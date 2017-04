Sin avances, las obras para generar energía

Los dos proyectos de geotermia en La Primavera y la planta de ciclo combinado CC Guadalajara I están atorados, sin recursos

GUADALAJARA, JALISCO (21/ABR/2017).- Aunque el Plan Estatal de Desarrollo reconoce que Jalisco tiene características particulares que posibilitan la producción de energía con fuentes alternativas (energía solar, geotérmica, eólica, hidráulica y de la biomasa, como bagazo de caña, bagazo de agave, vinazas tequileras, esquilmos agrícolas, entre otros), la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) admite en un estudio que una de las principales problemáticas es el desaprovechamiento del potencial energético.

Lo anterior se explica por la falta de acuerdos, políticas públicas y de un plan estratégico energético que incluya estrategias para atraer recursos, ya sea federales o de la banca de desarrollo nacional o internacional, que hagan posible la inversión en proyectos para aprovechar los recursos energéticos.

En este contexto, en 2014, el Gobierno federal incluyó en su Plan Nacional de Infraestructura dos mega proyectos en materia de energía para Jalisco: la geotermia en La Primavera y la planta de ciclo combinado CC Guadalajara I para abaratar costos y generar más energía, con el propósito de un Estado más competitivo.

Para el primer proyecto se anunció una inversión inicial de 136 millones de pesos en 2015, así como 907 millones de pesos para ejercerlos entre los años 2016 y 2018. Para el segundo se prometió una mega inversión de 10 mil 771.8 millones de pesos para la generación de energía en el Occidente del país, pero con mayores beneficios para Guadalajara.

Tres años después de ese anuncio no hay avances. Ambos proyectos federales se encuentran detenidos, confirmó la oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), quien aseguró que no se registran avances y desconoce las razones por las que están frenados.

De acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación, la Comisión Federal de Electricidad tiene asignados 105.5 millones de pesos (MDP) para la red de transmisión asociada a la fase I de Cerritos Colorados (81.5 millones), para la compra de 468.2 hectáreas para el proyecto de Cerritos (22.7 millones) y para estudios de evaluación del potencial geotérmico de la zona (1.2 millones). Mientras, los proyectos para desarrollar la Fase I de Cerritos Colorados, la central de ciclo combinado y su red de transmisión no tienen recursos asignados este año.

El proyecto de Cerritos Colorados ha enfrentado gran oposición desde que, en 1980, la Comisión Federal de Electricidad comenzó obras civiles en el bosque. Por una parte, la oposición ambientalista advierte que la geotermia alterará la conservación del bosque considerado como Área Natural Protegida.

La SICyT admite que se debe discutir la generación de energía en La Primavera para no afectar el medio ambiente, aunque se estima que la capacidad de generación con los pozos de La Primavera representa alrededor de 10% del consumo de la zona metropolitana.

Desde la Comisión de Energía en el Congreso de la Unión, el diputado Macedonio Tamez Guajardo señala que Jalisco debe cumplir con el compromiso que asumió México de consumir al menos 35% de energía renovable para el año 2024, por lo que debe facilitar la instalación de proyectos en materia energética.

Sin embargo, el legislador advierte que con el proyecto de geotermia a realizarse en el bosque La Primavera existe el riesgo de destrucción del área forestal, de la alteración de la flora y fauna y de contaminación de los mantos freáticos.

Para evitar daños ambientales, Tamez Guajardo envió un punto de acuerdo para que el Gobierno federal vigile la producción de geotermia en todo el país. “En Jalisco hay otros lugares donde se podría desarrollar, en lugar de La Primavera”.

En julio de 2015, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregó a la Comisión Federal de Electricidad el primer título de concesión de aprovechamiento de agua geotérmica para el campo Cerritos Colorados, por un volumen de cuatro millones 380 mil metros cúbicos anuales y con una vigencia de 30 años.

Mientras que el año pasado, la empresa Grupo Dragón recibió los permisos de la Secretaría de Energía para explorar recursos geotérmicos en el Estado en un área de 105.4 kilómetros cuadrados.

Aunque no hay un pronunciamiento oficial del Ejecutivo estatal, de acuerdo con el Artículo 128 de la Ley que crea la Agencia de Energía del Estado, “no se podrá impulsar, desarrollar o ejecutar obras y proyectos para el aprovechamiento del potencial energético en cualquier Área Natural Protegida”.

El Gobierno del Estado tiene entre sus pendientes la elaboración de un diagnóstico potencial de las fuentes de energías renovables en Jalisco, elaborar una cartera de proyectos de inversión para incrementar el abasto de energía y un marco regulatorio que propicie mejores prácticas e incentive la inversión.

