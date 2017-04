Extenderán hasta mediados de mayo suspensión de fotomultas

Esto ya que no se ha terminado de aplicar la señalización en las distintas zonas donde opera y en las que se ampliará el funcionamiento de radares

GUADALAJARA, JALISCO (24/ABR/2017).- La Secretaría de Movilidad (Semov) considera extender hasta mediados de mayo la suspensión en el cobro de fotomultas, debido a que no se ha terminado de aplicar la señalización en las distintas zonas donde opera y en las que se ampliará el funcionamiento de radares.

"No pasa de unos 15 días más" el periodo que se amplíe la suspensión de las fotoinfracciones, no se permitirá la operación "mientras no esté terminado el balizamiento completo", anunció el titular de Semov, Servando Sepúlveda Enríquez.

En lo que va de abril, mes en el que se emiten sólo apercibimientos a quienes exceden la velocidad y son captados por los radares, ha aumentado 25% el número de infractores respecto a marzo pasado, mencionó el funcionario.

De acuerdo a lo anunciado originalmente, la suspensión de las fotomultas aplicaría durante abril, el programa se reanudaría ya con la emisión de multas el 2 de mayo.

La señalética para indicar la operación de los foto radares y los límites de velocidad existentes en esas zonas, forman parte de los trabajos que se realizan relacionados con el programa. También se va a homologar la velocidad en arterias donde hay indicadas dos distintas.

Sepúlveda Enríquez consideró que al aumentar una cuarta parte el número de automovilistas que exceden la velocidad, captados por los radares en lo que va de abril, muestra que no se ha logrado una concientización del peligro de no respetar los límites, por lo que se planea realizar una campaña preventiva relacionada con los cinco factores de riesgo.

En estos momentos operan nueve radares móviles que se alternan en 56 puntos de distintas avenidas; otros dos se utilizan a bordo de vehículos en circulación; además, existen 16 cámaras fijas en 32 puntos.

Se tiene proyectada una ampliación del programa de fotoinfracción con la incorporación de entre 22 y 24 puntos con la introducción de 15 radares móviles, mencionó el funcionario.

EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA