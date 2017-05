Sin monitoreo, rediseñan estrategia contra incendios en La Primavera

El director del organismo insiste en que la reacción de las autoridades en esta ocasión ha sido la adecuada

GUADALAJARA, JALISCO (02/MAY/2017).- Tras los devastadores incendios en el Bosque de La Primavera, como el ocurrido el 21 de abril de 2012 que afectó más de ocho mil hectáreas, las autoridades han propuesto proyectos para la detección y combate más efectiva de siniestros en dicho lugar. Uno de ellos fue el de un sistema de monitoreo con cámaras de vigilancia que permitiría mejores alertas. Sin embargo, esto ya no se ha tratado, confirmó Marciano Valtierra Azotla, director del organismo La Primavera.

"Ese sistema de monitoreo del que se habló en realiad no me tocó, no tengo mayor conocimiento. Lo que tenemos es un muy buen modelo de atención a los incendios. Es un modelo estratégico, no es un modelo convencional, es importante, y está basado en varios componentes fundamentales".

De acuerdo a datos de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente de 2013, el sistema costaría alrededor de 40 millones de pesos. Sin embargo el ejido La Primavera cotizó con una empresa un sistema de ocho equipos de cámaras, el cual costaría poco más de tres millones de pesos. Ni un proyecto ni otro ha avanzado.

En cambio, el modelo actual de combate de incendios consiste en prevención física en campo, el cual se basó en un estudio histórico sobre los siniestros en los últimos 15 años. Con esto se pudo indentificar dónde se encontraban las zonas de mayor incidencia. Así se realizó una redistribución de las brigadas forestales para la atención de los incendios.

Las zonas de mayor incidencia se encuentran en Zapopan, hacia el cerro de El Colli, y en Tala hacia las zonas de cultivo de caña, además en las cercanías con el poblado de La Primavera y Bugambilias.

También se implementaron capacitaciones de los brigadistas y finalmente se fortaleció la coordinación con otras dependencias. "Lo que puedes ver aquí difícilmente lo tienes en otras zonas del país".

El director insistió en que con este nuevo modelo se han evitado situaciones mayores. "Tenemos un modelo de atención muy fortalecido que nos está permitiendo encarar una temporada de siniestros muy importante".

Valtierra insistió en que la reacción de las autoridades en esta ocasión ha sido la adecuada. "Nuestro sistema de detección de incendios es verdaderamente rápido. Tenemos tres torres de detección, una en San Miguel, otra en el Cerro del Nejahuete y otra en Planillas".

La rápida propagación de este nuevo incendio, que desde las 16:00 horas del lunes ha consumido más de 250 hectáreas, fueron las condiciones climáticas. "Se da en una hora donde hay condiciones de calor muy importantes y hay dos factores que propagaron muy rápidamente el incendio. Corrientes de viento fuertes y por el otro la vegetación en el bosque está a punto, como gasolina".

EL INFORMADOR / SERGIO BLANCO