En este contexto, el economista Ignacio Román Morales lamenta la falta de proyectos de generación de energías renovables en Jalisco y atribuye la falta de recursos a los ajustes en el gasto programable que sufrió el presupuesto de egresos de la Federación.

CLAVES

Proyectos

Rezago. Las inversiones en materia de energía eléctrica tienen varias décadas estancadas en Jalisco, por eso sólo 3% de la energía que se consume se produce en el Estado.

Excepción. La única planta productora en Jalisco es la de Santa Rosa en Amatitán, pero no ajusta ni para cubrir las necesidades de ciudades medias, como Lagos de Moreno o Ciudad Guzmán.

Efectos. Por eso Jalisco tiene una enorme dependencia de centrales de otros Estados del país, particularmente del Sur de la República. ¿En qué deriva lo anterior? En que la población jalisciense pague las tarifas más altas en el país.

Expectativa. Ante esa realidad, en 2014, el Gobierno federal presumió su Plan Nacional de Infraestructura, que incluía dos mega proyectos en materia de energía para Jalisco: la geotermia en La Primavera y la planta de ciclo combinado CC Guadalajara I. Sin embargo, en ninguno hay avance físico.

AGENCIA DE ENERGIA DE JALISCO

Rezago en estrategia estatal energética

Aunque desde noviembre del año pasado fue aprobada la Agencia de Energía del Estado y tiene un presupuesto de 3.9 millones de pesos este año, la Entidad aún no cuenta con una estrategia en materia de energía. “Actualmente se encuentra en proceso de validación”, respondió la Agencia de Energía a través de una solicitud de información.

Si bien su objetivo es promover la seguridad, eficiencia y sustentabilidad energética de Jalisco, la Agencia no tiene una radiografía del sector energético, un diagnóstico de las necesidades estatales en materia de energía ni un inventario de recursos y capacidades.

Desde su creación, la Junta de Gobierno de la Agencia solo ha celebrado una sesión, a principios del año, y está pendiente que concluya su programa anual de trabajo. La consecuencia de no tener una estrategia energética en Jalisco, según un estudio de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) es que la Entidad padece tres problemas graves: dependencia energética, desaprovechamiento del potencial energético y desperdicio de energía.

El documento detalla que 97% de la electricidad que demanda Jalisco es generada en centrales eléctricas externas al Estado, principalmente en centrales termoeléctricas que operan a gas natural o combustóleo, distribuidas e interconectadas a lo largo de la red nacional.

El otro problema es que el aprovechamiento de recursos como el gas natural y el gas LP es escaso, mientras que el total de los combustibles fósiles utilizados en la metrópoli procede de otras entidades.

En este contexto, la SICyT considera indispensable la generación de un modelo de gobernanza energética, que incida en la tendencia de la política energética del estado, capitalice las oportunidades que ofrece la reforma y apertura del sector energético nacional, e impulse la transición energética hacia fuentes renovables.

La meta de la Agencia de Energía es, que para el año 2024, se genere 80% de la energía eléctrica consumida en Jalisco y 35% provenga de fuentes no fósiles.

LA CIFRA

97% de la electricidad que demanda Jalisco es generada en centrales eléctricas externas al Estado. Por eso tiene los costos más altos en México.

CRE

Suben los precios

Este año, todas las tarifas autorizadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tuvieron un incremento respecto al año previo en todas las regiones del país.

Presupuesto federal para proyectos energéticos en Jalisco

Proyecto Costo total Monto asignado 2017 Fase I Cerritos Colorado 1,200’798,358 Sin recursos Red de transmisión asociada a la CG Cerritos Colorados Fase I 913’780,209 81’582,000 Estudios de evaluación del potencial geotérmico de la zona 892’044,527 1’250,000 Adquisición de 468.26 hectáreas para la instalación de una unidad de generación geotermoeléctrica en Cerritos Colorados 66’351,432 22’700,000 Central de ciclo combinado de 835.8 mw. 15,482’065,135 Sin recursos Red de transmisión asociada al CC Guadalajara I 847’884,526 Sin recursos

Fuente: Presupuesto de Egresos de la CFE.

GUÍA

Proyectos en camino

1.- Parque eólico en el Municipio de Ojuelos, con una capacidad instalada de 49 generadores que producirán 129 mega watts con una inversión de 250 millones de dólares. Inversionista: Grupo Green Power. En etapa de pruebas.

2.- El Grupo Dragón realizará una inversión de 450 millones de dólares para la construcción de un parque eólico en Ojuelos.

3.- El grupo chino JINKO Solar hará otra inversión de 100 millones de dólares en un parque solar en el Municipio de Ojuelos.

Fuente: Agencia de Energía del Estado

EL DATO

5 mil 098 En los módulos de la CFE ubicados en las unidades administrativas de la Profeco, en todo el país, se reciben en promedio cinco mil 98 quejas mensuales.

