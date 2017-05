Descartan controlar incendio en La Primavera este día

Ya alcanza una superficie de 250 hectáreas y se estima que el avance de las labores llega a alrededor de 50 por ciento

GUADALAJARA, JALISCO (02/MAY/2017).- Pese a que las labores de extinción del incendio que se presenta desde la tarde del lunes en el bosque La Primavera llegaron ya a un aproximado de 50%, las autoridades no prevén que el siniestro pueda ser sofocado este martes; ni siquiera tienen por cierto que pueda controlarse totalmente, indicó el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus.

“Todo depende de las condiciones del viento, de cómo se presente, por supuesto que nos gustaría decir que en el día de hoy se pueda tener controlado el incendio pero no es algo que podamos asegurar. Es muy temprano todavía que podamos hacer una aseveración de ese tipo. (...) Esperamos que en el transcurso del día pudiéramos controlarlo, no sofocarlo, cuando menos controlarlo, pero no lo podemos asegurar todavía”.

La mañana de este martes autoridades municipales, del organismo Bosque La Primavera y de Protección Civil del Estado se reunieron en el puesto de mando que se montó para coordinar el combate del incendio, en el estacionamiento del estadio Omnilife.

El nuevo corte del incendio arrojó que la superficie afectada llegó a 250 hectáreas en la zona del Cerro del 18, al sur de El Bajío; sin embargo, se ha descartado el riesgo de que pueda llegar a zonas pobladas.

El número de combatientes llegó a 170, entre personal de brigadas de Bosque La Primavera, Bomberos de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco así como de Comisión Nacional Forestal y Protección Civil del Estado. Por la mañana llegaron a apoyar 50 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para sumar 220 personas, además que arribó una aeronave más con lo que ya se cuenta con cuatro helicópteros.

Dado que la contingencia ambiental continúa, los centros educativos en la zona de El Bajío no deben tener clases, insistió Pablo Lemus. Son un total de 68 planteles los que deben haber suspendido actividades.

Denunciarán por el incendio

Debido a que el incendio fue seguramente provocado por el ser humano, Pablo Lemus anticipó que denunciarán por los hechos, por lo que solicitó a la población que si alguien tiene conocimiento o información de cómo inició el fuego que lo informe.

“Fue ocasionado por el ser humano. No podemos determinar en este momento si fue por una fogata, si fue por una carne asada, si fue por un interés inmobiliario, eso todavía no lo podemos determinar. Nosotros estaremos haciendo las indagatorias correspondientes”.

Después de controlar el incendio se procederá a la etapa de enfriamiento y posteriormente la investigación. “Por supuesto que se van a presentar denuncias, sin embargo todavía no podemos asegurar que esto sea por un interés inmobiliario o por accidente o por una quema agrícola”.