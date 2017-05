Premian a Gobierno de Jalisco por mejora en aplicaciones oficiales

Reconocen a la Sepaf por el uso eficiente de metodologías ágiles y desempeño superior

GUADALAJARA, JALISCO (02/MAY/2017).- El Gobierno del Estado fue reconocido con el Red Hat Innovation Award, en la categoría de Optimización de Aplicaciones, que fue otorgado a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) pues esta dependencia fue considerada como una organización que utiliza de manera más eficiente las metodologías ágiles y el código abierto empresarial para lograr un desempeño superior al tiempo de crear, mantener e implementar aplicaciones exitosas.

“En Jalisco, Capital de la Innovación, queremos que la tecnología nos ayude a ser cada día más eficientes y estar más cerca de la población. Es por ello que recurrimos a soluciones de código abierto, que permitan una participación activa de los ciudadanos para auditar y mejorar el ejercicio de gobierno”, afirmó el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval.

Alfonso Fonseca, director general de Innovación y Gobierno Digital, señaló que los procesos de atención de los jaliscienses mejoraron. Las plataformas anteriores, explicó el funcionario, tenían un desempeño deficiente, lo que debaja a la incertidumbre a los usuarios de las soluciones financieras en línea.

“Hoy, el portafolio de aplicaciones y las mejoras en los procesos recaudatorios y de atención de servicios en línea ofrecen certeza en cada operación y ayudan a mantener un proceso de convergencia tecnológica, lo que nos permite trabajar con las instituciones financieras y estar alineados a la estrategia nacional de la plataforma federal gob.mx”, agregó Fonseca.

Esta distinción es otorgada por Red Hat Inc., el proveedor mundial líder de soluciones de código abierto, informó el Gobierno estatal. Gracias a este reconocimiento, el Ejecutivo jalisciense se convirtió también en finalista para el reconocimiento al 2017 Innovator of the Year, un título que será entregado luego de que cierre el periodo de votaciones para elegir al mejor proyecto.

Los Red Hat Innovation Awards reconocen los logros tecnológicos de sus clientes y socios en todo el mundo, quienes con un pensamiento creativo proponen soluciones a sus problemas y utilizan la tecnología de Red Hat. Esta distinción se entrega desde 2007 y han reconocido las implementaciones de código abierto más destacadas en el mundo, así como los proyectos que transformaron y generaron un impacto en empresas y organizaciones de todas las industrias.

“Nuestros clientes y socios siguen sobrepasando los límites de la innovación y nos enorgullece ser parte de estos increíbles logros. Quiero felicitar al Gobierno del Estado de Jalisco, México, por ser uno de los ganadores de los Red Hat Innovation Awards 2017”, aseguró Marco Bill-Peter, vicepresidente de Experiencia e Interacción con el Cliente de Red Hat.

SABER MÁS

Las votaciones para el Red Hat Innovator of the Year se abrieron a las 9:00 horas del lunes pasado y se cierran a las 23:59 de mañana. Para votar por el 2017 Red Hat Innovator of the Year, VISITE AQUÍ. El ganador se anunciará durante la ceremonia de premiación el jueves, en el marco del 2017 Red Hat Summit que se realizará en Boston.