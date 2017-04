Aceptan actividad de taxis ilegales en centros masivos

La Dirección de Transporte Público de la Semov reconoce que en los centros masivos o comerciales se ofrece este servicio irregular

GUADALAJARA, JALISCO (24/ABR/2017).- El director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad (Semov), Gustavo Flores, reconoce que hay actividad de taxis ilegales en centros masivos y precisa que las personas que ofrecen este servicio se han manejado bajo el amparo de las Empresas de Redes de Transporte (ERT) que están en proceso de regularización.

“Por eso es importante cerrar esta etapa (del registro) para detectar los vehículos que no se encuentren regularizados, independientemente de que presten servicios en una plataforma que no esté autorizada o sin plataforma”.

Subraya que esta práctica irregular se ha detectado principalmente en la zona turística y hotelera cercana a Expo Guadalajara, centros comerciales, el Auditorio Telmex, las Fiestas de Octubre, el Centro de Guadalajara y en eventos deportivos.

Resalta que con la regulación de estos vehículos se generarán impuestos, pero también se revisará que se encuentren dentro de la norma y que ofrezcan condiciones de seguridad para los usuarios.

“Al cerrar el proceso de regularización ya no habrá ningún impedimento para que cualquier vehículo tenga que estar registrado y, por ende, el que no esté registrado se le aplicará la sanción correspondiente al carecer de un permiso de transporte”.

Por su parte, el director del Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco (IMTJ), Mario Córdova, señaló que, con base en los estudios que han realizado, hay presencia de este tipo de servicios en Tlajomulco, Ixtlahuacán y en la zonas de Tesistán y Carretera a Colotlán, en Zapopan, principalmente.

“Es lamentable que estos servicios ‘pirata’ se estén dando en transporte público con estos camiones blancos que de pronto aparecen en Periférico, o en otro tipo de unidades. El colmo es en centros comerciales. A eso añádele también el ingrediente de los mototaxis, que cada vez se han puesto dispositivos más fuertes cuando menos para que no se metan a las avenidas principales”.

De las cinco empresas que prestan el servicio de transporte a través de plataformas móviles y que se registraron ante la Semov, sólo City Drive, Cabify, Easy Taxi y Siggo completaron los trámites desde febrero pasado. El plazo para inscribir unidades y operadores vence a finales de este mes. Al presentar los vehículos, se revisarán los modelos y las características mínimas que deben cumplir. Además, se les colocará un holograma con el distintivo QR que incluye los datos del vehículo para que puedan realizarse los operativos en calle.

Todos deben presentar sus registros antes del 28 de febrero. Uber es el gran faltante.

PARA SABER

Uber se ampara

La Secretaría de Movilidad (Semov) fue notificada de dos amparos que interpusieron Uber México Technology & Software y choferes de esa empresa contra leyes, reglamentos, normas y la convocatoria relacionadas con la regulación de Empresas de Redes de Transporte (ERT).

Uber se niega a presentar la relación del padrón vehicular y tampoco ha proporcionado pólizas de seguros de responsabilidad solidaria.

Según el Instituto de Movilidad y Transporte, la Semov debe saber quiénes son los choferes que conducen los vehículos, las características de los coches y si tienen seguros de amplia cobertura.

Uber y sus socios tienen hasta el 28 de abril para registrarse. Si no lo hacen, las autoridades procederán a sancionar y retirar de circulación a los vehículos que presten el servicio.

LA VOZ DEL EXPERTO

Faltan operativos permanentes

Mario Cervantes (investigador de la UdeG)

El también director de la Red de Asociaciones destaca que, aunque las autoridades saben dónde operan los taxis ilegales que no ofrecen garantías de seguridad a los ciudadanos, no hacen nada por retirarlos.

“Es muy común verlos en los centros comerciales, junto a la Expo, en la Plaza de Toros, por el Auditorio Benito Juárez o en los estadios Jalisco y Chivas. Lo curioso es que no existe un operativo que sea de manera sistemática donde se les esté pidiendo a los conductores que se identifiquen y para estar revisando los autos”.

Ante este problema, lo primero que deben restablecer las autoridades es el Estado de Derecho, pues la metrópoli no puede darse “el lujo” de tener una red de transporte ilegal.

“(Hay que) visitar los lugares a los que acuden estas personas. Que sea de manera sistemática, no como lo que hace la Policía cuando llega a la 5 de Febrero una vez al año... hay unidades que no están registradas, la misma autoridad lo reconoce, sin embargo las dejan operar con toda la impunidad”.

“Es una raya más al tigre”

Para Bernardo Herrera, miembro de la organización Ciudad para Todos, la operación de taxis ilegales en la ciudad es un ejemplo más de la incapacidad del Estado para cubrir las necesidades de transporte de los habitantes.

“No hay una unificación de tarifas, de servicios, de horarios, de rutas. No hay homologación. Esto sucede muchas veces a espaldas del Gobierno, muchas otras en contubernio con las mismas autoridades. Se necesita regulación en todos los niveles”.

Acentuó que los operadores de estas unidades irregulares se aprovecharon de la existencia de las plataformas como Uber, City Drive y Cabify, en las que un conductor de un vehículo no rotulado usa una aplicación que le permite ofrecer traslados.

