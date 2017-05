Necesario, legislar para evitar nombramientos de violadores de DH

Felipe de Jesús Álvarez Cibrian afirma que es necesario realizar algunas reformas en la materia

GUADALAJARA, JALISCO (03/MAY/2017).- Para evitar la designación de servidores públicos que cuenten con antecedentes de violación de derechos humanos, principalmente en las áreas de seguridad, es necesario que en Jalisco se realicen algunas reformas en la materia, consideró el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrian.

Recordó que ha habido algunos intentos, pero no se han concretado. Al establecerlo como requisito, dijo, se impediría la contratación de quienes han recibido recomendaciones por abusos en su actuar.

Esto, tras ser cuestionado sobre la polémica que generó en días pasados la operación de una policía encubierta de Guadalajara, la cual fue puesta en evidencia por el actuar de elementos que dependen de la Unidad de Información para la Prevención de Delitos, encabezada por Filiberto Ortiz Amador "El Pinto", quien tiene cuatro recomendaciones por violaciones de derechos humanos.

El ombudsman respondió que no podía anticipar juicios, porque actualmente se lleva a cabo una investigación, luego de la presentación de una queja sobre este tema, la cual se debe resolver en un máximo de 10 meses.

Sin embargo, Álvarez Cibrian puntualizó que una persona que viola derechos humanos y lo decreta un organismo público protector de DH, queda marcada de por vida, que sería el caso de este servidor público.

Subrayó que a pesar de no estar establecido como un requisito por parte de las instituciones de seguridad pública, la CEDHJ sí ha recibido algunas solicitudes y ha expedido cartas para informar si algunos perfiles tienen procedimientos, quejas o recomendaciones, "pero esto no es todavía un tema reglamentado, hay que decirlo, no es un requisito (...); debería de ser".

