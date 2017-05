Combaten drogadicción en unidades deportivas

Los Ayuntamientos de la metrópoli trabajan en la rehabilitación de espacios deportivos

GUADALAJARA, JALISCO (02/MAY/2017).- Las riñas, los asaltos, el pandillerismo, el consumo y la venta de sustancias psicoactivas y alcohol. Las instalaciones en mal estado y la falta de alumbrado son una constante en las unidades deportivas de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Aunque en Guadalajara no hay un diagnóstico sobre las unidades con alto índice delictivo, el alcalde Enrique Alfaro señaló que para combatir la inseguridad se ha reforzado la estrategia con 150 guardias privados en siete jardines y 13 unidades deportivas (de un total de 80). “En este año se extenderán a todas las unidades”, promete.

En cambio, Zapopan cuenta con un diagnóstico elaborado al inicio de la administración de Pablo Lemus sobre la situación que guardan las 89 unidades deportivas en el municipio. “En la mayoría de las unidades tenemos inseguridad y mucha gente no las utiliza para lo que son”, admite el titular de Unidades deportivas, Mauricio Figueroa.

Para inhibir la venta y consumo de drogas en estos espacios, el Ayuntamiento ha implementado redadas e inspecciones aleatorias con la Policía, mientras que ha puesto en marcha actividades y escuelas de deportes, y programas para adultos mayores. “Tratamos de que se llenen; cuando los vagos ven gente o familias buscan otros lugares”.

En Tlaquepaque tienen 62 espacios deportivos, de los cuales nueve registran mayor incidencia delictiva: El Sauz, Parques de Santa María, Parque Cerro del Cuatro, San Martín de las Flores de Arriba, Misión Magnolias, Silva Romero, Salvador Portillo, Las Juntitas y Parques Colón, pero no se concretó una entrevista sobre la estrategia para erradicar el pandillerismo y otros delitos.

En tanto, Tlajomulco reporta 21 unidades deportivas y dos parques lineales, aunque Octavio Vidrio Martínez, coordinador de Servicios públicos, destaca que son tres las unidades con altos índices delictivos: Lomas del Sur, San Sebastián y San Agustín. En estos espacios los principales problemas son el consumo de alcohol, drogas y riñas, “se juntan alrededor de 80 jóvenes delincuentes… el alcalde Alberto Uribe ya tomó cartas en el asunto y seguridad pública está ahí”.

Para reforzar la seguridad, el municipio contrató una empresa de seguridad privada para que cada unidad cuente con al menos un elemento. La otra apuesta ha sido el involucramiento de los vecinos en el mantenimiento de las unidades y el funcionamiento del alumbrado público, “todas las unidades cuentan con alumbrado, excepto una que ya tiene 700 mil pesos autorizados para ejecutarse en un par de meses”.

Augusto Chacón, de Jalisco Cómo Vamos, adelanta que en la encuesta que presentarán en 15 días se advierte que bajó considerablemente la percepción de los ciudadanos que consideran que sus unidades están en buen estado, mientras se duplicó la cifra de encuestados que dijo no tener acceso a espacios deportivos en sus colonias.

DETECTAN VENTA DE DROGAS

En Tabachines continúan los problemas

Al inicio de la administración de Pablo Lemus, la Unidad Deportiva Ángel “El Zapopan Romero”, ubicada entre el Periférico y Tabachines, era de alto riesgo a partir de las 18:00 horas.

De acuerdo con un diagnóstico del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, este espacio carecía de alumbrado, en él se vendían y consumían “sustancias psicoactivas” y alcohol. Además, había registro de asaltos y era punto de reunión de pandilleros.

El viernes pasado, Eunice, de 19 años, comentó que dos años después de esta evaluación en la unidad continúan el consumo de drogas y el pandillerismo. A pesar de que la unidad cierra a las 22:00 horas, ella prefiere irse a las 19:00.

“Yo procuro venir lo más temprano posible para evitarme ese tipo de problemas. Las familias que vienen lograron reducir un poco el rango de inseguridad, pero no del todo”, dijo la vecina de la zona.

José, visitante del lugar desde hace 15 años, resaltó que también sigue vigente la venta de drogas, pero particularmente en la zona donde juegan frontón, pues en el espacio donde se encuentran las canchas de futbol hay otro ambiente.

“Hay muchos niños en edad de secundaria que ya se están drogando. Aquí los he visto. Hay vecinos que no hayan a los niños en la escuela y aquí vienen a buscarlos, en las canchas de fron”.

Ezequiel, de 37 años, señala que ha sido testigo de la drogadicción a pesar de que llega a hacer ejercicio regularmente durante las mañanas y uno que otro día lleva a sus sobrinos y a sus hijos entre las 18:00 y las 19:00 horas. “De repente voy a las canchas de arriba y hay un olor muy fuerte. Allí se ve más este tipo de problema”.

