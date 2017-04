Uber confronta a la Semov por registro

La empresa señala que la dependencia no quiso recibirlos y tuvieron que esperar más de cuatro horas

GUADALAJARA, JALISCO (29/ABR/2017).- La empresa Uber acusó a la Secretaría de Movilidad Jalisco (Semov) de negarle el registro el viernes, pero la dependencia aseguró que los representantes de la plataforma no quisieron completar el trámite con nadie más que con el director de Transporte Público, que no pudo recibirlos, pero no les negó el registro pues pudieron hacerlo en ventanilla como el resto de las plataformas.

Uber señaló en un comunicado este sábado que la Semov le negó la posibilidad de registrarse. Aseguró que personal de la empresa acudió el viernes a las instalaciones de la dependencia y a Calle 2 pero no fueron recibidos.

“En ambos lugares se les solicitó acudir a la oficina de la Dirección de Concesiones y Permisos en donde esperaron por más de cuatro horas sin ser recibidos”, manifestó la compañía. Ante tal hecho, solicitaron a un notario público que diera fe de su intención de completar los dos registros ante la Semov: el de la plataforma y el de autos.

Gustavo Flores, director de Transporte Público de la Semov, señaló que los representantes de la empresa no aceptaron completar el trámite con personal de la dependencia como el resto de las plataformas, y que sólo lo harían ante él, pero no pudo recibirlos porque estaba en reuniones con transportistas.

“Fue lo que no entendimos, no quisieron hacer el trámite con nadie más que conmigo”, señaló y enfatizó que el resto de las plataformas cumplió el trámite ante ventanilla. Luego, añadió, los representantes de Uber decidieron marcharse “porque tenían que regresarse ese mismo viernes a México”.

Uber se niega a entregar padrón

A Uber le faltan dos documentos para completar su trámite ante la autoridad y operar legalmente en Guadalajara: el padrón de autos y la póliza de seguro solidario.

“Prácticamente lo único que les faltaba era el tema –que siempre han sido muy renuentes– de la póliza del seguro solidario en donde si un asociado tiene un siniestro y no tiene seguro, la empresa se hace responsable”, comentó Flores.

Y añadió: “El otro requisito es el famoso listado de vehículos de su empresa y supuestamente ayer (el viernes) lo traían pero que no se lo querían entregar a nadie más que a mí”, explicó.

Flores señaló que el plazo para completar el trámite es el 2 de mayo. Personal de Uber refirió, según dice el funcionario, que regresaría el martes pero que sólo le entregarían a él el padrón de autos por lo que se dijo dispuesto a darles atención personalizada.