Aristóteles y Lemus intercambian llamados a coordinarse

Ambos gobernantes publicaron mensajes en redes sociales sobre los altercados entre policías municipales y estatales

GUADALAJARA, JALISCO (20/ABR/2017).- La disputa de este jueves entre un comandante de policía de Zapopan y otro de la Fuerza Única Metropolitana (FUM) motivó a que el gobernador del estado y el alcalde de ese municipio publicaran mensajes en redes sociales en los que, por su cuenta, llaman a las demás autoridades a coordinarse mejor.

Aristóteles Sandoval hizo una publicación para subrayar su respeto a "los buenos elementos en todos los niveles", pero también lamentó los enfrentamientos entre policías.

"Los incidentes entre corporaciones policiacas suscitados durante esta semana son inaceptables. Como la máxima autoridad en el Estado, los repruebo", señaló, y agregó todavía: "Las fuerzas de seguridad no deben dar muestra de división bajo ninguna circunstancia, cualquier diferencia debe procesarse vía institucional".

Señaló que "quien no esté dispuesto a coordinarse, respetar la ley y línea de mando" no puede ser servidor público. "Aquí no hay lugar para disputas".

Un par de horas después, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, publicó por su lado un mensaje para subrayar que "necesitamos mandos que faciliten el trabajo y la coordinación entre todos los cuerpos de seguridad. Los dos conflictos de la última semana prueban que eso no está ocurriendo".

Lemus sí dirigió el mensaje al gobernador, y le escribió que "con reclamos y regaños no llegamos a ninguna parte". Subrayó que su gobierno respalda la coordinación efectiva, pero también "decimos no a la sumisión, no a la prepotencia, no a los pretextos para liberar delincuentes".