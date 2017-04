Aristóteles promete transparencia en obra pública

El gobernador de Jalisco se pronuncia por un mejor manejo de licitaciones, adjudicaciones y compras

GUADALAJARA, JALISCO (27/ABR/2017).- Para combatir las prácticas de corrupción arraigadas, el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval se pronunció por una mayor transparencia en las licitaciones, adjudicaciones y compras en la obra pública.

Durante la toma de protesta del nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco (CMIC) Rafael Méndez Jaled, el jefe del ejecutivo estatal señaló que el Gobierno del Estado está comprometido a garantizar la transparencia y ser aliado de los constructores para el fortalecimiento del sector.

“Estoy convencido que para acabar con la corrupción tenemos que atacar a la opacidad y la discrecionalidad. Por eso los invito a que todos los integrantes de esta cámara y de las demás cúpulas empresariales se sigan integrando cada vez más a las observaciones de cada concurso y adjudicación”, señaló.

“Hay que trabajar juntos no sólo en denunciar los actos de corrupción si no también en vigilar desde el inicio de los procesos para que estos no lleguen a consumarse. Por su puesto que la corrupción se debe sancionar pero las malas prácticas sólamente se pueden erradicar por completo cuando las vayamos sustituyendo gradualmente por buenas prácticas”, indicó.

Aristóteles destacó que en el Congreso del Estado ya se analiza la nueva Ley de Obra Pública de Jalisco por iniciativa de la CMIC para crear, entre otras, a la figura de testigo social que estará presente en todos los procesos para darles legitimidad. También contempla sanciones por conflicto de intereses, sobornos y la creación de un padrón único de contratistas y un banco de proyectos.

“Necesitamos confianza como sociedad en Jalisco para hacer con calidad y con buenos precios las obras que al final se ponen al servicio de las familias. Hoy Jalisco vive un buen momento, no permitamos que decaiga”.

Jalisco es el segundo lugar nacional por el valor del sector de la construcción según el Inegi que alcanza 6.6% del valor del producto nacional.

