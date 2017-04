Ajustarán el nuevo sistema de justicia en Jalisco

Almaguer señala que presuntos delincuentes se sirven del modelo para quedar libres y volver a delinquir

GUADALAJARA, JALISCO (29/ABR/2017).- A poco más de un año de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Jalisco, las autoridades se han percatado que presuntos delincuentes se sirven del modelo para quedar libres y volver a delinquir. Esto, principalmente en el rubro de robos violentos en todas sus modalidades, cuya incidencia aumentó en Jalisco. Por tal motivo, el fiscal General, Eduardo Almaguer, anunció que está muy próxima una serie de reformas a las leyes que lo rigen.

"No puede haber que un sistema de justicia, por más garantista que pueda ser, beneficie a los criminales. Y ahí tiene que ver nuestra capacidad, inteligencia, coordinación y el trabajar con los legisladores para que acreditemos la urgente necesidad de legislar para reajustar el nuevo sistema de justicia penal".

Una de las reformas será sobre el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Lo que buscan es que se incluya la figura del robo, sobre todo los asaltos con violencia que se dan a personas, a vehículos y negocios.

También buscarán que en el Código Nacional de Procedimientos Penales se tome en cuenta la reincidencia en el informe policial para que se dé la prisión preventiva. Esto, porque han detectado que presuntos ladrones que fueron detenidos y que enfrentan en libertad su proceso, vuelven a delinquir; y al capturarlos salen de nuevo con otro proceso en libertad.

"Aquellos que han cometido un delito y todavía no son sentenciados y vuelven a repetir la figura delictiva podemos hacerlo valer ante el juez y que sea tomado en cuenta para que se dicte prisión preventiva justificada".

Se buscará también que se modifiquen en el Código Nacional de Procedimientos Penales algunas figuras legales el robo de uso o robo equiparado.

Por ejemplo, en el caso de robo a vehículos, si el infractor no es visto en flagrancia, las autoridades no pueden darle prisión preventiva si no acreditan que la persona tenía interés en quedarse con el vehículo.

O cuando detienen a una persona en un auto con un arma de fuego, si no comprueban que sería utilizada para robar vehículos entonces tampoco pueden darles prisión preventiva. Incluso con el nuevo sistema, si una persona confiesa que cometió un delito la confesión no es válida porque la persona no se puede autoincriminar.

Esta situación da una impresión de impunidad y genera además en la ciudadanía un sentimiento de impotencia porque en muchas ocasiones se detiene a un presunto ladrón y al poco tiempo la gente lo vuelve a ver en libertad.

"Llegar a ver a estas personas dos o tres días después, es evidente que la ciudadanía tiene un sentido de frustración. Por ello lo que nos corresponde es trabajar en mayor coordinación y con las reformas".

La próxima semana se realizarán las últimas reuniones para revisar iniciativas para aplicar ajustes y reformas al nuevo sistema de justicia penal en el estado. "Estos ajustes son urgentes, son necesarios".

EL INFORMADOR / SERGIO BLANCO