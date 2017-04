El magistrado Barba suma cuarto recurso

Suspensión contra juicios políticos indica que se le garanticen las formalidades del debido proceso, derecho de audiencia y defensa

GUADALAJARA, JALISCO (22/ABR/2017).- El magistrado del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), Alberto Barba, ha logrado que instancias federales le otorguen cuatro suspensiones definitivas derivadas de los juicios políticos y de procedencia, instaurados desde marzo en su contra.

En la última suspensión concedida este jueves se solicita que “se le garantice el cumplimiento de las formalidades del debido proceso y se le permita ejercer el derecho de audiencia y defensa”.

Barba detalló que lo que pide es “que se me permita el acceso a las carpetas de investigación, que se me permita explicar y justificar de lo que se me está imputando”.