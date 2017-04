Nueva gresca policial, ahora entre elementos de Fiscalía y Zapopan

Los agentes se confrontan tras atender el reporte de un asalto en carretera a Saltillo

GUADALAJARA, JALISCO (21/ABR/2017).- Un nuevo altercado entre corporaciones ocurrió ayer en la carretera a Saltillo, luego que elementos de la Policía de Zapopan y de la Fiscalía se confrontaron cuando atendían un asalto a mano armada.

El incidente ocurrió sólo dos días después de la reyerta en la que participaron agentes estatales y policías de Guadalajara en Oblatos.

El video del incidente pronto se viralizó a través de redes sociales. En las imágenes se aprecia cuando un comandante de la Policía de Zapopan, identificado como Daniel Mora, se dirige con insultos a otro mando policial, éste de la Fuerza Única Metropolitana.

A través de un comunicado, el Gobierno de Zapopan precisó que el “desencuentro” ocurrió cuando los agentes atendieron el reporte de un robo con violencia en una casa de empeño de la colonia Agua Fría.

Según el comunicado, los policías hacían su trabajo cuando llegaron los elementos de la Fiscalía “quienes comenzaron a interrogar a los policías de Zapopan, dificultando su labor, situación que fungió como detonante para que un comandante respondiera de forma no habitual por la intromisión”.

El boletín del Gobierno zapopano asegura que intervinieron superiores para mediar en el incidente.

La Fiscalía no dio su versión sobre lo ocurrido, sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, se expresó molesto sobre los choques ocurridos esta semana: “Debe quedar claro: quien no esté dispuesto a coordinarse, respetar la ley y línea de mando, no debe estar. Aquí no hay lugar para disputas (...) debemos permanecer unidos. Somos un equipo”.

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, respondió a los comentarios del gobernador y solicitó mesura de todas las partes, además de reconocer que no existe coordinación entre las corporaciones. Sin embargo, exigió freno a lo que calificó como “prepotencia” y a los “pretextos para liberar delincuentes”.