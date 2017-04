'Coyotes' cobran fotos y trámites innecesarios para sacar la visa

Alertan por el aumento de estas prácticas en los alrededores del Consulado Americano

GUADALAJARA, JALISCO (29/ABR/2017).- Nidia sale del Centro de Atención a Solicitantes (CAS) y un joven que usa playera con las banderas de Estados Unidos y México bordadas, se acerca a preguntarle si ya tiene las fotografías tamaño pasaporte que le pedirán al acudir a su cita en el Consulado Americano. “A mí no me dijeron eso, me tomaron fotos adentro” contesta la mujer y aunque el chico insiste en que debe ir “a la esquina” a pagar por otras fotos no logra convencerla. Nidia es de las pocas que se niegan, pero este medio contó al menos cinco personas que accedieron en sólo 30 minutos.

Aceptar la ayuda de “coyotes” afuera del Consulado Americano puede resultar muy caro, ya sea por aceptar comprar fotografías por 200 pesos -que probablemente no utilizarán- hasta trámites no oficiales por más de seis mil pesos. Karina contó que su papá asistió al Consulado y hombres vestidos con playera tipo polo, con un emblema con los colores de la bandera mexicana lo invitaron a tomarse las fotografías en un local ubicado a dos cuadras y media: “Con él iban otras tres personas que también cayeron y a cada uno les cobraron 200 pesos. No recuerdo cuánto cuestan las fotos en las farmacias, ¿26 pesos? Estos fulanos ‘hacen su agosto’, aprovechándose del nerviosismo de gente que tramita el documento por primera vez”.

Afuera del CAS hay más de 10 jóvenes uniformados con playeras blancas y azules estampadas con banderas de Estados Unidos y México, por lo que las personas los confunden con personal oficial y de eso se aprovechan. Un miembro de la oficina de seguridad del Consulado explicó que los estafadores usan el desconocimiento a su favor: “Les dicen a los solicitantes que deben revisarles sus documentos y encuentran ‘errores’ como un código de barras o les señalan que tienen que pagar por la mensajería, lo cual es falso. Les piden bastante dinero: tenemos registrados cobros de 200 hasta más de seis mil pesos. Son situaciones que se dan varias veces al día”.