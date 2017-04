GoCab ya transita en Ciudad Guzmán, pero sin permisos

Aunque la Ley lo prohíbe, la empresa de taxis ejecutivos opera en este municipio. El Ayuntamiento afirma que sólo restringe a los mototaxis

GUADALAJARA, JALISCO (29/ABR/2017).- El presidente municipal de Ciudad Guzmán, Alberto Esquer Gutiérrez, confirma que GoCab trabaja allá desde diciembre de 2016. Esto generó tensión con los taxistas amarillos, pero al mismo tiempo, simpatía de los habitantes ante la novedad que representan.

“Estamos rebasados, tenemos dos bases de taxis, el sitio Juárez y el Sitio Zapotlán, que dependen de la CTM y de la CROC, con apenas 100 concesiones para alrededor de 105 mil habitantes según el Censo 2010 Inegi, aunque nosotros calculamos que ya contamos con 150 mil pobladores. La Ley de Movilidad contempla que haya un taxi por cada 500 personas, por eso en tiempos de lluvias, Navidad o fiestas, es imposible aquí encontrar un taxi. Por eso la gente sí quiere a los ejecutivos”, apuntó Esquer.

El alcalde acentúa que ha sido complejo para los agentes de tránsito municipal sancionar a GoCab porque se trata de coches particulares que no cuentan con publicidad, ni con nada que los identifique como taxi. Y no tienen una base en donde localizarlos.

“La ciudad es un nicho de oportunidad, por el crecimiento que vivimos gracias a la industria del aguacate y los berries. Incluso, ya nos cayeron los mototaxis, a los cuales sí los estamos deteniendo, pues son más fáciles de identificar”, agregó el presidente municipal.

GoCab ha manifestado ya su intención de llegar a otros municipios, como Tamazula y Tuxpán, en el Sur de Jalisco. El cobro mínimo es de 35 pesos y cuentan con vehículos de reciente modelo. La aplicación, de acuerdo con usuarios consultados, falla en ocasiones y, por ello, ahora entablan comunicación vía Whatsapp o por llamadas telefónicas para solicitar el servicio.

LEY DE MOVILIDAD

Enfrentan diferente estatus legal

La situación entre GoCab y Siggo es diametralmente opuesta, según el director general de Transporte Público de la Semov, Gustavo Flores. La primera no ha registrado vehículo alguno; la segunda, ha ido cumpliendo con los requisitos.

“Establecimos contacto con Siggo, pues es una empresa que ya cuenta con autorización en la zona metropolitana. Atendieron nuestro llamado y de manera muy atenta dieron marcha atrás a trabajar en Tepatitlán. A GoCab no los hemos llamado, en virtud que no tienen autorización ni siquiera en el área metropolitana. Por lo tanto, no pueden trabajar en ningún punto del Estado”. Advierte que a cualquier ejecutivo que pretenda dar servicio sin autorización será retirado de la circulación y recibirá una multa cercana a 10 mil pesos. Los agentes de tránsito están facultados para aplicar las sanciones.

Del padrón de taxis ejecutivos hay cuatro empresas registradas: CityDrive, Cabify, Easy Taxi y Siggo (Uber tiene hasta el martes). Sobre cada vehículo se dio una prórroga para que se registren en mayo. Flores especificó que no hay antecedente previo de un ejercicio así, por ello es imposible dar un porcentaje de avance. “Uber, por el número de vehículos, es la empresa que va más rezagada”.

Esta casa editorial publicó que Uber replica las “mañas” de los taxistas tradicionales, como cobros indebidos o malos tratos.

LA FRASE

"Estamos rebasados, tenemos dos bases de taxis (tradicionales) con apenas 100 concesiones para alrededor de 105 mil habitantes".

Alberto Esquer Gutiérrez, alcalde de Ciudad Guzmán

Retiran a Siggo en Tepa

A finales de marzo, comenzó a trabajar en Tepatitlán, la empresa Siggo, aprovechando la cercanía de las fiestas de Tepabril. Sin embargo, a los pocos días se retiró, a petición de la Secretaría de Movilidad.

