Pese a violaciones de la ley, prevalece tolerancia a franeleros

Especialista califica que actividad de apartalugares es delincuencial y debe de sancionárseles

GUADALAJARA, JALISCO (23/ABR/2017).- Junto al Hospital Civil “Juan I. Menchaca” se ubica la base de la Comisaría de Guadalajara. Aún así, los “franeleros” ponen botes, piedras o cartones para apartar lugares en los alrededores y algunos de ellos, piden entre 10 y 20 pesos para dejar estacionar a las personas.

Según el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del municipio de Guadalajara, en su Artículo 13: “se consideran faltas a las libertades, al orden y paz públicos,(...) impedir, obstaculizar o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello (...) entorpecer el estacionamiento y el tránsito de los vehículos (...) colocar o promover la colocación en el arroyo vehicular de las vías públicas, de enseres u objetos que impidan el libre tránsito de personas o vehículos”.

Las faltas mencionadas, según el tabulador de la propia Comisaría, se castigan con una multa de 10 a 20 salarios mínimos o 36 horas de arresto. Sin embargo, la práctica se da como algo común y sin que los policías hagan algo.

Además, si los franeleros demandan el pago de una cuota a cambio de no hacer daños a los vehículos, incluso se podría configurar el delito de extorsión, que es sancionado por el Código Penal del Estado.

Lo mismo pasa en la calle Magisterio, en donde la Policía Estatal vigila las calles, pero no hace nada por impedir que los “franeleros” estén en el lugar: “Se ganan el pan de cada día, nunca hemos tenido quejas”, aseguró uno de los uniformados que patrullaba por el lugar.

“La autoridad, lamentablemente, no actúa contundentemente, sancionando a los que practican esta actividad delincuencial, a baja escala, sí, pero delincuencial. Es un delito que tendría que combatirse con la policía preventiva, que es la municipal”, explicó Francisco Jiménez Reynoso, profesor investigador de Seguridad Pública en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara.

Para él, no hace falta crear otro reglamento u otra ley, para acabar con el problema, simplemente cumplir lo que ya se está dispuesto. “Lo único que tiene que hacerse es aplicar la ley, porque ya está y lo prohíbe. Como no hay sanciones ejemplares, esto se vuelve un círculo vicioso”.

Desde que comenzó la administración, en octubre de 2015, la Policía de Guadalajara ha detenido a 387 “franeleros”, por colocar objetos para apartar lugares, comportamiento agresivo o por estar bajo los influjos de estupefacientes.

A DETALLES

Colonias más conflictivas:

Según datos de la oficina de Comunicación Social de la Policía de Guadalajara, en 21 colonias se presenta el problema de los apartalugares:

• Las Conchas

• Analco

• Centro

• San Antonio

• San Juan de Dios

• Sagrado Corazón

• Lafayette

• Santuario

• Villaseñor

• Independencia Oriente

• Americana Oriente

• Americana Poniente

• San Carlos

• Zona Industrial

• Jardines del Bosque

• La Nopalera

• Ladrón de Guevara

• La Normal

• Santa Teresita

• San Isidro

• Mexicaltzingo

Aumentaron en sólo dos meses

La gente dejó de pagar estacionómetros, pero llegaron los apartalugares a cobrar el dinero. Según el sondeo realizado por este medio, desde que el Ayuntamiento de Guadalajara inhabilitó los parquímetros en el municipio, hubo un incremento de franeleros en las calles. El 21 de febrero, la administración municipal inutilizó dos mil 400 estacionómetros en Guadalajara para dar cumplimiento a la resolución del proceso de revocación contra la concesionaria Metro Meters.

El titular de la Dirección de Movilidad, Mario Silva, indicó que el cobro de parquímetros se suspendería por lo menos un mes hasta la presentación del nuevo modelo. Se mencionó que el Ayuntamiento se podría hacer cargo de la gestión de los parquímetros y de la necesidad de reubicar algunos aparatos.

De momento los parquímetros siguen inutilizados y seguirá así hasta nuevo aviso ya que el Ayuntamiento no ha presentado el nuevo modelo que operará en el municipio.

TESTIMONIOS

De hasta 50 pesos, las cuotas de franeleros en la ciudad

Al parecer, los partidos de futbol en el Estadio Jalisco no son sólo un buen negocio para el lugar, sino que los “franeleros” aprovechan para cobrar a los automovilistas cuotas de 50 pesos por dejarlos estacionar en la vía pública.

Pero, no sólo los aficionados deben pagar, sino también los vecinos y comerciantes. “Cuando hay partido en el estadio Jalisco, la gente te cobra por estacionarte en la calle del templo, 50 pesos. Y lo peor es que ni al partido vas. Yo todos los días ahí me estaciono”, comenta Kari tras un sondeo realizado por este medio a través de redes sociales.

Además, las personas se quejan de que en la zona de Chapultepec, no importa el día, después de las 6:00 de la tarde, los “viene-viene” cobran por adelantado, entre 20 y 40 pesos por coche.

“Siempre que dejo por aquí mi carro, me cobran, mínimo, 20 pesos, el tiempo que sea y te lo piden por adelantado, ni siquiera es cuando te vas. Normalmente eso pasa por la noche, en la mañana casi no pasa. Y esto es aprovecharse, porque se supone que la calle es libre y no debería de pasar. La autoridad debería quitarlos, porque me he aventado pleitos con ellos, porque es injusto”, dice César Gutiérrez, un automovilista.

En un recorrido realizado por este medio, se constató que en esta zona existen hombres, mujeres y niños que se dedican a este oficio.

“Estamos cobrando 30 pesitos, pero está bien cuidado y no te le pasa nada. ¡Vente!”, dijo un hombre, mientras nos indicaba estacionar el vehículo afuera de una cochera.

“Te cobro 20 pesitos, bien cuidado y me quedo hasta las dos de la mañana, ¡Aquí cabes!”, mencionó una mujer, indicando un espacio en el que, claramente, no cabía el auto.

“Mira, te cobro 20 pesos, pero no te le quito la vista de encima. No te preocupes por quedar en la esquina, aquí no le pasa nada”, dijo otro, mientras la parte trasera del automóvil sobresalía de la acera.

Otros de los puntos señalados por usuario de redes sociales, son los alrededores de los hospitales civiles, “Fray Antonio Alcalde” y “Juan I. Menchaca”, en donde aseguran que hay quienes ponen cuotas de entre 15 y 20 pesos, mientras que otros no lo hacen.

“Por el Hospital Civil Viejo hasta te aclaran ‘aquí manejamos una cuota de 20 pesos sean 15 minutos o sea todo el día’”, comenta Carlos Pérez.

Otro punto es la zona del parque Agua Azul, en donde “el día del Tianguis Cultural, cobran por arriba de 30 pesos”, asegura Yanín Ríos.

En redes sociales, la molestia de los usuarios es general y piden que la autoridad haga algo para quitarlos. “Con estos ‘pequeños’ actos de ilegalidad, comienzan los grandes delitos, ¿cuándo entenderán las autoridades esto?”, dice Miguel Gómez, otro afectado.