del transporte público pueden contar con publicidad tanto en el exterior como en el interior, “mediante mamparas, soportes o estructuras” en tanto no contravengan las normas técnicas. Ningún vehículo de traslado de pasajeros puede usar publicidad auditiva.

• La norma técnica sobre publicidad deja en claro que está prohibida la publicidad envolvente, y establece que los anuncios en el exterior de los camiones sólo están permitidos en los costados de la unidad. No en el techo, frente ni concha trasera.

• El Reglamento estatal prohíbe publicidad que atente contra los derechos humanos, de explotación animal y “con señales, materiales o colores que interfieran o provoquen la confusión del anuncio con las señales de tránsito o unidades de emergencia, así como luces que por sus características o intensidad, puedan representar una molestia a los sujetos de movilidad”.

Circulan con todo tipo de anuncios

Aunque las unidades no tienen permiso para portar anuncios, este medio detectó al menos una veintena de camiones en los que se publicitan productos y servicios de empresas en los costados y en la parte trasera.

El ejercicio se realizó ayer en Mariano de la Bárcena, en su cruce con Hidalgo, entre las 12:00 y 13:00. En ese lapso se contabilizaron 88 unidades de transporte, de las cuales 20 portaban publicidad, esto significa que en dos de cada 10 unidades se publicitan todo tipo de empresas: centros de entretenimiento, cines, aerolíneas, instituciones bancarias y de crédito, farmacias, productos alimenticios, servicios de mensajería, supermercados, gimnasios, y hasta películas y series de televisión.

Aunque el Artículo 309 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte permite que los vehículos porten publicidad, siempre y cuando tengan el permiso o la autorización correspondiente, Gustavo Flores, director de Transporte Público, confirmó que no hay permisos vigentes de publicidad, aunque minimizó el número de unidades que portan anuncios: “Calculamos unas 200 en la Zona Metropolitana de Guadalajara… lo traen por un periodo irregular y después lo quitan. No podríamos estarlo detectando de manera permanente”. Tampoco hay sanciones, “no se ha generado algún operativo… que sepamos, no hay sanciones”, dijo Favio Castellanos, director jurídico de Transporte Público.

Sin embargo, para los transportistas es relativamente barato tramitar un permiso. De acuerdo con la Ley de Ingresos de Jalisco la autorización para portar un anuncio publicitario tiene un costo mínimo que va de los dos mil 500 pesos hasta tres mil 500 pesos, dependiendo del tipo y lugar donde se instale. Según el reglamento, el solicitante puede pagar de manera diferenciada en 12 mensualidades; si lo hace por una anualidad se le aplica un descuento del 10%.

