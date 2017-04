Choferes de Uber replican mañas de taxistas; cobros indebidos y mal servicio

Pago de cuotas a los dueños de los coches —muchos de los cuales ya no son de lujo— es normal en la empresa

GUADALAJARA, JALISCO (19/ABR/2017).- Marcela Palacios se subió a un Uber para viajar desde la colonia Seattle en Zapopan a la Ladrón de Guevara en Guadalajara. El chofer tomó por Patria, pero ella le indicó que diera vuelta hacia la izquierda para seguir por Américas. La ignoró y continuó derecho.



Le reclamó porque estaba apresurada y primero tenía que dejar a su hijo con unos familiares para después llegar a su trabajo, en el Centro tapatío. El chofer se justificó: no conocía la ciudad y eso no era un requisito para ofrecer sus servicios, ya que sólo le pidieron su carta de Policía y licencia para conducir.

La mala experiencia continuó. El hombre, que no sabía cómo retomar Américas, quiso bajarla en Patria, pero la usuaria no abandonó el automóvil y le sentenció que lo reportaría. Al final, estas anomalías provocaron que se retrasara y pagara 78 pesos por un viaje en el que desembolsaría 50.

Mario Córdova, director del Instituto de Movilidad y Transporte, destaca que las quejas contra Uber están encabezadas por cobros indebidos o por adelantado, por inexperiencia o mal manejo de conductores. “Hay muchos choferes, nuevos e improvisados, que no conocen la ciudad. Tampoco conservan la imagen de amabilidad y buena apariencia que le dan seguridad al usuario… algunos se parecen a los taxis tradicionales que no presentan buena imagen”.

Francisco López reportó a un chofer por sus malas prácticas. Luego de solicitar el servicio vio cómo el conductor se alejó de su destino. Molesto, intentó llamarle. No respondió. Un día después la plataforma le envió un correo en el que le cobró 35 pesos.

Usuarios también se quejan por conductores que no concluyen el viaje en el destino solicitado y, ante la distracción del pasajero, siguen el recorrido para cobrar más.

Mientras Gustavo Flores, director de Transporte Público, reporta que han recibido 70 quejas contra la empresa, Fabiola Martínez, de Relaciones Públicas de Uber, ofreció una entrevista hoy para dar respuesta a las quejas.

JUEGO INTERACTIVO: Juega "Taxis vs Uber" y demuestra qué tanto sabes sobre el tema

Registran 70 quejas contra Uber

Gustavo Flores, director de Transporte Público de la Semov, reportó que han recibido cerca de 70 quejas contra la empresa Uber, principalmente por cobros indebidos y la calidad del servicio: “se han incrementado las quejas por cuestiones de servicio, por el estado de los vehículos, los usuarios refieren que al inicio los vehículos eran más nuevos y limpios y que los choferes tenían mejor aptitud y actitud hacia el usuario, y últimamente se han ido degradando esas condiciones… sobre todo el trato de los choferes ha cambiado mucho”.

Aunque consideró que la empresa de transporte Uber no opera en la ilegalidad, pues aún no concluye la integración del registro, advirtió que los vehículos que no estén registrados serán retirados de circulación y se les aplicará una multa por la cantidad de 10 mil pesos.

Respecto al estatus jurídico que guardan los amparos tramitados por la empresa señalada, aclaró que hasta el momento ninguno de los recursos promovidos ha generado suspensiones provisionales, de manera que deben acudir a cumplir con el registro antes del 28 de abril, después de esa fecha se iniciarán los operativos para detectar y sancionar a las unidades irregulares.

CLAVES

El antes y el después

Eran las 20:30 horas de un viernes cuando Alejandra pidió un servicio de Uber con destino a un restaurante en Niño Obrero. Veinte minutos más tarde le notificaron desde la caseta de vigilancia del fraccionamiento donde vive que la unidad había ingresado al condominio; sin embargo, el conductor nunca llegó y le hicieron un cargo por 75 pesos. “El coche ya había ingresado, pero después de 15 minutos no llegaba a mi casa, entonces llamé al conductor y me dijo que estaba perdido”. Después de explicarle la ubicación de su casa revisó nuevamente la aplicación y su viaje ya había comenzado. “Volví a llamar al conductor y me dijo que había recogido a una pasajero con mi nombre, pero no era cierto, ya estaba circulando por Aviación y me cobraron un viaje que nunca realicé”.

Historias como la de Alejandra se multiplican por decenas por quejas contra el servicio. Antes que el Congreso de Jalisco regulara las distintas plataformas, Uber contaba con una serie de bondades que dejaban muy a la distancia el servicio de los taxis. Así ganó terreno y la simpatía de los tapatíos, pero el servicio inicial perdió carisma y calidad.

Éstas son algunas de las bondades que acompañaron a la primera generación de Uber y que hoy se conservan sólo en contadas excepciones:

Autos de lujo

La modalidad Black era la única entonces, y los usuarios se desplazaban en unidades de lujo. Hoy, la mayoría son autos pequeños y austeros.

Obsequios

El conductor entregaba una botella de agua fría al usuario; incluso le ofrecía alguna golosina de cortesía. Hoy esa es una bondad exclusiva del servicio Black.

Clima

Abordar un vehículo de Uber significaba dejar atrás el calor o el frío. Ahora es necesario pedir que se encienda el aire acondicionado y contar con que el trabajador acceda a encenderlo.

Atenciones

Desde abrir la puerta al pasajero hasta permitirle que decida la música. Hoy eso no sucede, y la elección musical queda a criterio del conductor.

La ruta

Si el sistema de posicionamiento satelital ha trazado una ruta, pero el pasajero reconoce algún atajo para llegar más rápido a destino, su decisión se respetaba. En la actualidad son pocos los conductores que priorizan un criterio distinto al del GPS.

Vestimenta y exámenes

Los choferes eran reconocidos por su vestir formal. Hasta con corbata. Hoy algunos usan bermudas o pantalones cortos.

Los filtros de ingreso como trabajador de Uber constaban de pruebas de dopaje y de manejo. Hoy sólo se requiere contar con licencia de conducir vigente.