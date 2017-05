Mejores salarios y reducir brecha salarial, retos en Jalisco

Aristóteles Sandoval señala que aunque se han incrementado los empleos, faltan mejorar sus condiciones

GUADALAJARA, JALISCO (01/MAY/2017).- El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, aseguró que a pesar de que se han incrementado los empleos en Jalisco, el reto ahora es mejorar los salarios y reducir la brecha salarial que existe entre mujeres y hombres.



Junto a líderes sindicales, esta mañana acudió a Expo Guadalajara, donde se ofreció un desayuno para los trabajadores de las distintas organizaciones y fuerzas trabajadoras, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), así como de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), entre otras.



"En Jalisco debemos de ir por empleos dignos, me comprometí con ustedes a traer más inversión y generar más empleo; hoy lo hemos logrado, sólo en estos cinco años hemos alcanzado más del doble de lo que lograron en los pasados dos sexenios, y eso es gracias al clima laboral que existe, gracias a su liderazgo y sensibilidad".



En cuanto a la brecha salarial, lamentó que todavía exista una brecha salarial de casi 20% entre hombres y mujeres, pese a que las féminas realicen las mismas labores.



"Anteriormente se consideraba que el hombre era el proveedor del ingreso hogar, las cosas cambiaron desde hace muchos años, hoy uno de cada cuatro hogares es mantenido y sostenido por una mujer, por eso vamos a seguir trabajando en este distintivo por la equidad ala igualdad de género, para que en Jalisco nunca se le vuelva a hacer menos a la mujer".



Además, el gobernador dijo que en los próximos días se hará un anuncio sobre un programa de vivienda accesible para los trabajadores que ganan uno o dos salarios mínimos.



La reforma



Por otra parte, ante la petición del secretario de la CTM, Juan Huerta, sobre el apoyo del gobernador para evitar problemas con la reforma laboral, éste se comprometió a trabajar en el tema.



"Amigos líderes obreros, estamos con ustedes, en estos foros donde se analice la propia ley, las leyes secundarias que habrán que entrar en vigor; debemos de proteger el derecho de los trabajadores".



Sin embargo, reconoció que la falta de presupuesto es un obstáculo para la transición que implicarán las reformas.



"No voy a permitir que se afecten los derechos de los trabajadores, así es que necesitamos ver cómo desde ahora, con análisis claro con los senadores, diputados, nos tienen que ayudar mucho, porque si esta reforma no va acompañada de presupuesto, puede ser un fracaso".



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR