Obesidad se concentra en las personas en edad productiva

Personal del IMSS advierte que, a pesar de este fenómeno, hacen muy poco para atenderse

GUADALAJARA, JALISCO (23/ABR/2017).- Desde que comenzó la estrategia contra la obesidad en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Jalisco comenzó con programas enfocados a los distintos grupos de edad, para poder hacer cambios en sus hábitos de vida.

Uno de los principales grupos de atención es el de 20 a 59 años de edad, es decir, personas en edad productiva. Ellos son los que presentan más sobrepeso y obesidad, y son los que menos hacen por mejorar su estado de salud, señala el jefe del Servicio de Nutrición y Dietética del IMSS, Paul Rivera Castellanos.

El año pasado, las Unidades Médicas Familiares (UMF) atendieron a dos millones 600 mil personas, en las cuales se observa que, en lugar de tener una disminución en su peso, cada año ganan en su Índice de Masa Corporal.

“El grupo de 20 a 59 años es donde hay sobrepeso mayor a 36% y obesidad mayor a 33%, con un global para ese grupo, mayor de 70%... desgraciadamente, este grupo está en problema latente; es alarmante que la edad productiva de Jalisco está obesa, no gorda”.

Para tener buenos resultados en un programa de obesidad es importante tener la suficiente adherencia al tratamiento, pues de nada sirven los esfuerzos del sector salud si el paciente no se compromete.

Si el paciente no está convencido, no adquiere el compromiso con su salud y no sigue las recomendaciones de su médico familiar, difícilmente se logra un resultado positivo en algún programa de cualquier institución.

“Con estos números en el 2016 queda claro que no están haciendo caso al problema que tienen de sobrepeso y obesidad, porque esto es de más de 20 años, que sí se ha hecho trabajo, pero que no se ha hecho nada de parte del paciente para mejorar su salud” explicó el especialista.

A lo largo de 2016, en el IMSS Jalisco se brindaron 44 mil 460 consultas de nutrición en las 36 clínicas y Unidades Médicas Familiares que cuentan con este servicio.

TESTIMONIO

Disciplina, factor fundamental testimonio

Situaciones comunes como amarrarse las agujetas de los tenis o caminar para ir al mercado sin cansarse, se volvieron actividades complicadas para Isabel García Nieves. Ella tiene 60 años, mide 1.63 metros y llegó a pesar 80 kilogramos, un peso por encima de lo recomendado para su estatura.

Desde hace seis años vive con hipertensión arterial y ella pensaba que era normal sentirse mal. Fue hasta que llegó al Programa de Atención Social a la Salud (PASS) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuando su vida cambió completamente.

Cuenta que todo empezó cuando tomó la decisión de ver por sí misma, aunque eso implicará quedar mal con la gente a su alrededor: “Vine, me apunté y empecé mi rutina de ejercicio de zumba. Voy a cumplir dos años en el ejercicio, me fui con la nutrióloga y tengo un chequeo cada 15 días. Cuando yo empecé pesaba 80 kilogramos, tengo un mes con el plan alimenticio y ya bajé de peso”.

El cambio ha sido radical, Isabel se siente bien, se ve bien y su cuerpo le responde como antes; ya no está rígido ni fatigado. Sus pies ya no están hinchados ni tiene sueño todo el día, al contrario, se siente activa y más viva.

Cuenta que además de los cambios físicos, notó que nunca es tarde para cambiar en la forma en que se ve la vida.

“Es importante no nada más hacer ejercicio, sino comer bien; yo hago una hora de zumba los lunes, miércoles y viernes, y los martes y jueves me voy a caminar al parque Agua Azul”.

La directora del Centro de Seguridad Social Guadalajara del IMSS, Ma. Eugenia Bravo Solís, asegura que la efectividad del PASS, como ocurrió con Isabel, se logra con la constancia y compromiso del paciente, aunado al apoyo que le da el personal de salud.

“Ella está contribuyendo de diferentes maneras a estar bien, va creando un compromiso personal, les cae el 20 de que es mejor cuidarse; el primer paso es que las envíe un médico de su Unidad de Medicina Familiar (UMF), ya llegan aquí y firman una carta compromiso cuando ellas se hacen responsables para ver buenos resultados”.

Si el paciente va a sus citas, comienza con su rutina de ejercicio, plan alimenticio y asesoría, las probabilidades de éxito del programa pueden llegar hasta 90%, asegura la directora.

En el Programa de Atención Social a la Salud se atienden a 180 pacientes de enfermedades crónico degenerativas al año, aunque el programa trabaja también con temas como salud mental, higiene en la columna y obesidad en menores de edad. En total, todo el programa atiende a cerca de 880 personas por año.

NUMERALIA

¿Cómo estamos en obesidad y sobrepeso?

33.2% de niños de cinco a 11 años tiene sobrepeso u obesidad.

36.3% de adolescentes de 12 a 19 años tiene sobrepeso u obesidad.

72.5% de adultos mayores de 20 años tiene sobrepeso u obesidad.

FUENTE: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Medio Camino 2016

A DETALLE

Programas preventivos en el IMSS

• El IMSS cuenta con programas preventivos en materia salud: ChiquitIMSS, enfocada en niños de tres a nueve años de edad y sus padres; JuvenIMSS Junior, para siete a nueve años; el Juvenimss de 10 a 14 y 15 a 19 años; el programa Ella y Él con PrevenIMSS, para hombres de 20 a 59 años, así como el de Pasos por la salud, específico para tratar sobrepeso y obesidad.

• Cada mes, el IMSS brinda en promedio tres mil 937 atenciones nutricionales.

• Anualmente, mil 800 pacientes son derivados por parte del médico familiar con el experto en Nutrición y el personal de Trabajo Social , para ser incorporados a distintos programas con los que cuenta el instituto para mantener estilos de vida saludable.

• Los pacientes inician tratamiento con el objetivo de reducir su índice de Masa Corporal (IMC), además de derivarlo a grupos de ayuda mutua.

• El IMC se calcula al dividir el peso corporal, por la estatura o talla, al cuadrado.