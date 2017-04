Alfaro califica de ‘invento’ revocación de mandato en su contra

‘No va a prosperar, es un invento de una o dos personas’, afirma el alcalde tapatío

GUADALAJARA, JALISCO (25/ABR/2017).- El presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro calificó como un “invento” la revocación de mandato que promueven dos colectivos en su contra luego de que este lunes Viva México y México Entregado a la Transformación, presentaron ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) la solicitud formal.

“Esa no va a prosperar, es un invento de una o dos personas”, afirmó el primer edil tapatío en entrevista tras una entrega de obras.

Isaías Gaddiel Peralta, uno de los que promueve el proceso de revocación de mandato, consideró, tras presentar la solicitud este lunes, que Alfaro ha incumplido sus promesas de campaña y lo señaló de agredir físicamente a los vendedores ambulantes y a ciudadanos inocentes.

Alfaro recordó que él impulsó la figura de revocación de mandato desde que era diputado local. Ésta apenas fue aprobada en el 2016 por la actual legislatura.

“Estoy contento, es una figura que nosotros impulsamos que bueno que haya mucho ánimo y ojalá que participen”, indicó.

“Qué bueno que la usen, ojalá sean intereses ciudadanos auténticos y que quien este inconforme pueda hacer uso de esta herramienta”

El primer edil indicó que ellos impulsarán la figura de ratificación de mandato que contempla el reglamento municipal, pues señaló que es un compromiso que ya tienen con la ciudadanía.

“Nosotros de todos modos le vamos a dar a la gente la herramienta de evaluar a su presidente municipal. Ya lo dije y lo repito: si yo no le cumplí a Guadalajara me voy y no voy a aspirar a ningún otro cargo, me retiro de mi cargo y de la política”, señaló.

“No hemos definido el día porque es un compromiso que hicimos todos los alcaldes de Movimiento Ciudadano. Lo que puedo adelantar es que sería antes del informe de gobierno y que sería un ejercicio abierto a toda la ciudadanía”.

Hubo consenso para decidir nueva sede del Consulado de EU

Enrique Alfaro aseguró que sí hay consenso con los vecinos para la construcción de la nueva sede del Consulado de Estados Unidos en Manuel Acuña y Aztecas, en la Colonia Monraz Terrazas.

El primer edil indicó que hubo dos reuniones con los vecinos, se hizo una consulta, una votación, un estudio casa por casa y se discutieron las ventajas y desventajas del proyecto.

“Ese terreno tenía un uso vigente para hacer un desarrollo vertical que los vecinos decían que sería mucho peor” indicó el presidente municipal.

“Asumimos una serie de compromisos para los temas del comercio ambulante, l estacionamiento de la vía pública y una serie de cuestiones que fueron parte del proceso. El esfuerzo que hizo el Gobierno es para que la sede se quedara en el municipio de Guadalajara y no tomara la alternativa de irse al municipio de Zapopan”, añadió.

