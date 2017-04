Por ilícita, Fiscalía investigará Unidad de Investigación tapatía

Según Eduardo Almaguer, las leyes estatales y federales prohíben la operación de un área así

GUADALAJARA, JALISCO (19/ABR/2017).- Después de darse a conocer que policías municipales de Guadalajara realizaban operaciones encubiertas vestidos de civiles, lo cual para las autoridades estatales es ilegal, las actividades que desarrollaba la Unidad de Información para la Prevención del Delito (UIPD) tapatía serán investigadas a fin de encontrar posibles irregularidades, informó el fiscal General, Eduardo Almaguer.

"Quiero afirmarlo, que esta unidad debe ser investigada y estaremos revisando la vía legal. Por eso es conocer sus acciones que ha realizado y que sigue realizando y vuelvo a insistir sobre la ilegalidad de las operaciones de esta unidad tanto por la Constitución como por la Ley Federal, la Ley General de Seguridad Pública y la Ley Estatal".

El fiscal explicó que los elementos de las policías preventivas municipales "no tienen facultades para realizar actividades de investigación, para andar armados vestidos de civil y mucho menos para agredir a personas".

No obstante, admitió que pueden vestir como civiles los policías municipales sólo si el comisario se hace responsable directo de sus acciones, o si actúan bajo el mando de un agente del Ministerio Público. Aseguró que apenas este miércoles se enteró de la existencia de dicha unidad especial de la Policía.

"Es falso que la Fiscalía tenga conocimiento de la creación de esta unidad, de quién la dirige, quiénes la integran y qué actividades realiza. Por lo tanto de las indagatorias que resulten del Ministerio Público, si resultara responsabilidad para cualquier otro mando la Fiscalía estaría imputando ante un juez de control a cualquiera que hubiera violentado la ley".

Sobre las atribuciones de investigación de los municipios, el artículo 21 de la Constitución Política de México establece que "la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución".

Pero sobre la investigación vestidos de civil, el artículo 10 de Ley la de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco indica que "los elementos de los cuerpos de seguridad pública deberán portar su identificación oficial y exhibirla al ejercer las funciones propias de su cargo"

Y agrega: "Queda estrictamente prohibido a los cuerpos de seguridad pública y privados la utilización de credenciales metálicas, conchas de identificación o cualquier otro medio similar; así mismo el uso de vehículos sin placas".

Este martes, hacia las 17:30 horas, cuatro elementos de la Policía de Guadalajara vestidos de civiles tripulaban una camioneta que circulaba sólo con la placa trasera borrada. La dependencia justificó que se trataba de un operativo contra robos "conejeros".

En el cruce de Plutarco Elías Calles y Circunvalación, según el fiscal, interceptaron a un hombre que arrastraba una motocicleta y lo comenzaron a golpear (la Policía de Guadalajara dijo que se había derrapado). Fue que una camioneta de la Policía Estatal que vio civiles armados regresó y procedió a detenerlos.

El procedimiento de acuerdo al nuevo sistema de justicia es trasladar a los involucrados ante el Ministerio Público. Sin embargo, en esta ocasión los policías encubiertos informaron a su dependencia. Fue que el comisario, Salvador Caro Cabrera, ordenó enviar unidades al cruce para evitar que sus elementos fueran llevados a Fiscalía.

El fiscal, al enterarse de la situación envió más policías estatales y a su comisionado, Alejandro Velázquez, lo que derivó en una situación hostil y delicada. Fue que tuvo que llegar Almaguer al encuentro de Salvador Caro, quien también se presentó.

Tras dialogar sobre la situación, según Almaguer, Caro aceptó que se llevaran a sus policías; pese a esto los municipales cerraron la calle para evitar el traslado.

"Ellos mencionan que no han recibido ninguna instrucción y que no se pueden mover. Les pregunto que si la orden que recibieron fue el de obstruir el ejercicio de la justicia y me refieren que sólo recibirán instrucciones del comisario de Guadalajara".

Tras un nuevo diálogo finalmente la Policía permitió que se llevaran a sus compañeros a la Calle 14, ante el Ministerio Público. Para Almaguer, toda la acción previa fue una obstrucción de la justicia.

Policías tapatíos están sujetos a procedimiento

Como el civil de la motocicleta resultó con lesiones que sanan en más de 15 días, el Agente del Ministerio Público dejó libres en la madrugada de este miércoles a los cuatro policías de Guadalajara bajo las reservas de ley.

Esto es, que estarán sujetos a investigación y las diligencias en las que existe la posibilidad de que se les puedan imputar los delitos de resistencia a la autoridad, abuso de autoridad y lesiones calificadas, explicó Almaguer. El fiscal aclaró que los oficiales hicieron uso de su derecho a no declarar ante el Ministerio Público.

El civil no contaba con antecedentes penales

Tras recibir atención médica y rendir su declaración, el motociclista que intentaron detener los policías de Guadalajara fue dejado en libertad la mañana de este miércoles. "En las diligencias de investigación este civil que fue detenido, de nombre Johanan 'N', no tiene antecedentes penales, no le hemos encontrado la vinculación a alguna denuncia o carpeta de investigación".

Según el fiscal, durante el tiempo en que tuvo contacto con los policías que lo habían detenido, estos nunca mencionaron que él haya cometido algún delito.

Sobre la motocicleta que estaba en poder de esta persona, la cual la Policía de Guadalajara informó que no tenía placa, el fiscal no pudo dar detalles sobre si ésta era robada o no puesto que se quedó en la camioneta municipal, la cual tampoco ha revisado la Fiscalía. El Ministerio Público solicitará que le entreguen ambos vehículos como parte de las diligencias de la investigación.

