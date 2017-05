Darán pláticas para concientizar sobre revisión de mochilas

Buscan que padres de familia estén informados antes de tomar decisiones respecto al tema

GUADALAJARA, JALISCO (02/MAY/2017).- Ya que las asociaciones civiles y la propia Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) creen necesario que las mochilas de los alumnos sean revisadas al momento de ingresar a las escuelas, es por eso que Escuela Libre de Bullying México, A.C., dará pláticas a los padres de familia para concientizarlos sobre esto.



"Lo más importante es que el padre de familia entienda la necesidad, porque nosotros no podemos hacer un programa piloto de revisión de mochilas, si ellos no nos piden la ayuda. Por eso, lo que estamos haciendo con esta asociación es informar al padre de familia, que entienda para qué es y luego tome una decisión informado", comentó Ismael Vargas Ibarra, director de Seguimiento y Evaluación de la Gestión de la Coordinación de Educación Básica de la SEJ.



La asociación tiene una postura muy firme en cuanto a la revisión de mochilas en las escuelas, que es completamente a favor, con el fin de evitar cualquier tipo de accidentes. Sin embargo, las pláticas no van dirigidas a los niños, sino a los papás y a los maestros, quienes tienen la responsabilidad "de guiar con mano firme y segura a niños y jóvenes".



"Dejar a los padres la responsabilidad de revisar la mochila es una irresponsabilidad, ya que sabemos que, con muy honrosas acepciones, los padres de hoy están totalmente desentendidos de la educación y formación de sus hijos", comentó el director, Luis Saracho Alatorre.



Luego de estas pláticas, que no se especificó cuándo se comenzarán a impartir, se planea realizar un programa piloto de revisión de mochilas en algunas de las escuelas con más conflictos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), siempre apegados, dijeron, a las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.



Anteriormente, cuatro escuelas secundarias habían solicitado que se revisaran las mochilas de sus alumnos. Sin embargo, no se tuvo la aprobación del 50% de los padres de familia, por lo que las solicitudes fueron desechadas.



