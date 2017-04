Arranca campaña de canje de armas en la ZMG

El programa tendrá una duración de dos meses y será a través de módulos en diferentes colonias

GUADALAJARA, JALISCO (24/ABR/2017).- Autoridades municipales, estatales y federales arrancaron este lunes con la campaña de canje de armas en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga.

Esta campaña tendrá una duración de dos meses y será mediante módulos itinerantes en diferentes colonias, a donde las personas podrán acudir a dejar su arma a cambio de aparatos electrodomésticos, de acuerdo al costo estimado del armamento.

El evento oficial se realizó en la presidencia municipal de Tonalá, en donde el comandante de la Décimo Quinta Región Militar, Fernando Enrique Méndez González, señaló que esta actividad tiene el objetivo de disminuir el uso de armas por parte de civiles, como parte del plan nacional México en Paz.

La persona que acuda a cualquiera de los módulos no será investigada, no se le pedirá ninguna identificación ni las causas por las cuales tenía posesión del artículo, por lo que se invita a la población a no tener miedo al canje.

“Son muchas las ventajas de la implementación de esta campaña, pero una de las principales es que se logrará retirar armas de las calles, hogares y de cualquier otro espacio público o privado dentro de la zona metropolitana de esta entidad federativa, pues en un momento determinado pueden convertirse en un riesgo latente para las personas”.

Durante el evento, un joven de 21 años fue el primero en llegar con su arma, un rifle de caza heredado por su abuelo.

El arma fue destruida ante sus ojos y a cambio le dieron un refrigerador y un horno de microondas, pues el valor estimado del arma era de siete mil 500 pesos.

Este canje de armas data del año 2000, en una campaña organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional en todo el territorio mexicano.

En Tonalá, el módulo de canje estará en las colonias Jalisco, Zalatitán, Santa Paula, Lomas de Camichín y delegación Puente Grande.

