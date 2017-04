Piden no olvidar a todos los afectados del 22 de abril

Hacen una guardia de honor y se guarda un minuto de silencio por los fallecidos en las explosiones

GUADALAJARA, JALISCO (22/ABR/2017).- La Estela contra el Olvido, un monumento que recuerda de manera literal el terror de las explosiones del 22 de abril de 1992, hoy, a 25 años del suceso, lució con algunas coronas de flores de parte de autoridades y personajes del Estado.

La rodearon un grupo de personas, encabezadas por la líder de la Asociación 22 de Abril en Guadalajara, A.C., Ana Lilia Ruiz Chávez, quien pidió a los gobiernos no olvidarse de los sobrevivientes de la tragedia.

Ante la presencia del secretario de Desarrollo e Integración Social, Migue Castro Reynoso, y del regidor y presidente municipal en funciones de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido, Ruiz Chávez leyó un pliego petitorio.

“Quedan muchos pendientes, algunos preguntarán ¿Cómo es posible que en 25 años queden pendientes? Lo mismo nos preguntamos nosotros y la respuesta es: por falta de voluntad de los gobernantes que se han sucedido en el cargo estos 25 años ¿Son muchos años verdad? pues nosotros no hemos dejado ni dejaremos de luchar”.

Mientras se hacía una guardia de honor y se guardaba un minuto de silencio por los fallecidos en las explosiones, vecinos que no están dentro de la asociación ni del fideicomiso de apoyo para afectados, también manifestaron su inconformidad al no ser tomados en cuenta, pese a que también sufrieron de pérdidas materiales y de salud, como lo menciona la señora Alma Villaseñor.

“Que exista una transparencia tanto del Gobierno del Estado como de la señora Lilia, porque nomás se para al barrio para el dinero o para la foto, ella no es del barrio, ¿A dónde va el dinero? Son años dándole dinero… yo fui afectada, nuestras casas fueron pérdida total y yo no he recibido nada”.

La Asociación 22 de Abril de Guadalajara pide 11 puntos a cumplirse por parte del Gobierno del Estado, entre ellos el ingresar a ocho personas más al fideicomiso que actualmente atiende a 63 personas, indemnización a familias de lesionados sobrevivientes, vivienda para 12 personas, mejoras en la atención médica y que se reabra el caso para saber quiénes fueron los responsables directos de la tragedia, entre otras cosas.

Otro punto del pliego petitorio es que las autoridades mantengan los programas para concientizar a la población sobre la prevención de desastres, además de que se exige que haya claridad en los estudios de riesgo sobre la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, pues en las explosiones del 22 de abril se vio involucrada la obra de la Línea 2.

EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR