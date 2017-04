Radio comunitaria enfrenta retos para lograr consolidarse

Estudio de México Evalúa destaca el esfuerzo de los vecinos para sacar adelante su estación

GUADALAJARA, JALISCO (30/ABR/2017).- El proyecto de radio comunitaria en colonias de Guadalajara, para combatir a la delincuencia, enfrenta grandes retos no sólo para subsistir, sino para cumplir el propósito de cohesionar a distintos sectores sociales y ser un instrumento de denuncia. Esto lo destaca un estudio desarrollado por el organismo México Evalúa, que también reconoce logros como el que la gente de la comunidad se responsabilizó del proyecto e incluso buscan mejorarlo.

Según la investigación, que analiza los programas implementados en Guadalajara, desde el principio del plan existieron contratiempos que afectaron el cumplimiento de las metas.

Originalmente se contemplaba la instalación de tres cabinas de radio en Santa Cecilia, San Andrés y una más itinerante para llevarla a diferentes barrios. Sin embargo, sólo se concretó la de Santa Cecilia y los demás equipos están guardados en instalaciones del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Jalisco (CESPJ).

El reporte del organismo destaca que tres colectivos se encargaron de la capacitación de los vecinos de San Andrés y Santa Cecilia para el uso de los equipos, talleres que se realizaron entre abril y junio de 2015. Sin embargo, sólo se consumó la estación de Santa Cecilia y ésta recibió el nombre de “El Escarabajo Radio Comunitaria”, tomando como referencia una escultura que existe en el Parque Juan Soriano.

El documento critica que el plan se dio por concluido con la capacitación e instalación del equipo, sin que se diera el factor principal: que la gente tomara la estación como algo propio y se identificaran con ella.

A través de la vinculación y esfuerzo de la Asociación de Colonos se logró que un grupo de mujeres y algunos jóvenes tomaran las riendas del proyecto y comenzaron a desarrollar programas. Sin embargo, se destaca que aún no se logra la integración de toda la comunidad: “El hecho que la radio esté instalada en el centro comunitario inhibe que jóvenes que pertenecen a pandillas o tienen aspecto calificado como “cholo” participen plenamente, ya que padecen la discriminación y prejuicios de algunos funcionarios públicos y miembros de la comunidad, que desincentivan el ingreso de esta población” cita el documento. En buena medida, uno de los objetivos principales de la radio comunitaria era acerca a pandillas a actividades productivas.

El documento señala que otros factores de tensión y en ocasiones de frustración es que la legislación les impide expandirse más allá de internet para obtener mayor difusión; los problemas para ser autosustentables y que de ellos mismos depende obtener patrocinios para operar. Además, al encontrarse dentro de un espacio institucional (como el Centro Cultural Santa Cecilia), los obliga a apegarse a horarios y normatividades, impidiendo que se cumpla con una labor fundamental de las radios comunitarias que es la denuncia social y opten por un corte más cultural.

Quieren llevar el proyecto a la Colonia Ferrocarril

Ante los resultados del proyecto en Santa Cecilia, el Ayuntamiento de Guadalajara llevará este año la radio comunitaria a la Colonia Ferrocarril como parte de las estrategias para prevenir el delito en zonas prioritarias.

Adarel Armendariz, titular de la Coordinación de Centros Comunitarios de la Secretaría de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, explicó que está a punto de concluirse la instalación de una cabina de radio en el Centro Cultural de la Ferro también con recursos de la Pronapred.

Señaló que en las próximas semanas iniciará la capacitación de vecinos, misma que será menos extensa que las de Santa Cecilia pues apenas durará cuatro días. Indicó que hay espacio para 15 personas.

Vecinos se esfuerzan por la estación

El informe de México Evalúa también reconoce que la Radio Comunitaria se transformó “en un espacio que sirve no sólo para hablar de los problemas, sino también de las fortalezas de la colonia”.

Las vecinas han comenzado a capacitar a otras personas de la comunidad para que se incorporen al proyecto y además son las operadoras de la radio comunitarias quienes han acudido con comerciantes tratando de buscar patrocinios o se presentan en espacios públicos para presentar su estación.

El documento señala que la radio comunitaria también ha incentivado a proyectos personales. “Una de las beneficiarias, quien conduce el programa de cocina, lleva a cabo un proyecto —por iniciativa propia— de fomento a la lectura: sale al parque de Santa Cecilia y presta libros a los paseantes para que puedan leer mientras están en las bancas” explica el reporte.

CAPACITACIÓN A PARTICIPANTES

La meta es que contenidos sean más profesionales

Adarel Armendariz, titular de la Coordinación de Centros Comunitarios de la Secretaría de Cultura de Guadalajara, explicó que se trabaja para que el proyecto se consolide y pueda replicarse en otras zonas de la ciudad.

“Cuando llegamos a la administración, ellos (los vecinos) ya estaban organizados pero había mucha incertidumbre porque no quedaron bien estructurados los equipos de trabajo (…) El año pasado contratamos a un profesional en las cuestiones técnicas y de contenido para que nos ayudara a mediar. La verdad es que nos funcionó muy bien porque profesionalizamos los productos que se estaban realizando para unificarlos”.

Adarel explicó que la programación es un reflejo de las inquietudes de los vecinos de Santa Cecilia. Tienen espacios dedicados a la lucha libre, al teatro, para difundir las actividades culturales del Ayuntamiento, entre otros.

Los contenidos se pueden escuchar a través de la dirección santaceciliaradio.com.mx. Hay programación por la mañana y por la tarde los siete días de la semana.

Además de las personas que se sumaron al proyecto, se capacitó a dos trabajadores sindicalizados del Centro Cultural Santa Cecilia para que sean mediadores en los cambios de administraciones y darle continuidad a la radio comunitaria.

A partir de junio comenzarán más talleres pues aún cuentan con al menos 10 espacios disponibles para programas de radio.

Señaló que en 2017 cuentan con un presupuesto de 125 mil pesos de recursos municipales para la operación de la radio.

TESTIMONIOS

“La continuidad es la clave para que la radio tenga éxito”

Martha Lazo y Paco Olea, vecinos de Santa Cecilia y conductores del programa Santa Chila Despierta, piden continuidad a los proyectos para la prevención del delito. Consideraron que sólo así pueden prosperar los proyectos y tener los efectos deseados a largo plazo.

Ambos son vecinos de la colonia desde hace más de 40 años y participan en el proyecto de la radio comunitaria desde que inició en 2015. Su programa fue uno de los primeros en entrar al aire.

“Afortunadamente hasta ahorita nosotros sí hemos tenido seguimiento. Esperemos que siga así más adelante porque a veces no puedes confiar. Creo que nuestro proyecto sí funciona porque están al pendiente de nosotros pero un buen proyecto sea de donde sea, si no le das seguimiento, no va a funcionar”, señaló Martha al destacar que la cabina de radio ha brindado un espacio para que jóvenes músicos emergentes compartan su arte.

Paco Olea se expresó en el mismo tenor y añadió que gracias a las autoridades han puesto atención a la radio comunitaria de Santa Cecilia, el proyecto logró cumplir año y medio de vida.

“Muchas veces vienen y hacen programas relámpago pero no le dan seguimiento para que tengan un término si no que nada más llegan, hacen sus talleres y se van. Así ha habido muchos programas que luego no funcionan”.