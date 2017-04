Consulado pide a solicitantes no dejarse engañar por 'coyotes'

Advierten que estas personas solicitan dinero para papeleo y trámites que no se requieren

GUADALAJARA, JALISCO (29/ABR/2017).- Ante la proliferación de “coyotes” alrededor del Consulado de Estados Unidos, quienes obtienen dinero engañando a los solicitantes de visas en trámites o papeleos que no se requieren, personal del Consulado pidió a los visitantes que estén atentos a cualquier irregularidad.

Un miembro de la oficina de seguridad del Consulado, quien solicitó no ser identificado, señaló que es fácil reconocer a los trabajadores del Consulado, pues usan playera azul marino o chamarra y están sólo en la banqueta, y los del Centro de Atención a Solicitantes (CAS) se ubican en la puerta, en ningún otro lugar: “Siempre van a estar bien identificados, si tienen camisetas de otras cosas no. Lo principal es que todo se arregla en nuestras oficinas, no tienen por qué llevarlos a otros sitios que no son del Consulado”.

El miembro de investigación criminal subrayó que también es peligroso acudir a oficinas no oficiales porque significa entregar datos.

Kathy Guerra, cónsul Regional de Prensa y Cultura, agregó que los “coyotes” muchas veces usan las fotos como excusa para iniciar una conversación y después ofrecen servicio mucho más problemáticos, por ejemplo la venta de documentos falsificados, por lo que recomendó que se pida ayuda a familiares para llenar la solicitud y hacer caso de las instrucciones que se envían por correo y están en la página oficial.