Integrantes de asociaciones y partidos se suman a Morena Jalisco

Entre los 13 nuevos integrantes están Víctor Páez, ex secretario general del PRD

GUADALAJARA, JALISCO (28/ABR/2017).- Un total de 13 integrantes de organizaciones y partidos políticos se sumaron al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), entre los que se encuentra el ex secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Jalisco, Víctor Páez Calvillo.

Los recién llegados destacaron que lo hicieron para sumarse al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, quien por tercera ocasión buscará la Presidencia de la República.

Otros de los perfiles en integrarse a Morena son Sonia Gutiérrez León, secretaria de Gobierno y Enlace Legislativo del sol azteca, Manuel Nájera Martínez, ex director de Protección Civil Tonalá durante administraciones priistas; Cecilia Ramírez Gutiérrez, luchadora social del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Distrito 14; César Armando Becerra, quien ha trabajado para el Partido del Trabajo en la zona oriente de la ciudad.

Por parte de las organizaciones se sumó Leticia Alfaro Díaz, secretaria general de la Asociación de Billeteros de Jalisco; Fernando Echeverría y Ramón Ignacio Mata, del Frente Ciudadano por un Jalisco Mejor, entre otros.

Pondrán lupa

Durante la conferencia de prensa para darles la bienvenida, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Yeidckol Polevnsky, reconoció que estarán muy vigilantes del actuar de los integrantes del partido, tras lo sucedido con la diputada Eva Cadena, quien a su vez se le retiró la candidatura a una alcaldía de Veracruz, tras recibir dinero presuntamente para López Obrador.

Subrayó que han abierto el partido para que llegue gente de buena voluntad, "no podemos por el mal comportamiento de una persona, tratar a todos como delincuentes (...). Vamos a seguir creyendo en la gente, los vamos a seguir aceptando, claro que con una lupa pero de este tamaño. Los vamos a estar revisando y checando". Polevnsky agregó: "No me cabe la menor duda que en este momento pudiéramos tener gente infiltrada, gente pagada por otros partidos".

La secretaria general reiteró que la diputada local ya es investigada y desconoce si ésta "fue víctima o villana".

No son tiempos para hablar de posibles candidaturas

Tras el anuncio de las nuevas incorporaciones, Páez Calvillo manifestó su apoyo al diputado federal Carlos Lomelí, para que en 2018 sea el candidato de Morena a la gubernatura, sin embargo, Yeidckol Polevnsky aclaró que no son tiempos para hablar de posibles candidaturas en Jalisco.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