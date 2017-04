Por una extorsión, duró incomunicada 18 horas en hotel

Ante los jaliscienses, los extorsionadores se presentan como miembros de la delincuencia organizada y los amenazan

GUADALAJARA, JALISCO (28/ABR/2017).- Por una extorsión, Carmen duró 18 horas incomunicada en un hotel de un pueblo cercano a Ciudad Guzmán.

Cuenta que el hombre que en aquella ocasión marcó a su casa primero confirmó que ella era esposa de la persona que buscaba. Luego, con groserías, le ordenó que hiciera todo lo que él decía, pues de lo contrario entraría a su casa, le quitaría a uno de sus hijos y también le entregaría “en pedacitos” a su marido.

“Aquí estamos afuera de tu casa, en una camioneta. Puedes asomarte. Te vas a dar cuenta de que aquí estamos”. le sentenció el hombre.

Carmen le pasó el número de su celular y salió de su domicilio con sus hijos. Durante el trayecto, el extorsionador le precisó que iba detrás de ella, que no le colgara por ningún motivo y que comprara un celular de otra compañía. Cuando lo hizo, le pidió apagar el otro aparato.

“Me seguía guiando: que me metiera al primer pueblito que estaba ahí, que preguntara por un hotel, que tomara una habitación. Que todo se trataba de un asunto con mi esposo que él no quería atender y que mientras se ponían de acuerdo con él yo estaría ahí. Me dijo que no intentara hablarle a nadie ni salirme de ahí. Todo el tiempo me tenía amenazada que iban a entrar por uno de mis hijos”.

Una hora después de llegar al hotel pudo hablar con su esposo. “Eran como llamadas entrelazadas. Ellos me dijeron lo que le tenía que hablar. Le dije a mi esposo que me tenían Los Zetas y que tenía que hacer lo que ellos querían para que no nos pasara nada. Y cortaron la llamada. A mi esposo le dijeron hasta de lo que se iba a morir. A él le llamaron y le aseguraron que nos tenían a nosotros”.

En vez de atender sus exigencias, su esposo dio parte a las autoridades y al día siguiente la Policía Federal los localizó.

“Cuando llegaron y tocaron los policías en el hotel, yo no les quería abrir porque tenía miedo de que fueran los extorsionadores. Tardaron 30 minutos en convencerme. Nos sacaron con precaución en un auto agachados por si había alguien vigilándonos”.

TESTIMONIOS

¿Tipos de extorsiones que ha padecido su familia?

“A mi mamá, cuando le marcaron, se escuchó la voz de una niña gritando ‘mamá’ y pidiendo ayuda. En mi casa somos tres mujeres, dos estábamos ahí en la casa y estaba platicando con mi otra hermana por WhatsApp, así que mi mamá les siguió el juego”.

Erika Suro.

“Dieron detalles de mi familia y de mi hijo menor con nombre y trabajo de todos en casa… y nos dijeron que tenían a nuestro hijo”.

Adriana Hermosillo Sahagún.

“Me afirmaron que me había ganado un Jetta, un smartphone y dinero en efectivo. Para acceder al premio necesitaba hacerles una recarga de 500 pesos. Esto fue por mensaje. Les contesté que no había ningún adulto en casa, pero quería ganar el premio”.

Beto Durán.

“Me aseguraron que mi sobrino estaba en la frontera y no podía pasar mercancía, que le enviara dinero. Les respondí que no tenía sobrino. Colgué”.

Rosa María Arellano.

"Por lo general me llaman de Tijuana haciéndose pasar por primos, tíos o familiares. Hago que me sigan el juego, pero jamás pasan de ahí".

Juan Jesús Carrera.

LAS CIRAS

57 mil 114 reportes por extorsión registró la Policía Federal durante 2016 en todo el país.

159 averiguaciones previas por extorsión se registraron en Jalisco durante el primer trimestre del año, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Esta cifra coloca a la Entidad en la tercera posición a nivel nacional en este delito, después del Estado de México (250) y Nuevo León (172).

Tienen Tlajomulco, Ocotlán y Ciudad Guzmán “luz roja”

De acuerdo con Semáforo Delictivo, en materia de extorsiones, Jalisco está por encima de la media histórica o tasa nacional por cada 100 mil habitantes. En esta misma condición se encuentran Colima, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Quintana Roo y Baja California.

Sin embargo, en el registro más reciente de esta organización, de marzo de 2017, los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Ciudad Guzmán y Ocotlán tienen “luz roja” por la cantidad de estos ilícitos.

También se resalta que Baja California Sur, Nuevo León, Aguascalientes y Tabasco atraviesan una situación peor que la de Jalisco con respecto a este tipo de medición.

En su sitio de internet, el Semáforo Delictivo señala que es un proyecto que busca la paz en México y que se alimenta de denuncias ciudadanas y de esfuerzos de transparencia de las autoridades.

