La recaudación por refrendo se redujo durante este año

GUADALAJARA, JALISCO (22/ABR/2017).- En comparación con el año pasado, la recaudación por concepto del pago de refrendo vehicular presenta una disminución de alrededor de 12 millones de pesos.

La inconformidad de los ciudadanos por alzas en precios, el cambio en el esquema de descuentos, la ampliación del plazo para el pago y la falta de dinero al iniciar el año fueron factores determinantes para que se diera esta baja, considera la coordinadora de Asistencia al Contribuyente de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco (Sepaf) Sepaf, Paulina Pérez Cid.

Del 1 de enero al 18 de abril, la Sepaf registra una recaudación de 789 millones 432 mil 163 pesos por concepto de refrendo vehicular, lo que representa una cifra menor a 2016, cuando a estas fechas se llevaban 801 millones de pesos recaudados.

“Tuvo que ver mucho la inconformidad con todo el paquete de reformas a nivel federal, estatal y municipal, la molestia de la gente… pero sí atribuyo más la razón a la ampliación del plazo, porque había gente que en el primer mes, cuando el descuento era mayor, aprovechaban para hacer sus pagos en enero”.

El esquema anterior era que durante el mes de enero se hacía un descuento de 15%, en febrero era de 10% y en marzo sólo de 5%, por lo que el grueso de los contribuyentes querían aprovechar el mayor descuento y pagaban pronto.

Sin embargo, por el alza en el precio de los combustibles, el Gobierno del Estado realizó un programa de apoyo en donde se incluyó ampliar el plazo para pagar el refrendo, y dejar 10% de descuento de enero a abril.

El 2 de mayo es el último día para pagar con el descuento. El contribuyente paga 456 pesos más la cuota de 40 pesos para la Cruz Roja y el Hogar Cabañas, es decir, 496.

A partir del 3 de mayo se empezará a cobrar la tarifa de 507 pesos más los 40 de la aportación a las instituciones de beneficencia, a lo que se agregan recargos y actualizaciones que se generen de manera mensual. El pago de refrendo para motocicletas es de 117 pesos, sin ningún descuento.

Además, el contribuyente puede recibir un requerimiento por la falta de pago a tiempo, acompañado de una multa y cobros por gastos de cobranza.

PARA REALIZAR EL PAGO

Opciones para liquidar el refrendo

• La persona puede hacer su pago de refrendo en cualquiera de las 134 recaudadoras estatales, abiertas de lunes a viernes, de 08:30 a 15:30 horas.

• En diversas instituciones bancarias y tiendas de conveniencia.

• Vía Internet, en sepaf.jalisco.gob.mx y en la aplicación para Android: “Servicios en Línea Jalisco” y para iOS: “Servicios en Línea Gobierno de Jalisco”.

• Para mayor información, puede acudir a la Coordinación de Asistencia al Contribuyente, en Pedro Loza 281, o bien, hablar a los teléfonos 36 68 17 26, 36 68 17 57 y 36 68 17 00, en las extensiones 33222, 33219, 33221 y 31757.

ASÍ LO VEN

Aprovechan últimos días para pagar

“Son siete vehículos del negocio y por falta de dinero no había podido venir, pero ya pagamos. Ahorita me hicieron descuento todavía, pero con los 40 de la aportación ya quedó compensado. Normalmente yo lo pagaba en enero, para aprovechar el descuento, pero ahora ya hay menos”.

Francisco Javier Nuño, contribuyente.

“Pagué refrendo de dos carros y una moto. Vine hasta hoy porque no había tenido dinero, no sabía que el descuento también abarcaba este mes y, pues, qué mejor. Casi siempre lo pago en este mes, el año pasado me mandaron requerimiento, pero ahora ya alcancé a pagar”.

Verónica Estrada, contribuyente.

“Vine hasta esta fecha fue más cómodo y el motivo principal es que al inicio de año se me juntan demasiados pagos, y los más difíciles los saco primero. Entonces, aquí hay un poquito de más tolerancia en el pago y prefiero hacerlo de esta manera para acomodarme”.

Jesús Rodríguez, contribuyente.