Por ilícita, Fiscalía investigará Unidad de Investigación tapatía

Según Eduardo Almaguer, las leyes estatales y federales prohíben la operación de un área así

GUADALAJARA, JALISCO (19/ABR/2017).- Después de darse a conocer que policías municipales de Guadalajara realizaban operaciones encubiertas vestidos de civiles, lo cual para las autoridades estatales es ilegal, las actividades que desarrollaba la Unidad de Información para la Prevención del Delito (UIPD) tapatía serán investigadas a fin de encontrar posibles irregularidades, informó el fiscal General, Eduardo Almaguer.

“Quiero afirmarlo, que esta unidad debe ser investigada y estaremos revisando la vía legal. Por eso es conocer sus acciones que ha realizado y que sigue realizando y vuelvo a insistir sobre la ilegalidad de las operaciones de esta unidad tanto por la Constitución como por la Ley Federal, la Ley General de Seguridad Pública y la Ley Estatal”.

Este martes, hacia las 17:30 horas, cuatro elementos de la Policía de Guadalajara vestidos de civiles tripulaban una camioneta que circulaba sólo con la placa trasera borrada. La dependencia justificó que se trataba de un operativo contra robos “conejeros”.

En el cruce de Plutarco Elías Calles y Circunvalación, según el fiscal, interceptaron a un hombre que arrastraba una motocicleta y lo comenzaron a golpear (la Policía de Guadalajara dijo que se había derrapado). Fue que una camioneta de la Policía Estatal que vio civiles armados regresó y procedió a detenerlos.

El procedimiento de acuerdo al nuevo sistema de justicia es trasladar a los involucrados ante el Ministerio Público. Sin embargo, en esta ocasión los policías encubiertos informaron a su dependencia. Fue que el comisario, Salvador Caro Cabrera, ordenó enviar unidades al cruce para evitar que sus elementos fueran llevados a Fiscalía.

El fiscal, al enterarse de la situación envió más policías estatales y a su comisionado, Alejandro Velázquez, lo que derivó en una situación hostil y delicada. Fue que tuvo que llegar Almaguer al encuentro de Salvador Caro, quien también se presentó.

Tras dialogar sobre la situación, según Almaguer, Caro aceptó que se llevaran a sus policías; pese a esto los municipales cerraron la calle para evitar el traslado.

“Ellos mencionan que no han recibido ninguna instrucción y que no se pueden mover. Les pregunto que si la orden que recibieron fue el de obstruir el ejercicio de la justicia y me refieren que sólo recibirán instrucciones del comisario de Guadalajara”.

Tras un nuevo diálogo finalmente la Policía permitió que se llevaran a sus compañeros a la Calle 14, ante el Ministerio Público. Para Almaguer, toda la acción previa fue una obstrucción de la justicia.

EL INFORMADOR / SERGIO BLANCO