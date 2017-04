'Si de algo estoy orgulloso es de mi nombre y apellido': Alberto Barba

El magistrado, que enfrenta procesos legales en el Congreso por sus polémicas resoluciones, insiste en que sufre una 'cacería mediática'

GUADALAJARA, JALISCO (26/ABR/2017).- Con cuatro suspensiones definitivas a su favor para evitar la resolución de los juicios políticos y de desafuero que se llevan en su contra en el Congreso del Estado, y tras remarcar que están hechos con “las patas” y son extemporáneos, Alberto Barba Gómez, magistrado del Tribunal de lo Administrativo (TAE), defiende su nombre y su cargo, que concluye hasta 2024. Acusa un linchamiento político y mediático en su contra con miras a las elecciones del próximo año. Esta “cacería de brujas”, dice, genera votos, pero no tiene trasfondo.

—¿Enfrenta una cacería mediática? ¿De quién?

—Desconozco quién sea, pero por los tintes y por cómo se está dando la situación, puedo llegar a esa conclusión. Yo estoy tranquilo, no por las suspensiones, sino porque mis resoluciones están apegadas a derecho.

—¿Quieren su posición de magistrado para un partido político?

—Claro, sí. Las disposiciones en las cuales están llevando a cabo el procedimiento de declaratoria de procedencia, están derogadas. ¿Y cómo es posible que en el seno del Congreso del Estado, donde nacen las leyes, se lleva a cabo un procedimiento con normas derogadas?.

—¿No hay corrupción en la asignación de casos en el Tribunal?

—No. Ni me he enterado ni lo he visto ni sé.

—De 100% de casos que usted maneja ¿Qué porcentaje es en materia de desarrollo urbano?

—Desconozco. Como no llevamos un turno por materia, el turno es aleatorio y al azar. Manejo de todo… Las salas no tienen un tema específico y exclusivo, es rotativo 100 por ciento.

—¿Presentará su declaraciones 3de3 para despejar dudas sobre su patrimonio?

—Tengo todas mis declaraciones (patrimoniales) presentadas.

—¿Pero las hará públicas?

—No tengo por qué hacerlas públicas.

—Hay una ley, ¿se va a amparar ante esa ley?

—No, yo no tengo por qué ampararme.

—¿No se adelantaría a eso? Para decir: “mira, yo tengo ingresos y estos son mis bienes ¿Dónde está el enriquecimiento ilícito?”

—Yo no tengo ningún inconveniente, sin embargo, te hago una pregunta: ¿Tú lo harías como está la situación del país? La inseguridad en el país no está para menos, por menos te secuestran.

—La ley se lo obliga...

—Si me obliga, entonces cómo te voy a decir que me voy a negar a hacerlo. Lo voy a tener que hacer.

—Con el nuevo Sistema Anticorrupción se reduce el número de juzgadores y habrá que incorporar el TAE a éste. La premisa, al menos a nivel federal, es que los magistrados de tribunales administrativos se van. El dictamen local va en ese sentido.

—Claro que quieren baraja nueva. Hay un transitorio en la reforma constitucional donde dice que los magistrados de las entidades federativas permanecerán en su cargo hasta el término de su encomienda.

—¿Impugnaría por las diferencias de la Ley General y lo que pudiera pasar aquí?

—Yo tengo el nombramiento hasta el 2024, a mí que me respeten mi nombramiento.

—¿Tiene amigos políticos que le hayan expresado su apoyo, incluso diputados?

—Si fuera un partido de fútbol seríamos 15 contra uno. Si tú dices que he recibido alguna llamada de ellos, no.

—¿Lo corrió Ramírez Acuña?

—Nunca me corrió.

—¿Quiénes eran sus cuates del PAN, Manuel Verdín y quién más?

—Varios. Lalo Rosales, Herbert Taylor, el propio ex gobernador (Emilio González). Ramírez Acuña me apoyó en la ratificación; dijo que no, pues bueno. Yo estuve en Transporte Público; cuando renuncio, me le buscaron hasta debajo de las piedras y no me hicieron absolutamente nada porque no tenían nada. Si hay algo de lo que debo estar orgullo es de mi nombre y apellido, aunque la sociedad no lo crea o lo dude. Vengo de una familia en donde la honradez es elemento esencial para sentarte a comer.