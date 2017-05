Cúpulas dejan Cesjal; Enrique Michel renunciará y pide reestructura

Coparmex, la UCMA, CAJ y Corporativa de Fundaciones se retiran del organismo

GUADALAJARA, JALISCO (04/MAY/2017).- Después que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco, el Consejo Agropecuario de Jalisco (CAJ), la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos (UCMA) y la Corporativa de Fundaciones notificaron al Poder Legislativo su inconformidad por la operación del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (Cesjal) y anunciaron su salida del consejo, el titular del organismo, Enrique Michel Velasco, informó que presentará su renuncia al cargo.

En días pasados, Michel Velasco manifestó sus intenciones de buscar la candidatura a la gubernatura de Jalisco por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y, a decir de algunos dirigentes empresariales, ello contraviene los estatutos de Cesjal. En relación a la operación del Cesjal, señalaron que pocas de sus resoluciones han sido vinculantes para el desarrollo de políticas públicas.

Coparmex se retira; Canaco sigue dentro

Ante la salida de diferentes organismos empresariales y académicos como miembros del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (Cesjal), quienes aún forman parte del consejo buscan su restructura con el fin de hacerlo vinculante y darle fortaleza.

Mauro Garza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco, señaló que, tras un balance que hizo dicha organización de los 12 años de operación de Cesjal, se tomó la decisión de abandonar el consejo.

“Consideramos que en ese tiempo no ha dado los resultados, no se ha consolidado, no ha sido un órgano ciudadano para impulsar el desarrollo económico y social y tampoco ha sido significativo para la toma de decisiones”.

Fernando Topete, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco), reconoció que hubo “manga ancha, omisión y falta de seguimiento” por parte del Cesjal a las recomendaciones emitidas por el organismo. Aseguró que por el momento aún forman parte del consejo, pero es necesario hacer una reestructura y darle obligatoriedad a las recomendaciones de éste.

Ismael del Toro, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, explicó que la intención del Legislativo es cambiar la figura actual para bajar los costos que Cesjal representa.

“En el Congreso tendremos que analizar esa viabilidad de que el Consejo Económico Social funcione bien y tendremos que hacerle algunas reformas; o definitivamente podría ser parte de la agenda de ahorro de los recursos públicos, desaparecer este consejo y tal vez buscar una figura más acorde a la actualidad, más productiva”.

Michel pide “dientes” para el organismo

Tras los señalamientos de distintos líderes empresariales y políticos del Estado en torno a la operación del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (Cesjal) y que sus resoluciones no son vinculantes, su titular, Enrique Michel Velasco, anunció que la próxima asamblea del consejo, presentará su renuncia.

Sobre sus aspiraciones políticas, Michel Velasco, señaló que habló en dos ocasiones con Roberto López Lara, secretario general de Gobierno, respecto a sus intenciones y le manifestó que adelantaría el término de su gestión al frente del Cesjal, anticipándose a las épocas electorales.

“Roberto López, la primera (ocasión) me dijo que había inquietud. No medí que fuera tan tremenda. Además como empresario, como ciudadano, que yo me manifestara que iba a participar no pensé que fuera a lastimarlos tanto (…) pero cuando vi que ya era una cosa manipulada, dije, por su puesto voy a renunciar al Cesjal”.

El empresario destacó el liderazgo de los 42 integrantes del consejo, pero reconoció que el Cesjal no es vinculante y resaltó la necesidad de ponerle dientes al organismo e integrar una mayor participación civil.

“Que le pusiéramos dientes; que fuera vinculante para poder exigir a cada dependencia cuando se emite una recomendación (…) mejor que pensaran cómo hacerlo más fuerte. Entre menos representación tengan los organismos civiles, más el Gobierno puede hacer lo que quiera”.

Por su parte, Oscar Ábrego, secretario general del Cesjal, señaló durante una entrevista realizada en el mes de marzo que existen temas básicos que no sólo trabajan con el Gobierno del Estado, también con el Poder Legislativo y los gobiernos municipales.