“Ellos entraron, pero sin ningún permiso estatal de la Secretaría de Movilidad. Yo hablé personalmente con el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, quien vendrá a Tepatitlán a arreglar ese asunto. Yo no estoy en contra de la tecnología, pero también hay taxistas que tienen años trabajando. Aquí tenemos más de 13 años sin recibir un permiso y tenemos déficit, pues trabajan sólo 90 taxis, declaró el presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández.

Explica que también en Tepatitlán los taxistas amarillos se inconformaron por la llegada de la plataforma. A raíz de ello, Bravo Hernández tuvo una reunión con directivos de Siggo, en la que les comentó que primero deberían de contar con los permisos de la Semov para poder laborar en el municipio.

Gerardo Ascencio, director operativo de Siggo, confirma que efectivamente realizaron una prueba piloto, con tres vehículos debidamente registrados ante la Semov, pero más bien se retiraron por solicitud de la autoridad estatal, que les pidió esperar a que se concluya el padrón metropolitano antes de arrancar en Tepatitlán.

Ascencio relata que fueron personas de la ciudad alteña quienes se acercaron a pedir que se comenzarán labores allá, tanto por la demanda de servicio, como porque cobran menos comisión que otras, con un 17% por debajo.

“Los resultados fueron muy buenos, pues el primer día se hicieron ocho viajes y, el segundo, 18, en un solo auto. En Guadalajara el promedio es de 25. No quiero pensar cuántos serían al día ya con el conocimiento de nuestra plataforma. Reunimos más de tres mil firmas de ciudadanos que nos apoyan y las entregamos a Semov. Así que vamos a volver a Tepatitlán en su momento y tenemos intención de abrir en Arandas, Jalostotitlán y Lagos de Moreno, pero sin intención de saturar el mercado”, añade Gerardo Ascencio.

LA FRASE

"Entraron sin ningún permiso estatal (Siggo). Yo hablé personalmente con el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, quien vendrá a Tepatitlán a arreglar ese asunto".

Héctor Hugo Bravo Hernández, alcalde de Tepa

En Puerto Vallarta todavía no aterrizan

A pesar de ser un destino turístico y de contar con potencial para este tipo de negocios de transporte, los taxis ejecutivos no han llegado a Puerto Vallarta, confirma el presidente municipal, Arturo Dávalos Peña.

“La verdad es que no hemos detectado que esté funcionando ningún tipo de servicio privado de taxis, ni por aplicaciones, ni de nada similar. Siguen operando los tradicionales, acá no hay otro tipo de oferta. El número de taxis es más que suficiente, pues los mismos choferes se quejan de que hay muchos permisos”, especifica Dávalos Peña.

Remarca que en Vallarta circulan tres mil taxis, repartidos en dos sindicatos, para atender a 350 mil habitantes. A eso se suma la constante afluencia de turistas, lo que aumenta la población flotante.

En Lagos de Moreno, tampoco han llegado los taxis ejecutivos, aunque Siggo, en voz de su director operativo, Gerardo Ascencio, ha manifestado la intención de abrir mercado.

En Ocotlán tampoco se ha presentado aún este tipo de servicios, y se sigue con el esquema de solicitar un taxi tradicional llamando por teléfono a la base del sitio, pues los choferes no “ruletean”.

LA FRASE

"No hemos detectado que esté funcionando ningún tipo de servicio privado de taxis, ni por aplicaciones, ni de nada similar".

Arturo Dávalos Peña, alcalde de Puerto Vallarta.

TESTIMONIO

"Nunca venimos a dejarlos fuera del mercado"

Cuando Mario perdió su trabajo en una institución bancaria encontró una forma de autoemplearse usando su propio vehículo. Durante algunos meses lo hizo en Guadalajara con dos plataformas, Uber y City Drive. Sin embargo, anhelaba volver a su natal Tepatitlán, con la idea de brindar servicio de taxis ejecutivos en un entorno menos hostil que el de la capital, sin tráfico ni contaminación.

