Con más de 92 mil litros, extinguen incendio en Totoltepec

Autoridades municipales reportan que el incidente quedó controlado alrededor de las 23:00 horas del domingo

GUADALAJARA, JALISCO (01/MAY/2017).- Más de 92 mil litros de agua y 90 elementos fueron necesarios para extinguir el incendio que se presentó desde la tarde del sábado hasta la noche del domingo en el cerro de Totoltepec, en Tlajomulco de Zúñiga.

“Se logró la extinción del incendio alrededor de las 11:00 de la noche de este domingo, dejamos una guardia para que no se reiniciara el fuego. En los rondines que se realizaron, todavía a las 03:00 de la mañana del lunes identificamos que había todavía un punto de fuego, el cual se combatió y se extinguió. Hasta el momento ya no se ha observado ningún punto”, comentó Rodrigo Arellano Estrada, director de Protección Civil y Bomberos del municipio.

Para asegurarse que no hay puntos de riesgo, la mañana de este lunes realizaron un sobrevuelo con un dron térmico, el cual les dirá si existen aún puntos de calor. Hasta el momento no se sabe cuántas fueron las hectáreas dañadas, sin embargo no hubo lesionados.

“El incendio inició en el municipio de Tala y de ahí se propagó al municipio de Tlajomulco. Las causas aún no se determinan, pero creemos que, probablemente, fue provocado, ya que ayer, en los sobrevuelos que hicimos, podíamos ver que teníamos controlado el incendio en un punto y en otro, totalmente diferente, ya estaba ardiendo, lo que significa que hay gente que aprovechaba la ocasión para limpiar su terreno para la siembra”.

Las corporaciones que participaron en la extinción de este incendio, fueron: Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, de Zapopan, de Guadalajara, de Tlaquepaque y del Estado, Bomberos Forestales de Tlajomulco, Conafor, Semarnat, Semadet y la Sedena. El Gobierno del Estado y Zapopan prestaron sus helicópteros, los cuales realizaron 92 descargas, de mil litros cada una.

EL INFORMADOR / ELIZABETH MONDRAGÓN