CONTACTOS

Denuncie

• Llamar al 088 o reportar las extorsiones a través de PF Móvil, vías de contacto del Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía Federal.

• La Fiscalía de Jalisco aconseja colgar y llamar a la autoridad a los números 911 y al 3837-6000 a las extensiones 16673 y 16667.

LA VOZ DEL EXPERTO

Retomar el control en los penales es clave

Gerardo de la Cruz Tovar (académico de la Universidad Panamericana)

Para el maestro en Derecho hace falta que las autoridades combatan la extorsiones de una forma adecuada y desde la raíz. La principal medida que resalta es el ordenamiento de los penales, puntos desde los que principalmente se llevan a cabo estos delitos, para tomar su control.

“Son lugares donde la autoridad tendría que controlar de una forma adecuada el uso de los medios de comunicación, pero esto no ocurre. Pasa en Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas… salen (las llamadas de extorsión) de las cárceles de Jalisco”.

Acentúa que las autoridades carcelarias de la Entidad deben aplicar medidas para tener un control absoluto del espacio de reclusión, en donde actualmente el autogobierno facilita esta práctica delictiva.

“Es absurdo que cuenten con inhibidores de señal y que la mayoría de las personas que normalmente acuden no puedan hacer uso de sus celulares y (al mismo tiempo) que se reciban llamadas del interior de los reclusorios. Eso habla de una falta de control que eventualmente pudiera ser de corrupción”.

"TE HABLAN Y TE DICEN QUE TE TIENEN VIGILADO"

La mayoría de los delincuentes que llaman a las casas de los jaliscienses para intentar extorsionarlos les dicen que los tienen investigados y que les harán daño si no les entregan dinero.

De las cuatro mil 786 atenciones que la Policía Federal brindó a jaliscienses por este delito en 2016, mil 865 se relacionaron con estas amenazas.

El director de la Unidad de Investigación de Extorsiones y Fraudes Telefónicos de la Fiscalía, Octavio Rizo, coincide en que esta práctica es la más común. “Te hablan y te dicen que te tienen vigilado y que si no accedes a entregar cierta cantidad de dinero te pueden lastimar o pueden secuestrar a algún familiar o a ti”.

Destaca que gracias a las denuncias presentadas por los ciudadanos saben que los responsables de estos ilícitos también se presentan como miembros de un grupo de la delincuencia y exigen un pago a cambio de no afectar a la familia de la persona, pero también simulan el llanto de una mujer o un hombre para hacer creer que secuestraron a un ser querido. “Te dicen: ‘¡Papá, mama… ayúdame! Me secuestraron, me subieron a una camioneta’. Todo está basado en esa sorpresa, te tratan de engañar. A manera de broma, yo digo que es como el horóscopo: si tú lo estás leyendo y algo coincide, dices que sí es cierto, pero si no coincide, nomás le das vuelta a la página. Lo mismo pasa con estas llamadas”.

Sin embargo, explica, hay otra modalidad en la que el objetivo es sacar a la persona de su domicilio y alejarla. Una vez que lo logran, llaman al celular de la víctima, le dicen que la van siguiendo y le piden información sobre sus familiares a los que pueden pedirles dinero a cambio de no lastimarla. “La gente se engancha en esto y hacen una llamada tripartita, un enlace en una llamada en la que tú les proporcionas los datos de algún familiar y a ese familiar le dicen que te tienen secuestrado y que te van a lastimar. Todo esto es un engaño”.

Asegura que la mayoría de estas llamadas proviene de cárceles de Tamaulipas, el Estado de México y Ciudad de México. Para combatir este delito, afirma que la Fiscalía lleva a cabo campañas de difusión para que los jaliscienses sepan que estas llamadas existen y que tratan de engañarlos. Agrega que cuando las personas acuden a denunciar, la dependencia cuenta con sustento legal para solicitar a las compañías telefónicas y a las instituciones bancarias que bloqueen los números telefónicos y las cuentas.

GUÍA

Protección

• No facilite información personal a desconocidos.

• Mantenga comunicación constante con su familia.

• Si llaman y le dicen que recibieron una llamada de su teléfono y no es cierto, no proporcione información alguna.

• Si al contestar una llamada le preguntan: “¿Con quién hablo?”, responda “¿Con quién quiere hablar?”.

• Si no obtiene respuesta es recomendable que cuelgue.

• No ingrese datos personales en computadoras de uso compartido.

• Procure que su número telefónico sea confidencial y que no aparezca en directorios telefónicos públicos.

• No exhiba datos, fotos ni videos personales en perfiles abiertos de redes sociales.

• Descargue periódicamente las fotografías y archivos importantes de la memoria de su celular.

• Si utiliza la banca en línea o realiza trámites gubernamentales por esta vía, verifique la seriedad y seguridad del sitio.

