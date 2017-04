Dueño de maderería responderá por afectaciones de incendio en Las Juntas

El propietario de la maderería donde se inició el fuego cuantificó los daños en el negocio en más de dos millones de pesos

GUADALAJARA, JALISCO (28/ABR/2017).- Mario González tiene la mirada perdida en su patrimonio, el cual quedó convertido en escombros, luego de que la noche de este miércoles, un voraz incendio consumiera su maderería, ubicada en la calle República, entre Lauro Badillo y Nueva Galicia, en Las Juntas, Tlaquepaque.

Tres años de trabajo se calcinaron entre las 20:00 horas del miércoles y las 4:00 del jueves. “Yo calculo que se perdieron unos dos millones de pesos, porque adentro había dos camionetas, maquinaria, la madera...”.

“Yo anoche no dormí nada, cuando llegué aquí, porque me avisaron, ya era demasiado tarde. Las llamas ya estaban muy grandes y pues no se pudo hacer nada”.

Aunque el dueño de la empresa no descarta algún tipo de vandalismo, ya llegó a un acuerdo con los vecinos para reponer lo que el incendio afectó. “Yo estoy dando la cara, no me estoy escondiendo y estoy dispuesto a reparar los daños, si fue un tinaco, pues a reponer el tinaco. Lo que sea”.

Asegura que los vecinos no están molestos con él, porque siempre ha llevado buena relación con ellos y que ha recibido un buen trato por parte de las autoridades.