Sin embargo, comenta que las autoridades tienen que vigilar y establecer límites a los operadores. En su opinión, actualmente las reglas no están claras en muchos servicios de transporte que se ofertan en la metrópoli.

“Es una raya más al tigre. Es un servicio irregular más que aparentemente carece de vigilancia y de una autoridad que lo articule, que unifique tarifas. Pueden encontrarse muchos métodos para que el usuario no tenga que entrar en esta disyuntiva de qué servicio elegir”.

“Me desconecto de la aplicación para buscarle de todo”

A las 09:50 horas, un Versa azul está parado afuera de un supermercado ubicado en el cruce de Patria y Ávila Camacho. Parece que espera a alguien, pero no: es un taxi ilegal en busca de clientes.

Una persona que sale de este establecimiento comercial y que carga una bolsa de plástico negra se acerca a la ventanilla del coche para preguntarle al conductor, distraído con su celular, cuánto le cobra por llevarla al Parque Revolución, en el Centro de Guadalajara.

El hombre no sabe qué contestar y le pide consejo a un taxista tradicional que estacionó su auto detrás. Luego de discutir durante un minuto, dice que 70. El cliente contesta que nada más trae 67 y el hombre acepta esa cantidad. Minutos después el pasajero revisa la aplicación de Uber y se da cuenta de que en esta plataforma el costo por un viaje similar es de 54 pesos.

Ya a bordo del carro, le pregunta al conductor, vestido con camisa roja y pantalón de mezclilla, si trabaja en una plataforma. Él responde que para Uber, pero no todo el día. “Me desconecto de la aplicación para buscarle de todo”, dice mientras circula por Avenida Ávila Camacho con las ventanillas abajo y con la radio a todo volumen.

También acepta que en este espacio hay más personas como él que, a pesar de trabajar para una Empresa de Redes de Transporte (ERT), a ratos ofrecen traslados a los compradores para obtener más ganancias.

El director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad, Gustavo Flores, destaca que las personas que suben a estas unidades irregulares se arriesgan a no tener ningún tipo de protección.

“Las consecuencias son que sea un vehículo sencillo que no tenga las características (que marca la ley), que no tenga un seguro en caso de accidente, que no haya quien responda, que no tenga la licencia, habilidades de manejo y otro tipo de regulaciones para un vehículo registrado”.

En abril de 2016, los diputados locales aprobaron por unanimidad el paquete de reformas en materia de movilidad para entregar concesiones de manera preferente a los taxistas que acrediten una antigüedad de 10 años y para regular la operación de las Empresas de Redes de Transporte (ERT).

El presidente de la Comisión de Movilidad, Omar Hernández, señaló que una de las tres modificaciones al paquete de observaciones del gobernador fue la referente a las modalidades de pago que podrán realizar las plataformas tecnológicas.

TELÓN DE FONDO

Madrugan a la Semov

En 2016, este medio publicó que la tardanza de los camiones que van desde San Juan y San Lucas Evangelista, en Tlajomulco, hasta el Centro tapatío, provocó que surgiera una nueva modalidad de taxis que compiten contra los mototaxis. El director de Transporte Público de la Semov, Gustavo Flores, confirmó que estas unidades no tenían permisos y advirtió que se habían retenido vehículos y que seguirían los operativos. Sin embargo, no fue la primera vez que se documentó esta práctica, pues en julio del año pasado se dio a conocer que en Valle de los Molinos, en Zapopan, en donde continúa la operación de los mototaxis, también circulan camionetas tipo Van que cobran entre 10 y 15 pesos por viaje.

LAS FRASES

"Yo no sé si representen una economía al usuario, que cobren menos que otros servicios… pero son totalmente inseguros, (no se sabe) con quién se va a subir uno, qué seguro ofrecen y cómo responderán en caso de un accidente".

Mario Córdova, director del Instituto de Movilidad y Transporte

"Algunos pertenecen a plataformas, pero ofrecen sus servicios fuera para que no les genere las comisiones y demás cargos que les cobran. Ahí se presta mucho a ese doble manejo".

Gustavo Flores, director de Transporte Público de la Semov

CLAVES

Algunos lugares donde operan los taxis ilegales

• Federalismo Norte.

• Ávila Camacho y Patria.

• Zona hotelera de Expo Guadalajara.

• Centros comerciales.

• Alrededor del Auditorio Telmex.

• En las cercanías de las Fiestas de Octubre.

• Centro de Guadalajara.

• Eventos deportivos.

• San Juan (Tlajomulco).

• San Lucas Evangelista (Tlajomulco).

• Zona Valles (Tlajomulco).

• Valle de Tesistán (Zapopan)

• Carretera a Colotlán (Zapopan).

• Valle de los Molinos (Zapopan).

• Ixtlahuacán.

• Tesistán.

• Centro Sur (Tlaquepaque).

LA CIFRA

10 Sólo en el supermercado ubicado entre las avenidas Ávila Camacho y Patria operan alrededor de 10 taxis ilegales, de acuerdo con los operadores de estos vehículos.