En noviembre de 2015, cuando Pablo Lemus, con apenas un mes en el cargo, inauguró una pista perimetral, los deportistas acentuaron los problemas de inseguridad a los que entonces estaban expuestos.

Por ejemplo, Héctor Rodríguez Segura pidió la presencia de más policías. “Aquí la inseguridad es una palabra que está en todos lados. Es cuestión de que las mismas autoridades apoyen en la vigilancia, metiendo ciclopolicías. Que hagan sus rondines y se vayan. Con eso ahuyentan mucho a la delincuencia, a los viciosos, que en la tarde es cuando más se concentran”.

SUMAN 100 MILLONES

Zapopan invierte en espacios con mayor delincuencia

El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, afirmó que su administración apostó por las políticas de prevención para reducir la inseguridad en los 10 centros deportivos que al inicio de la administración tenían los índices delictivos más altos.

“Lo que hicimos fue conseguir recursos federales, estatales y municipales para concentrarlos en las unidades deportivas donde tenemos mayor incidencia delictiva a fin de que los niños y los jóvenes puedan acudir a un espacio agradable”.

Aseguró que el Ayuntamiento invirtió alrededor de 100 millones de pesos. Sin embargo, precisó que la mayor inversión se destinó a las unidades de Villas de Guadalupe, Miramar y San Juan de Ocotán.

“Esas unidades deportivas, debido al abandono que tenían, se habían convertido algunas de ellas en centros de la delincuencia, incluso me atrevería a decir que alguna hasta en moteles de paso. Con estas intervenciones que estamos haciendo, que además de los espacios deportivos incluyen la mejora de los servicios en baños, luminarias y banquetas, las estamos transformando en verdaderos centros de recreación”.

Destacó que las obras de estos 10 espacios, entre los que también se encuentran los de El Polvorín, en la Colonia Guadalajarita, Santa María del Pueblito, Santa Margarita y Tabachines, serán entregados a más tardar en julio próximo.

Agregó que si bien en la de Paseos del Sol hicieron la primera cancha de futbol americano pública que hay en el país, en la de Santa María del Pueblito sustituyeron el drenaje para evitar que el espacio se inunde durante el temporal.

DARLES MANTENIMIENTO, LA CLAVE

En Tlajomulco se ha logrado controlar la incidencia delictiva en las 21 unidades deportivas a través de cuatro elementos claves.

A decir del alcalde Alberto Uribe: todas tienen un velador, no hay grafiti, la iluminación funciona y están ocupadas permanentemente por los usuarios.

El munícipe señaló que recientemente se invirtió en alumbrado público y solo está pendiente mejorar la iluminación en la unidad de San Sebastián. También destacó: “tenemos velador en todas las unidades, se cierran (en las noches), están iluminadas y están apropiadas (por los vecinos)”.

El año pasado, Tlajomul co destinó 2.7 millones de pesos y este año erogará otros tres millones para mantenimiento de las unidades, “la clave es darles mantenimiento para que la población se apropie de ellas… todas las unidades son excepcionales y son una referencia en el país”.

Aunque no se ha detectado la venta y consumo de drogas en el interior de las unidades, Alberto Uribe no lo descartó y añadió que para evitar este problema se debe tener una agenda permanente de actividades deportivas, “eso permite que alguien que vende drogas no busque un lugar lleno de personas, es clave que las ligas deportivas funcionen”.

Según el censo municipal, 13 unidades deportivas se encuentran en buen estado, seis en estado regular y dos en mal estado. Octavio Vidrio Martínez, coordinador de servicios públicos, destacó que la unidad modelo es la de San Miguel pues son los mismos ciudadanos los que se hacen cargo de su cuidado.

Destacó que en este año el municipio arrancará un proyecto piloto para introducir pasto sintético en todas las unidades deportivas, “ya se autorizó en cabildo el mes pasado y se va a meter pasto en las dos canchas de la unidad Chivabarrio, se trata de una prueba piloto pero la intención es meter pasto en todas las unidades”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Deben ser espacios de encuentro

Augusto Chacón (director de Jalisco Cómo Vamos)

Para Augusto Chacón Benavides, las unidades deportivas deben ser espacios de encuentro, intercambio y de reconocimiento entre los vecinos en aras de fortalecer el tejido social, sin embargo los ayuntamientos no cuentan con el equipo y personal necesarios para controlar el uso de estos espacios.

Lo que sucede, a decir el especialista, es que ante este vacío las unidades se “van quedando en manos de quienes sí les encuentran un uso, que generalmente son pandillas o malvivientes, por lo que acaban terminando por ser rutas de paso para la población o las evaden tal cual porque están cooptadas”.

