Aprueban iniciar cuatro juicios contra Vega Pámanes

La Comisión de Responsabilidades concluye que hubo un probable daño al funcionamiento del Poder Judicial

GUADALAJARA, JALISCO (25/ABR/2017).- En sesión extraordinaria, la Comisión de Responsabilidades aprobó iniciar cuatro juicios políticos contra el ex presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, que se suman al autorizado en diciembre pasado, pero que a la fecha no ha sido aprobado por el pleno, ya que se pretende que sean votados en paquete.

La presidenta de la Comisión, María del Pilar Pérez Chavira, informó que este día se notificará a Procesos Legislativos para que la Presidencia del Congreso determine cuándo serán sometidos a votación del pleno.

Recordó que los cuatro juicios aprobados este día por la comisión, están relacionados a la llamada que realizó el magistrado a las autoridades de Guadalajara para presuntamente tratar de intervenir por dos supuestos delincuentes detenidos, y por ello se decidió votar los cuatro dictámenes en la misma sesión.

Puntualizó que se concluyó que hubo un probable daño al funcionamiento del Poder Judicial y al apego a la legalidad durante estos hechos.

En esta sesión extraordinaria, se notificó también sobre la última suspensión obtenida por el magistrado del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), Alberto Barba, en contra del juicio de procedencia (desafuero).

Se aclaró que el magistrado gana tiempo para que el Congreso no pueda configurarse como jurado sancionador y emitir resolución definitiva, sin embargo, no significa que tenga la razón "o que no pueda ser sancionado en un futuro".

