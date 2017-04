Regidores zapopanos señalan sobreprecio en seguros; alcalde lo niega

Concuerdan fracciones del PAN y del PRI que el Ayuntamiento pudo ahorrar 25 millones de pesos en su contratación

ZAPOPAN, JALISCO (28/ABR/2017).- En la sesión ordinaria de este viernes, regidores zapopanos del PAN y PRI lanzaron señalamientos contra el actuar del Comité de Adquisiciones en la contratación del seguro de vida para el personal operativo y administrativo del Ayuntamiento y el de responsabilidad civil del parque vehicular, maquinaria pesada, equinos y canes.



Xavier Marconi, regidor del PRI, señaló que hubo un incremento de 47.3 por ciento en la licitación de seguros de vida y de 134.58 por ciento en la póliza de seguros del parque vehicular. "Y no estamos hablando de los plazos, sino de un incremento puntual de lo que vamos a pagar mes a mes, se ve reflejado gracias a que no se hicieron las previsiones de más de 25 millones de pesos".



Marconi indicó antes de la sesión que por persona se pagaban 395.39 pesos, y ahora se erogarán 530.61 pesos, lo que significa un aumento del 47.3 por ciento debido a que no se hicieron las previsiones correspondientes. "De autos en 2016 se pagaron 12 millones 936 mil pesos y ahora vamos a pagar alrededor de 42 millones 991 mil 251 pesos, esto es un asunto que no podemos soslayar, no tiene que ver con la urgencia de estar o no en el comité de adquisiciones, estando o no vamos a seguir haciendo señalamiento cuando veamos que las compras no se hacen apegadas a la racionalidad económica y a la ley".



El regidor mencionó que en las requisiciones planteadas, por ejemplo, en el seguro de vida el presupuesto era de 23 millones y la compra se hizo por 77 millones. "Es decir no estamos cumpliendo a cabalidad con el artículo 50 de la Ley de compras del Estado de Jalisco y señalar que no contamos con un estudio que nos permita saber a cabalidad cuál es el índice de siniestralidad que tuvimos en el municipio, para ver las ofertas en las que nos teníamos que manejar. Lo de la compra de seguros se vio desde enero, se bajó porque nos faltaba información, y hoy se saca adelante sin la información requerida que tiene que ver con el estudio de siniestralidad para ver la oferta y demanda".



En la sesión de cabildo los regidores del PAN concordaron con los señalamientos hechos por el PRI. Erika Félix Ángeles, del PAN, resaltó que desde hace un año se pidió que se realizara un estudio actuarial, que no se llevo a cabo. "Con eso no estaríamos a ciegas contratando obligatoriamente con precios que nos imponen las empresas particulares. Por la falta de previsión el municipio se pudo haber ahorrado hasta 25 millones de pesos, presidente dejo el tema en su cancha, no puede ser que la administración siga malgastando el dinero".



Los regidores Guillermo Martínez Mora, del PAN, y Salvador Rizo, del PRI, también dijeron que la contratación de los seguros fue errónea.



Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, respondió que ese tema ya se había hablado en la junta de coordinación política y que le sorprendía que lo expusieran en cabildo. "Lo he dicho abiertamente, los regidores están jugando una cancha en la cual no podemos decidir, ellos tienen una molestia importante porque de acuerdo a la Ley Estatal fueron retirados de los comités de adquisiciones en cuanto al voto respectivo se refiere, y están presentando información falsa a la ciudadanía, no existe ningún sobreprecio en la compra de los seguros. En los automóviles la administración pasada fueron irresponsables y nos dejaron 115 patrullar funcionando, hoy tenemos 443".



El presidente municipal agregó en entrevista que no se pueden comparar las cifras en el seguro de los trabajadores porque ahora se contrata por 17 meses. "Los regidores ponen una cifra por 12 meses. Segundo, el aumento de trabajadores en el área de seguridad pública tiene un incremento importante, y esto me refiero a los nuevos 400 elementos en el área".



Lemus resaltó que adicionalmente las pólizas van ligadas a un aumento de inflación y otros costos. "Por último en el caso de los automóviles desafortunadamente tuvimos una siniestralidad muy alta, se puede evidenciar por el accidente lamentable que tuvimos en Miramar, donde cuatro jóvenes fallecieron, otros siete requirieron intervenciones quirúrgicas importantes, incluso dos de ellos siguen hospitalizados. Esto aumentó la siniestralidad. Yo entiendo que los quieran volver a tener representación en comités de adquisiciones, en prácticamente un año y medio nunca presentaron ninguna queja y resulta que en el primer comité de adquisiciones que se celebra sin su voto es cuando se inconforman, por eso repito están tocando la puerta equivocada, no podemos cambiar la legislación Estatal, tienen que acudir al Congreso del Estado".



EL INFORMADOR / Ilse Martínez