Para solventar este problema, el director del observatorio propone contener y erradicar con la fuerza pública a quienes estén delinquiendo, estrategia que debe ir acompañada de una política de prevención para incentivar el uso de los parques y unidades deportivas, “hay que construir confianza con los vecinos para que las utilicen pues en la medida en que las unidades sean utilizadas, se volverán más seguras pero si los gobiernos no dan seguridad la gente no los va a utilizar”.

La consecuencia de no atender este problema es que los habitantes pierden la oportunidad de utilizar positivamente su tiempo libre a través de actividades deportivas y recreativas, “si la autoridad no hace su trabajo perdemos capital social y se rompe el tejido social, y se vuelve más seguro estar a puertas cerradas que emplear el espacio público”.

EL DATO

205 millones

En Guadalajara se tiene un presupuesto de 205 millones de pesos para inversión en unidades deportivas (a los que se suma otra bolsa de 7.2 millones para mantenimiento), de los cuales se han invertido 134 millones en lo que va de la administración.

ESTADO ACTUAL

Tlajomulco Total de unidades: 21 Unidades en buen estado: 13 Unidades en estado regular: 6 Unidades en mal estado: 2 Unidades con mayor índice delictivo: Unidad Visitantes a la semana Lomas del Sur 3,000 San Sebastián No disponible San Agustín 2,500 Unidades en regular estado Unidad Visitantes a la semana Eucaliptos 1,500 Rancho Alegre 2,000 Lomas de San Agustín 1,500 Chivabarrio 4,000 La Alameda 2,500 La Calera 2,000 Unidades en mal estado Lomas del Sur 3,000 Tulipanes 3,000 Fuente: Comude de Tlajomulco. Guadalajara Total de unidades 80 Unidades en buen estado 55 Unidades en estado regular 7 Unidades en mal estado 1 Tlaquepaque Total de unidades 62 Unidades con daño leve 21 Unidades con daño medio 25 Unidades con daño mayor 8

JALISCO CÓMO VAMOS

Encuesta de percepción

¿Cómo perciben los ciudadanos las unidades deportivas?

8% dice que las unidades están en muy buen estado.

51% considera que están en buen estado.

17% en mal estado.

6% en muy mal estado.

15% no tienen unidades en su entorno cercano.

TESTIMONIOS

Cortan alambres para no pagar

“¿Y ustedes por dónde se metieron?”, pregunta José Luis “El Chale” García a tres niños que recorren la cancha de pasto sintético en la unidad deportiva Ramón Corona, ubicada en la colonia Jalisco, de Tonalá. “Pues por allá atrás”, reconocen mientras evitan hacer contacto en la mirada con quien resguarda ese espacio.

Tres pesos con 50 centavos. Eso es lo que cuesta ingresar a ese espacio para pagar por el mantenimiento. Son pocos son quienes lo pagan.

“El Chale” es un preparador físico que instruye a jóvenes en lucha olímpica y profesional. Logró que esa unidad contara con un cuadrilátero y habilitó un modesto gimnasio con equipo que ha conseguido de poco en poco. Cada sábado, por ejemplo, realiza una lucha de exhibición. Este día del Niño logró una función con un costo módico para los infantes.

Pero aún con la oportunidad de aprender box o lucha libre, con una inversión en infraestructura prometida desde que el secretario de Gobernación, Osorio Chong, visitó la colonia Jalisco, ese espacio continúa sufriendo por un problema que no logra erradicar: el pandillerismo.

“En cada casa vive uno. A veces todos los que viven en una casa pertenecen a una pandilla”, dice un vecino de la zona quien prefiere omitir su nombre para que “no se desquiten” con él.

Cada ventana del salón de usos múltiples de esa unidad deportiva ha sido embestida con piedras; no hay una sola completa. Ni siquiera se ha barrido en su interior; los vidrios permanecen en el suelo. “Así amanece: vienen por las noches y, como los morros que viste, se pasan por hoyos que hacen en el enrejado nomás para ver qué se friegan”.

La Policía patrulla ese espacio, pero pese a que algunos oficiales han ingresado al detectar grupos de pandilleros que fuman mariguana, la práctica no reduce.

“Al contrario, a veces hasta se meten las chamacas y se van al rincón. Luego uno oye que se las llevaron a ‘echar calor’. Yo les he dicho que respeten el lugar, pero incluso se han metido al gimnasio para robarse algo que le puede servir a muchos cuando vienen a entrenar”, concluye.

El grafiti también es una constante en esa unidad. “Hasta bueyes son”, concluye “El Chale”, pues al ser un espacio pequeño, quienes acuden a ese espacio son mayoritariamente conocidos. Y todos se apuntan en la pared con el apodo con el que los reconocen.

