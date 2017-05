Llega a 200 hectáreas incendio en bosque; piden no llevarles apoyo

Son 157 brigadistas quienes, con apoyo de vehículos de distintas corporaciones, combaten el siniestro

GUADALAJARA, JALISCO (02/MAY/2017).- El incendio que se presenta desde la tarde de este lunes al bosque La Primavera, al poniente de El Bajío, en Zapopan, alcanzó una extensión ya de 200 hectáreas. Lo anterior, al corte de las 22:00 horas de Bomberos Municipal. "El incendio consume pastos, hojarasca y arbolado", señalan en un comunicado.

En las labores para tratar de controlar el siniestro se encuentran 157 elementos, apoyados con 32 vehículos de distintas corporaciones estatales, federales y municipales. Los tres helicópteros se mantienen en tierra para reanudar sus trabajos por la mañana.

Bomberos Zapopan exhortó a la población a no llevarles insumos, como suero, agua o alimentos, debido a que no cuentan con la logística para el traslado de los mismos, además de que por sus medios tienen los suficientes. Agradecieron la voluntad de quienes han preguntado cómo hacerles llegar apoyos pero no son necesarios; caso contrario, se pueden desperdiciar o maltratar puesto que no pueden distraer recursos humanos para hacerse cargo de ello.

"No se requiere alimentación, hidratación o voluntarios para el combate del incendio", enfatizó la dependencia a fin de no entorpecer las labores.

Decretan contingencia atmosférica

Por su parte la Secretaría de Medio Ambiente estatal decretó emergencia atmosférica para las zonas aledañas al lugar del siniestro, por lo que se suspendieron clases en todos los planteles educativos en El Bajío, Rancho Contento, Zona Real, La Mojonera, Bosques Vallarta, Rinconada del Bosque, Colina de los Virreyes, Valle Real y Jardines Vallarta.

"El resto de las escuelas permanece con actividad, observando recomendaciones de una contingencia atmosférica fase 1".

Para la población en general se pidió tomar las medidas necesarias para no exponerse a la contaminación, como cerrar puertas y ventanas, evitar actividades al aire libre y prestar atención a personas con enfermedades respiratorias.