Se dispara su recibo de 200 a mil 250 pesos

Yerett Garay González, de 43 años, vive con su hija en una vivienda de cuatro por 10 metros en la Colonia Villa de los Belenes, en Zapopan. Su casa tiene siete focos y la asistente de dirección en seguros y la joven estudiante están todo el día fuera de la vivienda: se van a las 09:00 horas y regresan a casa después de las 21:00 horas.

Sus hábitos de consumo de luz no han cambiado desde que se mudaron a la vivienda; sin embargo, el último recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue por la cantidad de mil 250 pesos, cuando anteriormente todos sus recibos apenas superaban los 200 pesos.

“Seguimos consumiendo lo mismo, el refrigerador está todo el día prendido y el horno lo usamos a veces en la mañana. No tengo aire acondicionado ni ventilador”, lamenta Yerett indignada por el último recibo que recibió de la CFE.

Para aclarar el cobro excesivo, acudió la semana pasada a las oficinas de la Comisión, pero sigue sin entender las razones del incremento, pero tendrá que pagar el cobro excesivo para no quedarse sin el servicio.

“Voy a tener que pagarlo para que no me corten la luz, pero me va a mermar mi gasto porque esos mil 250 pesos son mi despensa de la semana”.

La explicación de la CFE es que en 2015 le cobraron durante cinco meses la tarifa mínima, es decir, sólo le cobraban por el uso del medidor, pero no por el consumo de energía; sin embargo, Yerett les cuestionó por qué detectaron ese problema dos años después. Se quedó sin respuesta de la paraestatal.

La Comisión asegura que no pueden revisar su medidor porque está dentro del cancel, aunque ella asegura que todos los vecinos tienen su medidor igual. “Me dicen que yo tengo la culpa porque no tengo el medidor afuera, pero sí se alcanza a ver perfectamente… ahora lo que me piden es que levante una barda para que el medidor quede visible, si no lo hago, me seguirán cobrando lo que ellos consideren”.

Tras pagar el cobro excesivo planea interponer una queja en la Profeco pues no está satisfecha con la explicación de la Comisión.

“No sé con base en qué me están cobrando eso ni tampoco me han dicho cuándo volverán mis recibos a la normalidad… pienso ir a la Profeco después de las vacaciones, aunque tal vez ni proceda mi queja, pero por lo menos para que se den cuenta de que hay mucha gente inconforme con sus cobros excesivos. Todos tenemos que pagar la luz, pero no se vale que abusen”.

Disminuyen las quejas: Profeco

De 2014 a la fecha, la delegación en Jalisco de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recibido 828 quejas en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), principalmente por anomalías en cobros, la negativa de la empresa a corregir errores de cálculo, en cuotas extraordinarias o la negativa en la revisión del contrato y resarcimiento del daño.

Según la delegada Gabriela Vázquez Flores, el número de quejas contra la paraestatal cayó de 507 en 2014, a 187 en 2015, y 113 reclamaciones el año pasado. En lo que va del año apenas se han presentado 21.

“A nivel nacional, Jalisco es de los Estados con menos reclamaciones y han bajado 80% en comparación con años anteriores”.

Entre los factores que incidieron en la presentación de menos quejas, la delegada recordó que el año pasado la CFE y la Profeco firmaron un convenio para agilizar y resolver quejas sobre el servicio de manera expedita a través de módulos de atención especializada de la Comisión instalados en las delegaciones de la Procuraduría.

“A raíz de este convenio se genera una solución pronta al consumidor”, considera la delegada, quien destaca que otro factor que incidió en la baja de quejas fue que se logró conciliar la mitad de las reclamaciones, a favor del consumidor.

A nivel nacional la tendencia a la baja en el número de quejas se repite: en 2015, Profeco recibió poco más de 29 mil denuncias contra la CFE, en 2016 se redujeron a 21 mil 700 y en lo que va de 2017 suman dos mil 468.

La diferencia con Jalisco es que en el ámbito nacional la CFE encabeza la lista de los proveedores de servicios con mayor número de quejas ante la Profeco, mientras que en el Estado, la mayoría de las quejas se interponen contra empresas de telecomunicaciones, ya sea telefonía, cable o servicio de internet.

La delegada recuerda a los consumidores que en caso de alguna inconformidad pueden interponer sus reclamaciones en el portal de Internet www.profeco.gob.mx a través de la herramienta concilianet o de manera presencial en las oficinas ubicadas en Morelos 1830, colonia Americana, Guadalajara, con horarios de atención de 8:30 a 15:30 horas.

Sigue: #DebateInformador

¿Registró algún incremento en el costo de la energía consumida en su último recibo de la CFE?

Participa en Twitter en el debate del día @informador