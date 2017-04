Burocratismo orilla a la justicia por propia mano

Papeleo no sólo afecta a las víctimas, sino hace apáticos a los primeros respondientes

GUADALAJARA, JALISCO (27/ABR/2017).- La falta de cultura de la denuncia por parte de la ciudadanía, la desconfianza en las autoridades y hasta los tediosos procedimientos del nuevo sistema de justicia son elementos que contribuyen a que se presenten cada vez más casos de personas que tratan de hacerse justicia por su propia mano, advirtió el fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro Reyes.

“Las autoridades pueden decir que no actúan si no hay denuncia y la gente dice que no denuncia porque no confía, entonces se vuelve un círculo vicioso. Se tiene que romper esa dinámica”.

Hacerse justicia por propia mano genera la vulnerabilidad de que no se cumpla la ley, porque la persona que es presunta responsable no tiene el debido proceso, no se valora su dignidad y no se presume su inocencia. Eso no ocurrió en San Juan de Dios, donde el martes locatarios agredieron a dos mujeres a quienes señalaron como ladronas.

Haro señaló que las autoridades deben mecanismos apropiados para garantizar la justicia, entre ellos avalar la confianza hacia ellas.

Haro Reyes instó a implementar mecanismos de participación ciudadana y admitió que un factor que incide en la pronta respuesta de las autoridades está en el nuevo sistema de justicia, en el primer respondiente, que es el primer servidor que atiende una denuncia.

“De manera urgente se tiene que trabajar en una reforma, sobre todo en el protocolo del primer respondiente. En la Policía de Nueva York se llena una tercera parte de los formatos que se llenan aquí con nuestra policía. No tienen que hacer tanto papeleo como nosotros”.

“Se está cayendo en esta 'papelitis' que al final de cuentas inhibe a que se quiera actuar como primer respondiente, esto perjudica a todo el proceso. El problema es que nadie quiere ser el primer respondiente por todo lo que implica, aquí se tiene que reformar de inmediato”.

CRONOLOGÍA

24 de noviembre de 2015

Policías evitan el linchamiento de un hombre acusado de matar a su hija, una niña de siete años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta, en Lagos de Moreno. El hombre apareció un día después de descubierto el crimen.

17 de octubre de 2016

Un grupo de cinco hombres y una mujer con las manos mutiladas aparece en un camino de Tlaquepaque, junto al cadáver de otro varón. Un letrero junto a ellos firmado por un supuesto grupo de justicieros afirma que los mutilados son ladrones “castigados”.

27 de octubre de 2016

Policías de Tonalá intervienen para rescatar a un asaltante apodado “La Alimaña”, y a quien un grupo de vecinos capturó y amenazaba con linchar. Tres vecinos son retenidos mientras otros colonos exigen que los dejen libres.

23 de diciembre de 2016

Socorristas trasladan a la Cruz Verde Tonalá a un hombre de 40 años, malherido después de una golpiza y al que recogen afuera de una tienda de abarrotes en la colonia Privada de la Reina; el hombre fallece en la clínica, con heridas que incluyen lesiones con arma blanca y un balazo. El reporte policial indica que el hombre era uno de tres ladrones que intentaron atracar el negocio y fueron perseguidos por vecinos; los otros dos huyeron.

Usan redes sociales para exhibir delincuentes

Mientras en las calles vecinos de diferentes colonias se organizan para hacer frente a la delincuencia e incluso colocan mantas para lanzar advertencias a los criminales, en las redes sociales la lucha contra la inseguridad va un paso más allá y en los últimos meses proliferaron perfiles y grupos, muchos de ellos privados, donde no sólo exhiben a los delincuentes, sino que incluso divulgan datos personales.

Tras la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, la autoridad omite los datos personales de los detenidos buscando proteger su identidad e impulsando la presunción de inocencia; sin embargo, en muchas de estos perfiles de Twitter o Facebook esto no se aplica: se divulgan los nombres completos de los acusados, sus rostros e incluso sus domicilios. En algunos post incluso hacen llamados a la ciudadanía para denunciar, pero en otros casos para que la gente se haga justicia por propia mano.

“Asaltantes de la zona de Infonavit Estadio y colonia Independencia, uno de ellos se llama Óscar V…” cita un tuit de uno de estos perfiles, mostrando los rostros en primer plano de dos acusados. “Martin E… narcomenudista de la zona Zalate, Benito Juárez, Oblatos y colonia Jalisco” cita otro tuit donde muestran una foto personal de un hombre acompañado de una joven.

Tanto en Facebook como en Twitter las publicaciones de denuncia son replicadas y compartidas, sin que existan denuncias formales contra las personas acusadas.

Habrá sanción para los justicieros

La justicia por propia mano es un tema que tomó relevancia para la metrópoli esta semana: en las colonias Prados de Tonalá y La Moraleja en Zapopan aparecieron lonas donde advierten a los delincuentes de represalia si cometen delitos en sus comunidades.

Mientras en estas zonas solamente hay amenazas, en redes sociales circulan videos donde la gente actuó por su propia cuenta: la agresión de dos mujeres en San Juan de Dios y una paliza a un ladrón de coches cerca de la glorieta del Charro.

La autoridad ya reaccionó al respecto: este martes, la fiscal central, Marisela Gómez Cobos, advirtió que habrá sanciones contra las personas que se hagan justicia por su propia mano: “Finalmente se comete un delito, no se puede hacer justicia por su propia mano, se tiene que recurrir a las autoridades”.