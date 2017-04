Chapalita, donde más roban casas

En el último año, unas 25 viviendas resultaron afectadas por este ilícito

GUADALAJARA, JALISCO (24/ABR/2017).- La Colonia Chapalita es la zona que más registró robos a casa habitación durante 2016 en Guadalajara, reportó la Policía tapatía. Los amantes de lo ajeno se metieron a robar un total de 25 viviendas en el último año.

Es seguida por Jardines Alcalde, con 20 reportes, Santa Teresita con 19, Colinas de la Normal con 17 y el Santuario con 16.

Durante el 2016, se presentaron 325 robos a casa habitación en Guadalajara.

En un caso, las cortinas de un negocio de accesorios y otro de pollos fueron abiertas por la madrugada hace ocho días.

No se llevaron nada. Los empleados sospechan que los ladrones buscaban dinero en efectivo y al no encontrarlo, decidieron retirarse.

“Hasta se me hizo raro”, comenta uno. “Aquí estaba el celular y la computadora y no se las llevaron. No sabemos si sólo querían hacer la maldad”.

Consideraron los “cortinazos” algo extraordinario pues destacan que los comerciantes y vecinos de Santa Teresita se cuidan mucho entre ellos.

TOP 5

Delitos por colonia

• 391 Centro

• 181 Santa Tere

• 152 Blanco y Cuéllar

• 137 Monumental

• 136 Santuario