Por eso fue uno de los conductores que se unió a Siggo cuando la compañía comenzó a probar suerte en Tepatitlán. Realizó el trámite ante la Secretaría de Movilidad y pagó mil 400 pesos para obtener el holograma que permite el “servicio de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles”. También adquirió una póliza de seguros de cobertura amplia.

En apenas tres días, Mario ya realizaba 15 viajes en Tepatitlán. La gente rápidamente recomendó la aplicación y les gustó la novedad del servicio, por los autos de modelo reciente. A él se sumaron otros dos choferes oriundos de la ciudad.

“Nosotros sólo veníamos a cubrir parte de la demanda que los taxistas no pueden cubrir, nunca venimos a dejarlos fuera del mercado, cuando mucho pensábamos tener 30 coches. El servicio iba a ser topado, no como Uber en Guadalajara que entran y entran y entran coches sin control. Y es que también queremos proteger nuestra inversión y no saturar”.

Sin embargo, ni una semana duraron otorgando el servicio cuando la Secretaría de Movilidad pidió a Siggo que esperaran a concluir el registro de unidades antes de abrir mercado en Tepatitlán. Esto ocurrió luego de una reunión entre el presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández y directivos de Siggo.

“Yo los paré, porque hablé con el secretario y con la empresa, y no habiendo permisos para trabajar en el interior del Estado, no tenemos por qué brincar autoridades. Yo no estoy en contra de la tecnología y entiendo las necesidades del municipio, pero primero hay que respetar a taxistas que tienen 15 o 20 años esperando un permiso. En la reunión nunca les dije que no, ni que sí, porque yo no doy los permisos, pero si obtenían autorización de Semov, adelante”, indicó Bravo.

Para un ciudadano en Tepatitlán, encontrar un taxi es prácticamente una odisea. Hay 90 vehículos para casi 150 mil habitantes, y como no hacen ruleta se debe pedir por teléfono a las bases, por lo que pueden durar hasta una hora para que llegue el carro de sitio a su domicilio.

La situación crítica se agudiza durante los festejos de Tepabril, en el que se ven largas filas en el Núcleo de Feria y en la Central Camionera. Hay quienes duran hasta tres horas para que les brinden el servicio. A pesar de la demanda, desde hace 13 años no se otorga un solo permiso en la ciudad.

Gerardo Ascencio, director operativo de Siggo, explica que un grupo de tepatitlenses se acercaron a la empresa para pedirles que abrieran el servicio. Por ello comenzaron con una prueba piloto de tres autos, que resultó exitosa, ya que promediaron 18 viajes diarios por vehículo.

Sin embargo, la Ley de Movilidad no permite que el servicio se otorgue en ciudades fuera de la zona metropolitana. Ascencio precisa que estas urbes tienen un potencial extraordinario y, por ello, en su momento, insistirán en trabajar no sólo en Tepatitlán sino también en Lagos de Moreno, Arandas y Jalostotitlán.

“No vamos a retirarnos de Tepatitlán, y mucho menos ahora que se ha acercado tanta gente con nosotros... nos piden que regresemos”.

Asegura que controlarán el parque vehicular para que el negocio siga siendo rentable para quienes inviertan y tampoco afectar a los tradicionales. Todo con estudios de mercado de forma constante.

Mientras son peras o manzanas, Mario tuvo que regresar a Guadalajara a seguir trabajando para Uber, pues debe pagar los abonos del coche que adquirió a crédito. Espera que la Semov pronto termine el padrón metropolitano de taxis ejecutivos para pensar en volver a su ciudad natal y así trabajar cerca de su familia.

GUÍA

La Ley

El Artículo segundo transitorio del decreto 25830/LXI/2016, publicado el 12 de mayo de 2016 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, y que reforma a la Ley de Movilidad y Transporte, señala:

“Las autorizaciones para el servicio de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles, se otorgarán progresivamente en los términos que establezca la Secretaría, iniciando una primera etapa en el Área Metropolitana de Guadalajara”.

